El entrenador del Real Madrid da por fichado al caboverdiano Walter Tavares

Pablo Laso, entrenador del Real Madrid, dio por prácticamente fichado al pívot caboverdiano de 2,20 metros de estatura Walter Tavares y comentó que "si todo va bien lo normal es que juegue contra el Barcelona" el próximo domingo.



"De Tavares hablaré cuando se haga oficial, pero no voy a mentir y está en Madrid. Cuando se haga oficial y si está todo bien, y lo normal es que juegue contra el Barça", dijo Laso.



El técnico explicó que le seguían "desde hace tiempo, desde que estaba en el Gran Canaria". "Luego se fue a la NBA y ahí no podíamos competir. El ha mostrado un deseo por seguir en la NBA y por lo que sea no ha podido jugar y cuando se lesionó Kuzmic ya teníamos claro que queríamos a Edy, pero no ha sido posible hasta ahora. Estoy contento con la posibilidad de que juegue con nosotros", comentó el técnico.



"Tavares es un jugador muy grande, móvil que puede defender varias situaciones. Le necesitamos después de las lesiones de Kuzmic y Ayón", finalizó Laso.



Tavares jugó tres temporada en la ACB, en el Herbalife Gran Canaria, y fue elegido por Atlanta Hawks en el puesto 43 en 2014. Esa temporada jugó once partidos y luego pasó a la Liga de desarrollo.



La pasada campaña sólo fue alineado en un partido por Atlanta y acabó en los Raptors 905 hasta que Cleveland Cavaliers le fichó para suplir la baja de Larry Sanders, aunque tampoco pudo jugar más que un partido con su nuevo equipo.



Esta temporada también quiso apurar sus opciones en la NBA hasta el último momento, pero no ha vuelto a encontrar equipo tras ser cortado por los Cavaliers.

Del Herbalife Gran Canaria a la NBA

Tavares tiene 25 años y, con sus 2,20 metros, se inició en el mundo del baloncesto en 2009 después de que fuese recomendado por su estatura para realizar una prueba en el club Gran Canaria.

Tras jugar durante dos cursos en la LEB plata con el filial del 'Granca', Tavares estuvo cedido un año en el UB La Palma, de la LEB Oro, y en la temporada 2012-2013 alternó participación con el filial y el primer equipo del Herbalife Gran Canaria, con el que debutó en la ACB en enero de 2013.



La indiscutible progresión del pívot africano, que al final de la campaña 2013-14 fue elegido como integrante del mejor quinteto joven de la elite española, propició que en el mes de junio de 2014 fuese elegido en el puesto 43 del 'draft' de la NBA por Atlanta Hawks.



Pese a ello, a la campaña siguiente continuó en las filas del Gran Canaria, club con el que logró el subcampeonato de la Eurocup 2014-1015, un evento en el que también fue elegido en el quinteto ideal.



Al concluir esa campaña se incorporó a los Atlanta Hawks, debutando en la NBA el 29 de octubre de 2015, en un partido en el se enfrentó al New York Knicks.



El jugador fue cortado por Atlanta en el primer choque de la campaña pasada y en noviembre se incorporó a los Raptors 905, conjunto de la D-League vinculado a Toronto Raptors.



Sin concluir esa campaña, Edy Tavares dejó en abril de ese año los Raptors 905 para volver a la NBA de la mano de Cleveland Cavaliers, entidad que el pasado mes de octubre decidía no continuar con sus servicios.



Ahora, el pívot de Cabo Verde acaricia una nueva aventura profesional en la Liga Endesa de la mano del Real Madrid y su debut podría llegar incluso este próximo domingo ante el Barcelona.