Roque Mesa: "Es muy difícil, me voy del equipo de mi vida

El centrocampista Roque Mesa se ha despedido de la UD Las Palmas en la sala de prensa del Estadio de Gran Canaria, acompañado por el director deportivo de la entidad amarilla y arropado por su familia, con una carta en la que ha " intentado escribir unas palabras para que no se me olvide nadie" y aclarando que se va al Swansea City "para cumplir un sueño como es jugar en la Premier League" y por su familia "que es todo lo que tengo" y por lo que da "este importante paso en mi carrera".

Visiblemente emocionado, pronunciando sus palabras cuando las lágrimas se lo permitían, Roque reconoció que le había prometido a su familia "no llorar", pero le resultó "imposible" durante los doce minutos que duró su despedida en la que no ha admitido preguntas.

"Esto para mí es muy difícil, porque hoy me despido del equipo de mi vida, desde que mi padre me llevaba al Insular y cantaba los goles del Turu Flores y de Orlando. Gracias a mi padre soy jugador profesional, apoyándome en los malos momentos y en los buenos, cuando me fui a jugar a la Península o cuando me quedé sin equipo", ha escrito en su carta de despedida.



Roque Mesa, de 28 años y procedente de un hogar humilde, ha hecho especial hincapié en el apoyo recibido por parte de su familia, y también de muchas personas de la UD Las Palmas, entre las que ha citado a Manuel Rodríguez, "Tonono", director de formación y captación del club, porque "siempre quiso que jugara en Las Palmas".



De manera especial también se ha referido a Juan Carlos Valerón: "Es uno de los mejores jugadores con los que he tenido la suerte de compartir vestuario, pero sobre todo, una las mejores personas que he conocido".



Asimismo, ha recordado a los entrenadores que han marcado su carrera profesional, como Víctor Afonso, con el que estuvo en el filial, porque le sacó "un gran rendimiento"; Juan Manuel Rodríguez, con quien debutó en Segunda, haciéndole "sentir profesional"; Paco Herrera, con quien ascendió a Primera, y Quique Setién, de quien "posiblemente más he aprendido, y gracias al que ahora tengo el valor que tengo como futbolista", según ha señalado.

El centrocampista de la Unión Deportiva Las Palmas Roque Mesa, visiblemente emocionado. EFE/Ángel Medina G.





"El adiós de Roque Mesa es solo un hasta luego"

También se ha acordado del jugador David Sánchez, "amigo" con el que coincidió en el Atlético Baleares, donde jugó cedido, y del presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, porque le renovó "cuando no contaba para estar en el primer equipo".Roque Mesa asegura que cumple "un sueño" al "dar el paso" de jugar en la Premier League, pero subraya que "allá dónde esté", siempre será "amarillo".Tras sus palabras, se ha proyecto un vídeo en la sala de prensa del estadio de Gran Canaria con sus mejores jugadas y, entre ellas, el importante gol que abrió la victoria ante el Zaragoza (2-0) en la final del play-off de ascenso a Primera división, hace dos años.

Por su parte, Miguel Ángel Ramírez ha manifestado en un acto posterior que el adiós de Roque Mesa es solo "un hasta luego", porque confía en que dé sus últimos años de jugador en el equipo amarillo, como ha ocurrido con otros futbolistas.



Ramírez, además, ha matizado que la operación con el Swansea no será al contado, sino que han tenido que otorgar varios plazos de pago al club galés para abonar el traspaso, valorado en 12,5 millones de euros.



Esa cantidad, la más alta obtenida por Las Palmas en toda su historia en la venta de un futbolista, aumentaría si se cumplen algunas condiciones, como si el jugador de Telde debuta con la selección española.



Además, en caso de que el Swansea traspase al jugador a otro club, la Unión Deportiva obtendría el 15 por ciento de plusvalía.