Viera califica de "vital" el partido de la Copa del Rey ante el Atlético Madrid

El jugador de la UD Las Palmas Jonathan Viera ha calificado de "vital" el choque que les enfrentará al Atlético de Madrid el próximo martes en Gran Canaria, en la ida de los octavos de final de la Copa del Rey, aunque considera "favorito" al conjunto rojiblanco para ganar el torneo.



El atacante del conjunto amarillo no cree que sean prioritarios los partidos de LaLiga Santander -el siguiente sábado recibirán al Sporting de Gijón-, porque a su juicio ambas competiciones son igual de importantes, y le gustaría poder jugar también en la Copa.



"La prioridad son los dos torneos que disputamos, Copa y Liga, y si me preguntan si quiero jugar el martes frente al Atlético, por supuesto que sí", ha manifestado, pese a que el entrenador cántabro Quique Setién no contó con él -ni con la mayoría de habituales titulares- en la eliminatoria anterior ante la SD Huesca.



Viera ha añadido que todos los jugadores han llegado en buenas condiciones y con muchas ganas tras el breve paréntesis de ocho días sin entrenamientos por las vacaciones navideñas, y confían en sus posibilidades ante el equipo entrenado por el 'Cholo' Simeone.



"Sabemos que el cruce es muy complicado, ellos están entre los favoritos para ganar la Copa del Rey, pero a ilusión no nos gana nadie y el partido del próximo martes en casa es vital para nosotros", ha explicado.



El futbolista grancanario también ha hecho autocrítica y ha admitido que les falta ser "asesinos" en ataque para resolver los partidos, porque muchas veces no basta únicamente "con tener la pelota y controlar el juego" para sacar adelante los encuentros.



Asimismo, ha hecho balance del año 2016: "Ha sido muy bueno, tanto en lo colectivo como en lo individual", porque en el plano personal insiste en que está en su "mejor momento", y para 2017 espera "la llamada" de la selección española, aunque "no es fácil" entrar en el actual grupo de Julen Lopetegui.