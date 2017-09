Haridian Rodríguez: "Estamos mentalizadas para ganar la Liga Loterías"

La pivote del Rocasa Gran Canaria Haridian Rodríguez, que este año retornó a su antiguo equipo tras dos campañas en el Mecalia Guardés, ha dicho a Efe que intentarán mantener el "momento dulce" que atraviesa y que "todas las jugadoras están mentalizadas para ganar la Liga Loterías".



"El equipo está atravesando una buena racha y vamos a ver si somos capaces de mantenerla durante la temporada para conquistar la Liga, que es nuestro objetivo. Esta campaña tenemos un conjunto más completo, con más cambios, y estamos en una dinámica positiva, con un grupo que tiene mucha ambición y ganas", ha señalado.



"Nuestro propósito es luchar por ganar el título liguero y todas estamos mentalizadas para ello. Lo que más me ha gustado hasta ahora es que somos un grupo compacto y cuando las cosas van mal nos animamos entre nosotras. Por el contrario, debemos seguir acoplándonos y mejorar en la defensa", ha reconocido.



El Rocasa Gran Canaria que dirige y preside Antonio Moreno se hizo con la Supercopa tras vencer al Mecalia Guardés y, este pasado miércoles, se impuso al Bera Bera vasco, otro de los conjuntos llamados a pugnar por ganar los entorchados nacionales.



"Nosotras sabíamos que el partido ante el Bera Bera era complicado, pero íbamos con la mentalidad de vencer. Pensábamos que íbamos a sufrir más, porque es un equipo que sabe a lo que juega en su casa, pero tuvimos el acierto de no perder muchas bolas y de estar todas a un buen nivel", ha indicado.



"Hemos dado un golpe en la mesa para decir que estamos aquí y que vamos a luchar en las diversas competiciones en las que participaremos, y después nuestras actuaciones nos pondrán en el lugar que nos corresponda", ha asegurado.



Además de los tres equipos mencionados, Haridian considera que tanto el Mavi como el Zuazo serán serios aspirantes para adjudicarse la Liga Loterías.



"Será complicado vencer en las canchas de Mavi y Zuazo, pues ambos conjuntos tienen buenas plantillas, aunque su rendimiento dependerá de cómo se acoplen las jugadoras y si las respetan las lesiones durante la campaña", ha señalado.



"Por lo que a nosotras se refiere, las tres extranjeras (la argentina Manu Pizzo, la brasileña Rafhaela Priolli y la croata Slavica Schuster) se adaptan poco a poco al juego y al clima. No es nada fácil, pero las chicas están rindiendo muy bien y se están acoplando con rapidez. Ahora tenemos que seguir en esa línea ascendente", ha dicho.



Varias compañeras de equipo han resaltado la labor que desarrolla Haridian en la cancha, y que con su concurso el potencial del Rocasa ha aumentado de forma considerable.



"Personalmente me estoy encontrando muy a gusto, aunque todavía estoy adaptándome a algunas chicas que no conocía. Más allá de eso, para mí es como si nunca me hubiese ido porque me entiendo muy bien con mis antiguas compañeras, sé cómo funciona el club y lo que quiere Antonio", ha revelado.



"Aunque descansaremos este fin de semana al haberse adelantado el partido ante el Bera Bera, ya estamos pensando en el próximo compromiso. No podemos parar porque siempre hay que rectificar cosas y mejorar. El equipo está con moral, pero no deberemos relajarnos, porque la Liga es muy larga y aún queda mucho por hacer", ha concluido.