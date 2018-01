El Tenerife remonta al Albacete tras quedarse con diez jugadores

El Tenerife volvió a vencer fuera de casa mas de cuatro meses después, tras remontar al Albacete (1-2) pese a que Juan Carlos falló un penalti y a que se quedó con diez por expulsión de Carlos Ruiz en la segunda mitad.



No habían transcurrido más de siete minutos cuando llegó el primer gol del ucraniano Zozulia para el Albacete, pero no subió al marcador al entender el colegiado De La Fuente Ramos que hizo falta al tinerfeño Carlos Ruiz.



Al cuarto de hora emergió el francés Bela y, como es característico en él, soltó un latigazo desde fuera del área que no terminó en el fondo de las mallas porque el meta visitante Dani Hernández sacó una mano providencial para enviar la pelota a córner.



El Tenerife sólo merodeó el área local durante los primeros veinticinco minutos a través del balón parado y en una acción de Juan Villar que finalizó con un tiro suyo muy desviado.



Y dos que se han hecho socios habituales estuvieron a punto de marcar para el Albacete: Chus Herrero como asistente y Zozulia como cabeceador.



Fue en el minuto veintinueve cuando Dani Hernández voló para evitar que el cuero entrara por la escuadra izquierda de la portería insular.



Con un Albacete muy incisivo y un Tenerife buscando el contragolpe se dio carpetazo a una primera mitad de claro color blanco.



En el comienzo del segundo acto se tuvo que retirar lesionado Samuele Longo y fue sustituido por Suso Santana. Y, nada más realizarse el cambio, llegó el primer tanto del partido, a favor del Albacete.



Una pared entre Arroyo y Susaeta por la banda derecha permitió a este último apurar la línea de fondo y poner un balón al primer palo que Bela, tras tocar con el pie izquierdo, alojó en el fondo de las mallas (minuto 47).



Se volvió loco el encuentro y, en un contragolpe, Juan Villar puso un balón fuerte al área pequeña que tocó en la mano de Saveljich y el colegiado señaló penalti. Lanzó Juan Carlos y Tomeu Nadal detuvo el disparo (m.57), aunque el mismo jugador se redimió de su fallo en el minuto sesenta tras una asistencia de Villar.



Dos minutos antes el cuadro de Pep Martí se había quedado con diez al ver Carlos Ruiz la segunda cartulina amarilla y, por ende, ser expulsado.



No se vino abajo el equipo tinerfeño pese a jugar con uno menos y, además de empatar, mantuvo el mismo nivel ante el conjunto de Enrique Martín. Aún así, se volcó mucho más en área contraria el cuadro local y, en el minuto 83, Bela probó los guantes de Dani Hernández en una falta.



Sin embargo, Víctor Casadesús puso la cabeza en el minuto 86 para hacer la machada y marcar el segundo tras un centro bombeado de Raúl Cámara.



Con más corazón que cabeza, intentó igualar el marcador el Albacete que gozó de una ocasión en el 89 que Bíttolo mandó a los aires. El equipo albaceteño se quedó sin puntuar por vez primera en el Carlos Belmonte en los últimos cuatro meses.



Ficha técnica:



1- Albacete: Tomeu, Arroyo, Chus Herrero, Savlejich, Gaffoor, Bíttolo, Dani (Aridane, min.80), Erice, Susaeta (De La Hoz, min.71), Zozulia y Bela.



2 - Tenerife: Dani Hernández, Raúl Cámara, Carlos Ruiz, Aveldaño, Camille, Bryan Acosta, Aitor Sanz, Juan Villar (Malbasic, min.76), Juan Carlos (Alberto min.62), Víctor Casadesús y Longo (Suso, min.47).



Goles: 1-0, m.47: Bela. 1-1, m.60: Juan Carlos. 1-2, m.86: Víctor Casadesús.



Árbitro: De La Fuente Ramos (Castellano-Leonés). Mostró cartulinas amarillas a los locales Zozulia y Gaffoor y a los visitantes Bryan Acosta, Longo, Víctor Casadesús, Suso Santana, Raúl Cámara y Carlos Ruiz, este por dos veces, por lo que fue expulsado en el minuto 58.



Incidencias: encuentro correspondiente a la vigésima primera jornada de Segunda división disputado en el estadio Carlos Belmonte ante 6.325 espectadores.