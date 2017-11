Podemos acudirá a la Justicia para que el Cabildo informe de los gastos con las tarjetas de crédito en Turismo de Tenerife

Podemos ha advertido este lunes de que recurrirá a la vía judicial para que el Cabildo de Tenerife le proporcione la información referente al gasto de 1,3 millones de euros realizado con tarjetas de crédito de la sociedad Turismo de Tenerife, datos que ha pedido hace casi un año sin que hasta ahora se les faciliten.



El grupo insular de Podemos ha requerido al presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso (CC), a que ponga fin a la censura impuesta por su equipo de gobierno en torno a los detalles del gasto de 1,3 millones de euros realizado con tarjetas de crédito de la sociedad con control público Turismo de Tenerife, indica la formación en una nota.



"Ponemos en su conocimiento que es nuestra intención utilizar el procedimiento prevenido legalmente y acudir a la vía jurisdiccional correspondiente si no obtenemos estos datos a la mayor brevedad", ha advertido la formación a Carlos Alonso.



Mila Hormiga, consejera insular de Podemos y representante de la formación en el consejo de administración de Turismo de Tenerife-SPET, recuerda que su grupo político lleva casi un año intentando acceder al desglose detallado de esos gastos realizados entre 2012 y 2016 para poder comprobar si fueron pertinentes o no.



Tras cuatro peticiones de información vía registro, dos requerimientos plenarios y solicitudes en comisión, lo único que "hemos sacado en claro" es que el Gobierno insular de CC-PSOE está intentando tender "un tupido velo" sobre ese asunto para que "ni Podemos ni la ciudadanía tinerfeña sepamos a ciencia cierta en qué se gastó ese dinero", remarca Hormiga.



El consejero de Turismo, Alberto Bernabé, presume de transparencia y asegura que en breve "podremos consultar las facturas, pero, a fecha de hoy, "solo nos han facilitado datos vagos y superficiales que no permiten hacer ningún análisis fiscalizador ni despejar dudas", lamenta.



Recuerda que Carlos Alonso y Alberto Bernabé han declarado que en esos pagos no se cometió ninguna irregularidad, pero, continúa Hormiga, "no deja de ser llamativo que gran parte de esos 1,3 millones de euros y, en concreto, 700.000 euros, fueran gastados directamente por el exconsejero delegado de Turismo Miguel Ángel Santos, y que desde su salida del Cabildo el uso político de las tarjetas de esa área se haya reducido drásticamente".



"Lo más llamativo y sospechoso son las dificultades, excusas, promesas incumplidas y, en definitiva, el celo de CC-PSOE para evitar que analicemos esas facturas", indica la consejera de Podemos, que se pregunta, "si no tienen nada que ocultar, por qué tanta censura en torno a este asunto".



También recuerda que la formación descubrió que "algo pasaba" en este ámbito porque Intervención alertó en un informe de que en sociedades insulares como ésa había tarjetas no fiscalizadas.