"No se ha entendido el valor que tiene la Global Energy Race"

El director de Wonka Producciones, Fernando Gómez, empresa organizadora de la Bimbo Global Energy Race que debía celebrarse este domingo en la capital grancanaria, ha dicho a Efe que "aquí no se ha entendido el valor que tiene este evento", que se celebra en 38 ciudades de 21 países, y ha lamentado que algo más de 1.500 atletas se quedasen sin correr.



"Creo que no se ha entendido el valor que tiene la Bimbo Global Energy Race. Esta carrera está incluida en el récord Guinness y escogió a Las Palmas de Gran Canaria entre otras muchas ciudades mundiales para celebrarla aquí, pero no hemos sido capaces de sacar esta prueba adelante", ha asegurado.



"La competición se disputa a la misma hora en todas las ciudades, pero nosotros teníamos la posibilidad incluso de cambiar de horario, siempre que la carrera se celebrase hoy. Variamos el circuito tres veces a instancias del Ayuntamiento, y también el horario, para que pudiese hacerse este evento", ha recordado.



Fernando Gómez también ha revelado que se vieron obligados a modificar el Plan de Seguridad varias veces para, supuestamente, poder celebrar el evento.



"Al final se nos dijo que no, mediante un mensaje de whatsapp (que fue enviado por el director de Movilidad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Heriberto Dávila). Además, ha sido contradictorio ver que en las páginas web del Ayuntamiento y de la Policía Local de Las Palmas se indicaba que la carrera se iba a disputar", ha manifestado.



"Lo cierto es que más de 1.500 corredores se han quedado sin poder tomar parte en esta prueba, que la empresa Bimbo tenía la intención de celebrar durante tres años en nuestra capital. Ahora se pensarán mucho si regresan a la isla después de este fiasco. Yo no lo haría", ha reconocido.



Lógicamente, como director de la organización del frustrado evento, Fernando Gómez se mostraba muy desilusionado por todo lo que ha ocurrido, después de que la carrera fuese presentada oficialmente en la capital grancanaria y contase con el apoyo del Cabildo de la isla.



"En nuestra página de Faceebok (Wonka Producciones) publicamos un comunicado explicando todo lo que ha sucedido", ha dicho Gómez, y en el mismo, entre otras cosas, piden disculpas a los corredores y al resto de personas y empresas que apostaron por esta prueba, por el hecho de que finalmente no hay podido llevarse a cabo.



Por su parte, el Ayuntamiento desautorizó en su día el desarrollo de este evento, alegando que no les constaba una petición formal de la disputa del mismo, y añadían que debido a la coincidencia con otros actos, como la Fiesta de la Bicicleta, carecían de personal municipal para dar cobertura a ambos.



Cabe indicar finalmente que la competición tenía un apartado solidario, ya que la empresa patrocinadora iba a aportar una bolsa de pan de molde al Banco de Alimentos de Las Palmas por cada participante inscrito, hecho que finalmente no se llevará a cabo, salvo que desde la referida empresa decidan lo contrario.