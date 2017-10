El palmero Arturo Rodríguez gana el certamen regional ‘Fotografía Informativa Fotonoviembre 2017’

El fotógrafo Arturo Rodríguez, natural del barrio de Mirca de Santa Cruz de La Palma, ha logrado, gracias a la serie de fotografías denominada Así somos, el primer premio de VII Certamen Regional de Fotografía Informativa y Documental Tenerife, que convoca el Cabildo a través del Centro de Fotografía Isla de Tenerife y que cuenta con el patrocinio de El Corte Inglés, informa Tenerife Espacio de las Artes. El ganador de este certamen, enmarcado en la XIV edición de la Bienal Internacional de Fotografía de Tenerife Fotonoviembre, recibirá 3.000 euros en tarjetas regalo de El Corte Inglés. Por su parte, Montserrat Alejandre Siscart, residente en La Palma, se ha alzado con el segundo premio en este certamen con la serie titulada La danza del diablo. La celebración de la derrota del mal. El premio para la modalidad individual recayó también en Arturo Rodríguez por la fotografía Brigada Líbano. Los ganadores del segundo premio a la serie y del premio a la modalidad individual percibirán 1.800 y 1.200 euros, respectivamente, en tarjetas regalo de El Corte Inglés.

Foto de la serie premiada 'Así somos', de Arturo Rodríguez

El jurado, que se reunió este martes, 10 de octubre en TEA (Tenerife Espacio de las Artes) y que decidió de forma unánime otorgar estos premios a los trabajos de Arturo Rodríguez y Montserrat Alejandre Siscart, analizó las veintitrés series y las veintisiete fotografías individuales que se presentaron a la séptima edición de esta convocatoria que promueve el Centro de Fotografía Isla de Tenerife. El jurado estuvo integrado por el director de Fotonoviembre 2017 Gilberto González (en calidad de presidente), por el periodista Francisco Pomares, la periodista de TVE en Canarias Melania Valencia y por la Historiadora del Arte y periodista Mayte Méndez, en calidad de vocales. También formaron parte del mismo el presidente de la Asociación de Profesionales de la Fotografía de Canarias (Profocan) Coco Morales (en calidad de observador con derecho a voz pero sin voto); el gerente de TEA Jerónimo Cabrera (en calidad de representante de la institución promotora) y Rosa Hernández del Centro de Fotografía Isla de Tenerife (como secretaria), ambos sin derecho a voz ni a voto.

Arturo Rodríguez (Santa Cruz de La Palma, 1977), se indica en la citada web, que en sus inicios trabajó para diferentes medios locales y nacionales, ha sido colaborador de Reuters y Associated Press, donde pasó siete años. Como fotógrafo de agencias, sus imágenes han sido publicadas en cientos de medios de todo el mundo. Ha trabajado en los campos de refugiados saharauis en 1995, 2006 y 2011, en Kosovo y Macedonia, en Palestina durante el inicio de la Segunda Intifada en 2000, en las elecciones y epidemia de cólera en Haití en 2010 así como en Filipinas, Malasia, Tailandia, Camboya y Myanmar. Arturo Rodríguez ha recibido a lo largo de su carrera numerosos premios y reconocimientos, entre ellos dos premios World Press Photo. Su trabajo fue seleccionado por el diario New York Times como de los mejores del año 2007. Ha sido finalista en el Yonhap International Press Photo Award de Corea en el año 2011 y en el The World Wide Photography Gala Award en 2011 por su trabajo sobre el cólera en Haití.

Por su parte, Montserrat Alejandre Siscart (Soria, 1975), que actualmente trabaja en el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane (con anterioridad lo hizo en el Instituto de Astrofísica de Canarias), ha formado parte de diversas muestras fotográficas, entre ellas La Palma International Astrophotography Competition (La Palma, 2015) o Espectros de lo (in)visible. Nuestro universo planetario y astronómico (Montevideo, 2015). Sus fotografías han sido seleccionadas en el concurso nacional de fotografía Fotciencia11 y Fotciencia14, organizado por la Fundación Española de Ciencia y Tecnología. En el año 2015 logró el primer premio en la modalidad Astronomic Landscape, de la VII edición de La Palma International Astrophotography Competition.