Gloria Poyatos: “El Love Festival se consolida como proyecto inspirador que promueve la igualdad y la diversidad”

El Cabildo Insular de La Palma ha acogido este jueves la presentación oficial de las jornadas enmarcadas en la agenda social del Isla Bonita Love Festival. En esta segunda edición la organización contará con personalidades relevantes tanto en el sector jurídico como social. Entre ellas destaca la presencia de Gloria Poyatos, magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) y presidenta de la Asociación Española de Mujeres Juezas y de la Asociación Canaria de Iuslaboralistas.

La II Convención Política y Social de Canarias se articula en torno a dos elementos. El primero de ellos es un ciclo de conferencias, celebrado el 27 de julio a las 12:00 horas en la Casa de la Cultura de El Paso. En ella participarán ponentes con experiencia en distintos aspectos que afectan al colectivo LGTBI como la galerista Topacio Fresh, la actriz Antonia San Juan, la Plataforma Palmera de Atención Integral a la Discapacidad (INDISPAL) y la magistrada Gloria Poyatos.

El segundo elemento de la Convención es un grupo de acciones de trabajo donde se incluye la celebración de un gran debate posterior a las conferencias. En ella intervendrán Gloria Poyatos (magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Canarias), José Ramón Dámaso Artiles (presidente del Consejo Canario de Colegios de Graduados Sociales), José Ramón Navarro Miranda (presidente de la Audiencia Nacional) y Humberto Guadalupe Hernández (presidente de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias). Estas segundas jornadas tendrán lugar a las 12:00 en el Museo Arqueológico Benahoarita, en Los Llanos de Aridane.

El presidente del Cabildo Insular de La Palma, Anselmo Pestana, ha valorado muy positivamente la presencia de Gloria Poyatos como una de las ponentes en las jornadas: ”La experiencia personal y profesional de Gloria Poyatos va a contribuir a conocer más de cerca la realidad social en materia jurídica y de igualdad. La I Convención Política y Social de Canarias celebrada durante la pasada edición del festival supuso un primer paso muy importante para abordar las necesidades de ciertos sectores de la sociedad que parecían olvidados”, ha señalado.

Por su parte, Jordi Pérez Camacho, consejero de Promoción Económica, Comercio, Industria y Energía del Cabildo Insular de La Palma recalcó la importancia de la celebración del conjunto de jornadas que tendrán lugar los días 27 y 28 de julio. “El conjunto de acciones de la II Convención Política y Social de Canarias abordarán dos temas principales: el impacto del entorno rural en la realidad LGTBI y el papel de la mujer y la igualdad. Esto supondrá la oportunidad de poner la primera piedra en dichas materias, dado que son escasas las iniciativas destinadas a abordar la problemática del colectivo LGTBI en los entornos rurales”, ha señalado.

Del mismo modo, Jordi Pérez, ha hablado sobre la necesidad de trabajar con una perspectiva transversal y un enfoque feminista que tenga en cuenta en todo momento la necesidad de luchar por una sociedad igualitaria en todos los aspectos. “Es imprescindible realizar una análisis de cómo viven las mujeres la realidad LGTBI y con qué dificultades se encuentran en la expresión de sus preferencias afectivo sexuales”.

Gloria Poyatos ha agradecido al Cabildo Insular de La Palma la invitación para formar parte de un proyecto tan inspirador e integrador como es el Isla Bonita Love Festival. “Existen dos tipos de proyectos para avanzar: los teóricos y los que se mueven a golpe de impacto social. Son éstos últimos, como el Love Festival, los que consiguen un cambio real mediante la involucración de la ciudadanía, convirtiéndolos en partícipes del desarrollo de acciones concretas. El Isla Bonita Love Festival es un proyecto ejemplar que debería trasladarse a todos los puntos de nuestra geografía porque promueve un mensaje muy constructivo e importante: en la diversidad está la igualdad". "Es un proyecto inspirador que promueve la igualdad y la diversidad", subrayó

Gloria Poyatos, en su intervención, de marcado contenido feminista, expuso que “es un lujo” poder participar en el Love Festival, eventos que, en su opinión, contribuyen a “provocar cambios sociales”. “Es un proyecto vanguardista y rompedor, el camino para avanzar en una sociedad igualitaria porque la igualdad real está por llegar”, dijo, y lanzó un mensaje: “En la diversidad está la igualdad” .

La magistrada, férrea defensora de los derechos de la mujer, afirmó que “la vacuna de la violencia de género es la educación” y consideró que “los jueces y juezas debemos juzgar con una perspectiva de género”. Criticó “la ausencia de mujeres en todas las cúpulas de los poderes económicos” y aseguró que “la Justicia es el paradigma del techo de cristal, donde se niega las capacidades de las juezas”.

Poyatos citó una frase de Clara Campoamor: “La igualdad llegará cuando los hombres encuentren a las mujeres en todas partes y no solo allí donde las busquen”. “Hay que cambiar una sociedad prejuiciosa que no confía en la capacidad de las mujeres”, apuntó, y abogó por “poner en valor los cuidados familiares no profesionales”. “El machismo es una enfermedad de transmisión social”, advirtió.

Sobre Gloria Poyatos

Gloria Poyatos Mata es actualmente magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), y presidenta de la Asociación Española de Mujeres Juezas y también de la Asociación Canaria de Iuslaboralistas, conocida entre otras cosas por tomar la iniciativa personal de darse de alta como prostituta en Hacienda y la Seguridad Social, siempre ha trabajado en el ámbito social, desafiando así la tendencia prohibicionista europea respecto a la legalización del trabajo sexual.

Sus investigaciones y esfuerzos por normalizar la prostitución han llevado a más de 200 trabajadoras del sexo a formar la primera cooperativa en Ibiza, en un proyecto que ya se intenta exportar a Colombia y que ha llamado la atención de países como Estados Unidos.

Autora también de tres libros: Trabajadores a tiempo parcial, La prostitución como trabajo autónomo y Mobbing: Análisis disciplinar y estrategia legal, desempeña también una labor como bloggera y ha colaborado con distintas revistas jurídicas, y páginas webs, donde aborda problemáticas de índole social y judicial de actual relevancia como el acoso laboral o la mujer como botín de guerra.

Con una trayectoria marcada por su implicación en la lucha por la igualdad de género, y por ser impulsora desde Lanzarote del proyecto educativo “Educando en Justicia Igualitaria”, la presidenta de la Asociación Española de Mujeres Juezas, que entre otras cosas demanda políticas de estado que garanticen la protección de las mujeres, y lucha contra desigualdades de género como la brecha salarial.

Ha sido galardonada con la el Mallete de Oro en la novena edición de los Premios Género y Justicia al descubierto de la organización internacional Women´s Link Worldwide.