Albert Oliver: 20 años de baloncesto

El veterano base del Herbalife Gran Canaria y embajador de la Asociación de Clubes, Albert Oliver (Tarrasa, Barcelona), cumple este jueves 20 años desde su debut en la elite del baloncesto nacional, según recuerda la citada asociación en sus redes sociales, donde el jugador asegura que querría seguir ligado a este deporte.



"Recuerdo que debuté con la Penya (como se conoce al Joventut de Badalona), con Alfred Julbe de entrenador. Salí a la cancha ante Pamesa Valencia y me hiceron falta y anoté los dos tiros. Es un bonito recuerdo", dice el jugador.



Los primeros años de Oliver en el baloncesto de primer nivel no fueron fáciles, ya que tuvo que trabajar bastante para abrirse un espacio entre los mejores.



"Cuando estaba en la Penya no tenía hueco, porque habían subido a Raúl López el año anterior y también contaban con Rafa Jofresa, por lo que me fui a Lleida, donde al segundo año subimos a la Liga ACB, aunque no quisieron que continuase allí. Posteriormente fiché en Manresa, con el que volví a subir a la ACB al año siguiente", recuerda.



Oliver cree que una de las claves para aguantar hasta ahora en la máxima categoría es que le han respetado las lesiones.



"He tenido la suerte de lesionarme muy poco y además esas lesiones no fueron importantes, y ello me ha permitido jugar tanto tiempo al baloncesto. La verdad es que me gustaría seguir ligado a este deporte, porque es lo que llevo haciendo desde los 6 o 7 años", manifiesta.



De hecho, el base está realizando el curso para convertirse en entrenador y continuar relacionado con el baloncesto, "que es un deporte que creo que se me da bien y que además me gusta".



Oliver es igualmente uno de los 18 embajadores elegidos este año por la Asociación de Clubes para trasladar los valores del deporte, ayudar en iniciativas solidarias, y conectar con los aficionados al baloncesto, con especial incidencia en los más jóvenes.