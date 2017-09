Márquez: "Hemos buscado más la victoria, el resultado es justo"

El entrenador de la UD Las Palmas, Manolo Márquez, valoró como "justo" el triunfo de su equipo ante el Athletic Club en el Estadio de Gran Canaria (1-0) porque arriesgaron más que el rival en busca de esa victoria, la segunda consecutiva en LaLiga Santander.



"Dentro de la igualdad que ha tenido el partido, en el que las defensas se estaban imponiendo a las delanteras, hemos buscado más la victoria nosotros, y creo que el resultado es justo", ha resumido el técnico catalán en rueda de prensa.



Márquez ha destacado que el partido lo decidió "una genialidad" del francés Rémy, un jugador "con mucho nivel individual y gran potencial físico", que tiene "unas ganas enormes", y ha recordado que con su segundo gol en la competición -también marcó en Málaga-, ya ha marcado más que en toda la temporada anterior en Inglaterra.



"Rémy ha cambiado el partido, su puesto es delantero centro, pero lo hemos puesto en banda izquierda porque le gusta ir hacia dentro", ha explicado, además de recordar que justo antes del gol decisivo del internacional francés, el marroquí Oussama Tannane había disparado al poste.



Por otra parte, el técnico del conjunto insular ha dicho que Vitolo fue titular hoy "porque necesita minutos" después de la lesión de rodilla que había tenido, y ha asegurado que "lo normal" es que el extremo internacional viaje para jugar el próximo miércoles en Sevilla ante su exequipo, pese a toda la polémica suscita tras su salida del club de Nervión.



En cambio, se ha mostrado muy preocupado por la lesión del croata Alen Halilovic en el tobillo izquierdo, "porque no tiene buena pinta y se lo han llevado al hospital", y también con las molestias de los gemelos Dani y Javi Castellano, en particular la lesión del primero de ellos, lateral izquierdo, que acabó el partido jugando en posiciones adelantadas.



El entrenador catalán cree que su equipo tiene "potencial futbolístico" para jugar "mucho mejor", pero está en fase de "búsqueda de la confianza", y la mejor manera es "a base de resultados positivos", con dos triunfos consecutivos, para resarcirse de las "malas sensaciones" de las dos primeras derrotas.



Márquez también ha restado importancia el encontronazo final con José Ángel Ziganda, entrenador del Athletic: "No han devuelto el balón, ha sido por los nervios finales del partido, pero es un tema más que zanjado", ha dicho el preparador barcelonés.