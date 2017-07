Las Palmas no teme las acciones legales del Sevilla por el caso Vitolo

El director deportivo de la UD Las Palmas, Toni Cruz, ha dicho este jueves durante la presentación de Vitolo como nuevo jugador del equipo amarillo que no teme las acciones legales que pueda ejercer el Sevilla FC, ni posibles intentos del club de Nervión para fichar jugadores de la actual plantilla isleña, a modo de represalia.



Cruz asegura que Las Palmas mantiene "relaciones fantásticas" con todos los miembros de LaLiga y acepta "todas las reglas del juego". "Nosotros no tenemos problemas, son las reglas", ha apuntado.



En el caso de que el Sevilla se interese por jugadores de la Unión Deportiva, el director deportivo ha dicho que intentarían llegar a un acuerdo económico para un traspaso y siempre existe la fórmula de abonar la cláusula de rescisión, como hizo el propio Vitolo este miércoles para romper su vínculo con el equipo de Nervión.



El dirigente canario ha calificado como "compleja" la operación mediante la cual el extremo internacional militará en Las Palmas hasta el 31 de diciembre de 2017, y a partir de entonces en el Atlético de Madrid, con un contrato hasta 2022, pero en todo momento ha eludido entrar en detalles del acuerdo, como también rehusó hacer ayer el presidente del club, Miguel Ángel Ramírez.



El director deportivo de Las Palmas ha sido claro en este asunto: "No vamos a dar a conocer ningún tipo de estipulación contractual". Y ha añadido: "Nos gustaría que se relajara bastante el ambiente y darle cierta normalidad a las cosas".



Cruz ha explicado que un jugador puede abandonar un club de muchas formas, como "una cesión, que puede ser con cargos o sin cargos, por una rescisión unilateral o de mutuo acuerdo, y una de ellas es también a través de una cláusula de rescisión".



Quedan, por tanto, algunas incógnitas sin revelar, como si el futbolista podría enfrentarse al Atlético de Madrid con la camiseta de Las Palmas, si es que el calendario enfrenta a ambos equipos en la primera vuelta antes del 31 de diciembre, fecha en la que expirará su contrato con el club isleño.



El dirigente isleño ha destacado en la presentación del jugador que Vitolo es parte "del ADN de la UD Las Palmas", y ha subrayado que con su incorporación son ya dieciocho los futbolistas canarios que trabajarán esta pretemporada en la primera plantilla a las órdenes del entrenador catalán Manolo Márquez.



Por su parte, Vitolo ha sido reacio a dirigir unas palabras a la afición del Atlético de Madrid durante su presentación en Gran Canaria, pese a tener ya el compromiso adquirido a partir de 2018 con el club rojiblanco.



"Ahora mismo soy jugador de Las Palmas, cuando tenga que serlo del Atlético de Madrid ya hablaré de eso, me quiero centrar solo en la Unión Deportiva, que es el equipo que ha apostado por mí ahora, lo demás ya vendrá", ha respondido.