La Guardia Civil "no va a parar hasta resolver" el caso de Yéremi Vargas

La Guardia Civil continúa investigando el caso de Yéremi Vargas, el niño que desapareció en marzo de 2007 en Vecindario (Gran Canaria), y "no va a parar hasta que consiga resolver el asunto", ha manifestado el subdelegado del Gobierno en Las Palmas, Luis Molina.



"La Guardia Civil no va a dejar de trabajar en el asunto" a pesar de que el juzgado que instruye la causa haya decidido archivar la diligencias abiertas sobre el principal sospechoso, Antonio Ojeda, El Rubio, ha dicho Molina.



"La familia ha pedido que se reabra la causa porque no está conforme con su archivo", ha recordado el subdelegado del Gobierno.



Asimismo, ha expresado "todo el apoyo y el cariño a la familia", en la confianza de que se llegue a una resolución definitiva.