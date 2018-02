El PP de la capital critica “la falta transparencia” del Gobierno municipal con las bases de los quioscos y puestos del Carnaval

Marta Poggio, concejal del grupo Popular en el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma.

La concejal del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma Marta Poggio, ha criticado “la falta de transparencia y buena gestión del Grupo de Gobierno (PSOE-CC) con motivo de la creación y publicación de las bases que regula la ubicación de los quioscos, autobares y otros puestos en el Carnaval de 2018”, señala el PP en un comunicado. Ha explicado que por “tercer año consecutivo, decidieron no consultar a la oposición, ni siquiera las presentaron en la comisión que precedió al último pleno celebrado el pasado 22 de enero”. Marta Poggio solicita “claridad en la creación y publicación del documento que regula la ubicación de los quioscos y demás puestos”.

Marta Poggio apunta que en “el pleno del 22 de enero”, ante su pregunta por “estos documentos, la concejal de Fiestas comentó que aún no se habían terminado y que los remitirán en dos días”. “No solo no nos las dieron, sino que tuvimos que volver a solicitarlas al cabo de 10 días, llevándonos la sorpresa de que el plazo ya había finalizado justo 4 días después del pleno, y la subasta incluso, siempre según las bases, ya se había producido el 29 de enero”.

Poggio expone su “sorpresa e indignación”. “Desde mi punto de vista”, añade, “lo peor no ha sido no hacernos llegar las bases, sino que no se le ha dado la publicidad adecuada. No se han colgado en la web del Ayuntamiento ni se ha hecho nota de prensa. Este hecho hace que tal información sólo llegue a muy pocos, limitando la cantidad de personas que, interesadas, puedan pujar por un puesto. Por ejemplo, éste es el primer año que, después de 2 años consecutivos dando a dedo un suelo público, se va a pujar por dos puestos o barras en la Plaza Vandale y la mayoría lo desconoce”. Y asevera que “este lamentable asunto no es lo único que el Gobierno local oculta. A esto se añade el pliego de condiciones de la feria o los convenios con las empresas colaboradoras. Esto es un suma y sigue”.

La concejal del PP lamenta que “en todo este tiempo, el Grupo de Gobierno no haya presentado nuevas iniciativas para realzar el Carnaval más genuino. En 4 años, nosotros creamos el logo de Los Indiano bajo concurso público, patentamos el nombre de Los Indianos, creamos Los Indianitos, dedicados a los más pequeños, oficializamos la canción o himno de la Negra Tomasa para darle la bienvenida en la Plaza de España, le dimos carácter propio al acto de mañana con el descubrimiento de la placa de la Plaza de La Habana, elaboramos el díptico explicativo de Los Indianos y organizamos el concurso de artilugios para intentar recuperar el desfile de la tarde… Además, a través del convenio de Dorada, conseguimos que una de las botellas de metal de la edición de Carnavales estuviera dedicada a Los Indianos”. Tras esta enumeración, aclara que “además de estas novedades”, los populares apoyaron “las iniciativas que ya se desarrollaban desde hacía años, como los cursos de confección de la vestimenta de Indianos”. “Eran propuestas muy interesantes y en ningún momento las apartamos porque fueran de otro color político que el nuestro, al contrario de lo que parece estar sucediendo con este Grupo de Gobierno, que continúa ocultando información y sin querer contar con otras opiniones de la oposición, que, sin duda, podrían suponer una mejora en una de las fiestas más emblemática no sólo en nuestro municipio sino de toda la Isla y el Archipiélago”.

El Grupo Popular en el Consistorio, “aún así”, se apunta en la la nota, “invita a los empresarios que lo deseen a participar en la subasta por los quioscos y puestos de bebidas y mojitos de la Plaza de España y de la Plaza de Vandale que se llevará a cabo el 5 de febrero a las 12:00 horas en la Sala del Mercado Municipal del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma”.