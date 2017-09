Marta Marrero: "No nos obsesiona ganarles a las hermanas Sánchez Alayeto"

La jugadora grancanaria de pádel Marta Marrero ha manifestado a Efe que a su compañera argentina Catalina Tenorio y a ella no les "obsesiona ganar a las gemelas Sánchez Alayeto", a quienes ha reconocido que están "a un gran nivel".



Tras jugar este domingo un encuentro de exhibición en el Club La Calzada de Gran Canaria al término del VII Open Barceló Hotel Group, Marrero ha reconocido que le "gusta mucho" jugar en casa ante la familia y los amigos, y además sin la presión de un partido de competición oficial.



Marrero ha explicado que está preparada para jugar, como hizo este domingo, en una cancha al descubierto, y ha confiado en que el año que viene se haga en Gran Canaria una prueba femenina del World Padel Tour.



"Durante la tarde del sábado y el domingo por la mañana estuve viendo encuentros de este Open Barceló, y he comprobado en las finales masculina y femenina que hay un gran nivel. En la isla hay cantera, sin ninguna duda", ha asegurado.



La jugadora ya se prepara para afrontar el próximo torneo del circuito mundial este próximo fin de semana en Andorra, donde intentarán lograr el triunfo ante las casi intratables gemelas madrileñas Sánchez Alayeto.



"Ellas están demostrando que están a un gran nivel y con mucha confianza, y ya llevan varios torneos ganados, pero Cata Tenorio y yo estamos sintiéndonos mejor juntas y esperamos poder ganarles, aunque para nosotras no es una obsesión. Estamos contentas de obtener buenos resultados tan pronto y de llegar a las finales", ha señalado.



"Ahora afrontaremos la competición en Andorra, donde habrá rivales muy duras desde la ronda de octavos de final. Iremos partido a partido y con ganas de poder disputar una nueva final", ha revelado.



Marta Marrero, que reside en Barcelona y que desde hace pocas fechas combina su rol de jugadora de pádel con el de empresaria, estará en Andorra el próximo 1 de octubre, coincidiendo con la fecha en la que se quiere hacer en Cataluña un referéndum sobre su posible independencia.



"He cogido la gestión del Club Augusta Pádel, en San Cugat del Vallés, del que ya era imagen y donde ya funcionaba una Escuela a mi nombre. Estoy muy ilusionada con este nuevo proyecto, porque lamentablemente la vida del deportista es corta y hay que ir mirando al futuro, aunque espero seguir jugando unos cuatro años más", ha comentado.



"En cuanto al 1 de octubre, me apena un poquito el revuelo que se está montando y espero que todo vuelva a la normalidad. No quiero hablar mucho más de este tema, porque tampoco es lo mío. Yo vivo en las afueras, en San Cugat, y allí estoy muy tranquila", ha dicho.