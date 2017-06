Agenda para moverse el fin de semana en la capital

VIERNES 23 DE JUNIO

Semana Gastronómica

En esta tercera jornada de la primera semana prevista en The House, con el título Deconstruyendo la sala, intervendrán Didier Fertitali (Quique Dacosta), Joserra Calvo y Elizabeth Iglesias (Mugaritz), y Víctor Regalado (Haydée). Modera Víctor Regalado (11.00-12.00) y Juan Carlos Clemente (12.00-12.30). Degustación: papaya en texturas y cerveza (13.00-13.30).

Lugar: Palacio de Carta



Horario: desde las 11.00

Precio: entrada gratuita, previa solicitud de invitación en info@hkthehouse.es

Curso Tenislandia de Santa Cruz

Se desarrollará en las pistas de tenis y sala de prensa del Palacio Municipal de Deportes Quico Cabrera. Organiza el club de tenis Pabellón, en colaboración con Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

Lugar: Palacio Municipal de Deportes Quico Cabrera

Horario: 11.00-13.00 y 17.00-19.00; sala de prensa, 9.00-11.00 y 15.00-17.00

Precio: entrada libre

Taller de danza contemporánea con Carmen Werner

La clase es de origen personal, con un calentamiento articular, muscular y posteriormente una barra al centro. Físicamente, el trabajo parte de la espalda y el diafragma. “Para mí lo más importante es modular las calidades en los materiales, variar dentro de una misma frase, velocidad, volumen, peso, densidad...”.

Lugar: Teatro Victoria

Horario: 11.00-13.30

Precio: 35 euros. Reserva de plazas en 922 290 578

Encuentro Internacional sobre Patrimonio Militar Reciente

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de Patrimonio Histórico y en colaboración con el Centro de Historia y Cultura Militar de Canarias, organiza este encuentro internacional, en el que diversos expertos debatirán sobre las fórmulas a desarrollar para valorar ese tipo de instalaciones históricas recientes. Por primera vez se puede ofrecer al público un foro de debate, con propuestas y conclusiones, en el que se pondrá de manifiesto el valor que posee el patrimonio militar del último tercio del siglo XIX y siglo XX en la capital, vinculado, sobre todo, a las baterías de costa y que, hasta ahora, no se ha trabajado para su revalorización y recuperación. El primer día se desarrollarán seis comunicaciones, de mañana y tarde, con la participación de Santini, Miguel Ángel Noriega y José Juan Cano, además del arqueólogo de Gran Canaria Óscar Artemi Alejandro Medina, el general de Artillería Emilio Abad Ripoll y el arquitecto José Luis Dolera Martínez.

Lugar: Centro de Historia y Cultura Militar de Canarias. Cuartel de Almeyda

Horario: mañana y tarde

Precio: entrada libre hasta completar aforo, con inscripción el mismo día 23

Cuentos en familia

En esta ocasión, la narradora oral Mon Peraza presentará la sesión La abuelita no viene a contar hoy. Para este espectáculo Mon no traerá los cuentos de las abuelas, que siempre nos contaban las mismas historias de príncipes que rescataban a princesas. Hoy no vendrá la abuela, tampoco el príncipe, ni ninguna de las princesas, que se están extinguiendo. Se trata de una sesión activa, divertida y bailable, en la que todos serán protagonistas.

Lugar: Biblioteca Municipal Central de Santa Cruz de Tenerife

Horario: 17.30

Precio: entrada libre

‘Construimos nuestra propia casa para pájaros’

Taller de manualidades para niños de 4 a 12 años, con la idea de construir una casa para pájaros.

Lugar: Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés

Horario 18.00

Precio: entrada libre hasta completar aforo

‘Inventario’, con Samantha Moreno

Llegan las vacaciones y los nietos de don Ramón (un viejito dormilón y soñador) pasarán con él los meses de verano. Así que ha hecho un inventario de los juegos y cuentos que guarda en el desván. A partir de 6 años.

Lugar: Biblioteca Pública de Santa Cruz (Casa de la Cultura)

Horario: 18.00

Precio: entrada libre hasta completar aforo

Cine: ‘Como la espuma’

TEA proyecta con motivo de las celebraciones del Día Internacional del Orgullo LGBTI esta película del director canario Roberto Pérez Toledo. La producción, protagonizada por la actriz canaria Sara Sálamo, se podrá ver en versión original en español en dos pases diarios. No recomendada para menores de 16 años. Completan el elenco de actores Nacho San José, Pepe Ocio, Sergio Torrico, María Cotiello, Miguel Diosdado y Daniel Muriel. Una vieja mansión. Un plan B condenado a desmadrarse. Una orgía improvisada... Y, de pronto, un montón de historias de amor, desamor, reencuentro y descubrimiento.

Lugar: TEA

Horario: 19.00 y 21.30

Precio: general, cuatro euros; Amigos de TEA, tres

Espectáculo: Broukar

El grupo Broukar fue fundado en 2007 en Damasco, Siria, y está compuesto por cinco artistas, entre ellos un derviche danzante. Juntos tratan de recuperar la auténtica música oriental con todos sus colores y matices, y favorecer el renacimiento del patrimonio musical de Oriente.

Lugar: Espacio Cultural CajaCanarias

Horario: 20.00

Precio: 12 euros

‘Mocedades Sinfónico’

Mocedades Sinfónico es el nuevo espectáculo que la veterana formación vasca está llevando por todo el mundo. Es un espectáculo donde aparecen en escena más de 50 músicos que acompañan al quinteto vocal y que además trasladan al público una doble emoción: por un lado, las melodías que forman parte ya de la banda sonora de las vidas de los espectadores y, por el otro, la sensación de ver el acompañamiento de más de 50 músicos. Contará con la colaboración de la Agrupación Artística Musical La Candelaria.

Lugar: Teatro Guimerá

Horario: 20.30

Precio: desde 23 euros. Entradas Mocedades Sinfónico

Fiestas patronales de María Jiménez

Fiestas patronales en honor a San Juan Bautista, que centrarán su actividad, a partir de las 21.00, en la quema de hogueras y la posterior verbena amenizada por el Trío Diamante, Pepe Benavente y Clase Aparte.

Lugar: plaza del pueblo de María Jiménez

Horario: desde las 21.00

Teatro: ‘Se la vi’

La Tribu Teatro presenta al Grupo D2 con el espectáculo Se la vi, un menú con alto contenido en gags y de gran valor nutritivo, elaborado por Abián Díaz y Nicolás Barreto y dirigidos por la chef Pilar López Gómez, experta en estos guisos y con algún que otro michelín en su haber. Degustar este disparatado repertorio requiere de la complicidad de todos los comensales.

Lugar: Círculo de Bellas Artes

Horario: 21.00

Precio: ocho euros. Entradas

SÁBADO 24 DE JUNIO

Fiestas patronales de María Jiménez

Fiestas patronales en honor a San Juan Bautista, que centrarán su actividad, desde primera hora de la mañana (7.00), en la diana floreada. A las 20.00 tendrá lugar la santa misa y la procesión con el recorrido habitual por las calles del núcleo urbano, para concluir con fuegos artificiales y la posterior verbena, en esta ocasión a cargo de Los Concejales y Samady Band.

Lugar: plaza del pueblo de María Jiménez y calles de la localidad

Horario: desde las 7.00

Torneo de Veteranos de Tenis

Torneo dirigido a deportistas federados que entrenan habitualmente en las escuelas de tenis radicadas en las pistas del Palacio Municipal de Deportes Quico Cabrera. Dos categorías, tanto masculina como femenina, de deportistas veteranos mayores de 35 años y deportistas veteranos mayores de 45 años.

Lugar: Palacio Municipal de Deportes Quico Cabrera

Horario: 9.00-22.00

Precio: entrada gratuita

Día del Vecino en Ofra

Exposición de talleres, parque infantil, mercadillo, circuito de seguridad vial; talleres deportivos, juegos vecinales, entrega de trofeos del Festival de Talentos, con actuación de Pepe Benavente, Ofra Saldos, comercio en la calle, parrandas canarias, pasacalles... Habrá una actuación especial de la Banda Sinfónica de Tenerife, a las 18.00.

Lugar: explanada CC Los Príncipes y avenida de Los Príncipes

Horario: 10.00-20.00

Día de la Mascota en El Sobradillo y La Gallega

Será en la avenida de Los Majuelos, a la altura de Manocar. Mi Linda Mascota’s participará como cada año. Habrá sorpresas, regalos y sorteos.

Lugar: avenida de Los Majuelos, El Sobradillo (enfrente de Manocar)

Horario: 10.00-14.00

Precio: gratuito

Curso Tenislandia de Santa Cruz de Tenerife

Se desarrollará en las pistas de tenis y la sala de prensa del Palacio Municipal de Deportes Quico Cabrera. Organiza el club de tenis Pabellón, en colaboración con Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

Lugar: Palacio Municipal de Deportes Quico Cabrera

Horario: 11.00-13.00 y 17.00-19.00; sala de prensa, 9.00-11.00 y 15.00-17.00

Precio: entrada libre

Cine documental: ‘Los fotógrafos Bernd e Hilla Becher’

TEA acoge el estreno en España de este documental del año 2012, un proyecto de Marianne Kapfer. Esta proyección se enmarca dentro del programa de actividades paralelas de la exposición La experiencia continua. Las series en la Colección Ordóñez-Falcón de Fotografía. La presentación estará a cargo de Marianne Kapfer.

Lugar: TEA

Horario: 11.00

Precio: entrada libre

Taller de danza contemporánea con Carmen Werner

La clase es de origen personal, con un calentamiento articular, muscular y posteriormente una barra al centro. Físicamente el trabajo parte de la espalda y el diafragma. “Para mí lo más importante es modular las calidades en los materiales, variar dentro de una misma frase, velocidad, volumen, peso, densidad... El resto de ejercicios van orientados a colocar el cuerpo, localizar el centro, trabajo de torsión, trabajo de caídas al suelo…”.

Lugar: Teatro Victoria

Horario: 11.00-13.30

Precio: 35 euros. Reserva de plazas en 922 29 05 78

Títeres Garabatos-K: “Dracuries”

El conde Dracuries y la condesa Cariegen desean expandir su negocio de golosinas por toda Canarias, con las que pretenden llenar de caries a todos los niños hasta dejarlos sin dientes. El ratón Pérez acude inmediatamente, provisto de flúor, cepillos y crema dental para enseñar a todos unos correctos cepillados y promover buenos hábitos de higiene bucodental.

Lugar: Sala de Ámbito cultural de El Corte Inglés

Horario: desde las 11.30

Precio: entrada libre hasta completar aforo

Encuentro Internacional sobre Patrimonio Militar Reciente

En este segundo día está prevista la visita guiada a diferentes monumentos y patrimonios militares de la ciudad. Esta actividad está organizada por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de Patrimonio Histórico y en colaboración con el Centro de Historia y Cultura Militar de Canarias.

Lugar: Centro de Historia y Cultura Militar de Canarias. Cuartel de Almeyda

Horario: mañana

Precio: entrada libre hasta completar aforo

Campeonato de España de Boxeo

Organizado por la Federación Tinerfeña de Boxeo, en colaboración con la Federación Canaria de Boxeo y Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, convoca los enfrentamientos entre los campeones de Tenerife y Gran Canaria para decidir los representantes que se desplazarán a los campeonatos de España. El Pancho Camurria se convertirá en la fiesta del boxeo en las islas.

Lugar: Pabellón de Deportes Pancho Camurria

Horario: 12.00

Precio: 10 euros

Conferencia de Francesco Careri

TEA acoge una conferencia de Francesco Careri (autor de los libros Walkscapes. El andar como práctica estética y Pasear, detenerse). Esta actividad forma parte del seminario Imaginario al andar.

Lugar: Tenerife Espacio de las Artes (TEA)

Horario: 12.00

Precio: entrada libre

Concierto del Coro Municipal de Voces Blancas

Concierto de final de temporada, con un variado repertorio.

Lugar: Real Casino de Tenerife

Horario: 12.00

Precio: entrada libre hasta completar aforo

‘Caminata’, dentro del proyecto ‘Imaginario al andar’

TEA ofrece como parte del proyecto Imaginario al andar un paseo por Santa Cruz de Tenerife. Será una caminata horizontal donde cada participante elegirá sobre el plano una parada para generar un itinerario intersubjetivo.

Lugar: TEA

Horario: 17.00

Precio: gratuito

‘Las Moralejas’

Un viaje por las enseñanzas de los cuentos musicales más conocidos, con Ariel Hernández Núñez, Jonás González González e Ivett Báez.

Lugar: Círculo de Bellas Artes



Horario: 17.00

Precio: seis euros

Cine: ‘Como la espuma’

TEA proyecta con motivo de las celebraciones del Día Internacional del Orgullo LGBTI esta película del director canario Roberto Pérez Toledo. La producción, protagonizada por la actriz canaria Sara Sálamo, se podrá ver en versión original en español en dos pases diarios. No recomendada para menores de 16 años. Completan el elenco de actores Nacho San José, Pepe Ocio, Sergio Torrico, María Cotiello, Miguel Diosdado y Daniel Muriel. Una vieja mansión. Un plan B condenado a desmadrarse. Una orgía improvisada... Y, de pronto, un montón de historias de amor, desamor, reencuentro y descubrimiento.

Lugar: TEA

Horario: 19.00 y 21.30

Precio: general, cuatro euros; Amigos de TEA, tres

Semana Gastronómica

En esta cuarta jornada de la primera semana prevista en The House, con el título Orientalizando Canarias, intervendrá Armando Saldanha (19.15-19.45). A continuación, habrá un show cooking a cargo de Josean Alija (Nerúa, dos estrellas Michelin), con el título Desvelando el alma de los vegetales (20.00 a 21.00). Posteriormente, toca degustación: dumping y cerveza (21.00 a 21.30).

Lugar: Palacio de Carta

Horario: desde las 19.15

Precio: entrada gratuita, previa solicitud de invitación en info@hkthehouse.es

Concierto del Coro Municipal de Voces Jóvenes

Concierto de final de temporada, con un variado repertorio.

Lugar: Real Casino de Tenerife

Horario: 19.30

Precio: entrada libre hasta completar aforo

Ópera y lírica española: ‘Doña Francisquita’

Esta ópera se representará en la Sala Sinfónica del Auditorio de Tenerife Adán Martín. Está considerada una de las más grandes obras de la zarzuela y ha sentado un modelo dentro del género grande. El libreto, basado libremente en la comedia de Lope de Vega, retrata el Madrid romántico de una manera poética y fiel, creando cuadros de gran colorido y viveza, sin caer en la mera recreación histórica, siendo esta una obra llena de frescura.

Lugar: Auditorio de Tenerife Adán Martín

Horario: 19.30

Precio: 30 euros. Entradas Doña Francisquita

‘Acervo’, de Verode

El canto popular se hace eco del acontecer de las islas. Lugares y rincones de nuestros pueblos y ciudades hallan protagonismo en coplas y canciones. Las vivencias y escenas cotidianas encuentran reflejo en versos y melodías. La histórica condición de pueblo emigrante impregna de nostalgias las estrofas del canto profundo y emotivo. Islas e islotes de nuestro archipiélago conforman un mapa musical de espinelas con estilo de verseadores palmeros.

Lugar: Teatro Guimerá

Horario: 20.30

Precio: cinco euros

‘Tiempo oscuro’

Danza contemporánea a cargo de Provisional Danza. Inicia el relato con la reflexión acerca de que el tiempo es solo eso, tiempo. Propone al espectador una mirada y atención para ver qué es lo que hace con él. Pero para ello, recuerda, debe tomarse el tiempo, sin perder tiempo y ojalá a tiempo, pues él no para.Una coproducción Colombia-España del Teatro Azul de Armenia-Colombia y Provisional Danza de Madrid-España, con el apoyo de Iberescena. Provisional Danza son las relaciones, las vidas, los sentimientos que intérpretes y público construyen interactuando.

Lugar: Teatro Victoria

Horario: 20.30

Precio: ocho euros

Fiestas patronales de Igueste de San Andrés

Fiestas patronales en honor a San Pedro Apóstol, organizadas por la Asociación de Vecinos Haineto-Príncipe de Anaga. Centrarán sus actividades en la gala de elección de la reina de las fiestas y posterior verbena a cargo de Clase Aparte.

Lugar: plaza del pueblo de Igueste de San Andrés

Horario: desde las 21.00

‘Urgencias a las tres de la mañana’

Escrita y protagonizada por Leonardo Abreu, acompañado por Elizabeth Morales y Aldo Tejera, esta obra muestra una serie de episodios que implican al médico de guardia atender con mucha paciencia casos atípicos, pero muy padecidos en personas que temen ser diagnosticadas.

Lugar: Círculo de Bellas Artes

Horario: 21.00

Precio: ocho euros

Desfile Benéfico de Oro

El objetivo de esta actividad es recaudar fondos para seguir desarrollando los distintos proyectos y servicios encaminados a facilitar la autonomía e integración, así como la cobertura de las necesidades básicas de las personas que se encuentran en mayor dificultad social.

Lugar: antigua estación del Jet Foil

Horario: 21.00

Precio: nueve eruos. Entradas III Desfile Benéfico

DOMINGO 25 DE JUNIO

Torneo de Veteranos de Tenis

Torneo dirigido a deportistas federados que entrenan habitualmente en las escuelas de tenis radicadas en las pistas del Palacio Municipal de Deportes Quico Cabrera. Dos categorías, tanto masculina como femenina, de deportistas veteranos mayores de 35 años y deportistas veteranos mayores de 45 años.

Lugar: Palacio Municipal de Deportes Quico Cabrera

Horario: 8.00-15.00

Precio: entrada gratuita

Actividades deportivas de la comunidad filipina

Organizadas por la Asociación Comunitaria Filipina, en colaboración con el Distrito Centro-Ifara, celebra sus juegos deportivos. Entre otros, voleibol, baloncesto, carreras de sacos...

Lugar: Pabellón Paco Álvarez y anexo

Horario: 8.00-21.00

Precio: entrada libre

Curso Tenislandia de Santa Cruz de Tenerife

Se desarrollará en las pistas de tenis y sala de prensa del Palacio Municipal de Deportes Quico Cabrera. Organiza el club de tenis Pabellón, en colaboración con Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

Lugar: Palacio Municipal de Deportes Quico Cabrera

Horario: 10.00-12.00 en las pistas de tenis; 9.00-10.00 y 12.00-13.00 en sala de prensa

Precio: entrada libre

‘Palabras de papel’

Una tarde tres duendes llegan a la biblioteca, pero se les pasan las horas volando, danzando entre cuentos y poesías. Candela, Petra y Violeta quieren que el público las acompañe en su viaje a través de las historias de papel y su divertido espectáculo.

Lugar: Círculo de Bellas Artes

Horario: 12.00

Precio: seis euros

Festival fin de curso de la escuela de danza Kalinka

Esta escuela, señera en la capital de Santa Cruz de Tenerife, celebra el final de curso con la participación de 80 alumnas de danza clásica. En este caso, es una cita muy especial porque cierra definitivamente sus puertas tras más de 30 años de enseñanzas y formación.

Lugar: Teatro Guimerá

Horario: 12.30

Precio: invitaciones distribuidas directamente por Kalinka

Cine: ‘Como la espuma’

TEA proyecta con motivo de las celebraciones del Día Internacional del Orgullo LGBTI esta película del director canario Roberto Pérez Toledo. La producción, protagonizada por la actriz canaria Sara Sálamo, se podrá ver en versión original en español en dos pases diarios. No recomendada para menores de 16 años. Completan el elenco de actores Nacho San José, Pepe Ocio, Sergio Torrico, María Cotiello, Miguel Diosdado y Daniel Muriel. Una vieja mansión. Un plan B condenado a desmadrarse. Una orgía improvisada... Y, de pronto, un montón de historias de amor, desamor, reencuentro y descubrimiento.

Lugar: TEA

Horario: 19.00 y 21.30

Precio: general, cuatro euros; Amigos de TEA, tres

‘Los sonidos del arcoíris’

Con la ayuda de la risa y de la música (cantos y percusión), se presenta el espectáculo Los sonidos del arcoíris, para alegrar el alma de todos los espectadores y regalar a la Madre Terrenal y al Padre Celestial bonitas vibraciones de lo más profundo de los corazones.

Lugar: Círculo de Bellas Artes

Horario: 19.00

Precio: desde ocho euros

‘Bijou’, ‘performance’ de Cía. Celeste González

De carácter absolutamente autobiográfico, Bijou plantea un tránsito por algunas de las obras y de los temas recurrentes tratados en ellas, todos en relación con la idea de identidad de género, desde Mauricio el bailarín de ballet a Celeste. Formalmente se presenta como una serie de acciones consecutivas e independientes (a la manera de los conciertos de acciones de Juan Hidalgo) completadas con una proyección de vídeo.

Lugar: Teatro Victoria

Horario: 20.30

Precio: ocho euros

CITAS TEMPORALES

Visitas al Palmetum

El jardín botánico de Santa Cruz, el Palmetum, abre de lunes a domingo. Los visitantes podrán efectuar el recorrido por las 12 hectáreas que tiene de extensión, en lo que está considerado como la mayor colección botánica de palmeras de islas tropicales del mundo. http://palmetumtenerife.es.

Horario: 10.00-18.00

Precio: adultos residentes canarios, 1,50 euros | Desempleados, discapacitados, mayores de 65 años, menores de 12 años y familias numerosas, un euro | Adulto no residente, seis euros | Niño no residente, 2,80 euros | Niños menores de 2 años, gratis.

Rutas históricas por la ciudad

La Sociedad de Desarrollo ofrece dos recorridos de una hora de duración en español e inglés: Ruta histórica y La ruta del parque García Sanabria. Las personas interesadas en realizar cualquiera de estas rutas deberán efectuar una reserva previa a través de correo electrónico: tenerife@cityexpert.es o en el teléfono 922 299 749.

Lugar: plaza de España

Horario: 12.00

Precio: dos euros, residentes, ONG y centros educativos | Cinco euros, no residentes en Tenerife | Gratuitas para clientes del Bus Turístico City Sightseeing.

‘Ultrasuvenir’

Es el proyecto del artista Nicolás Laiz Placeres, que toma directamente de la tradición popular canaria referentes como ídolos prehispánicos (Zonzamas y Tara). Mediante un proceso de transformación, multiplicación o ampliación, se pretende dar una nueva lectura que los pone en relación con el fenómeno del turismo y sus dinámicas de producción de nuevos hábitos, costumbres y relaciones con el exterior. Ultrasuvenir plantea una reflexión sobre un objeto tan extendido y cotidiano como es el souvenir. Podrá visitarse hasta el 25 de agosto.

Lugar: Sala de Arte Contemporáneo (Casa de la Cultura)

Horario: lunes-viernes, 11.00-14.00 y 17.00-20.00

Precio: entrada libre

Valores históricos y artísticos del Palacio de Carta

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife presenta una exposición sobre la historia del Palacio de Carta con el fin de acercar a la ciudadanía la evolución en los últimos 300 años de esta edificación, declarada Bien de Interés Cultural (BIC) en la categoría de monumento. La muestra permanecerá abierta hasta el 31 de julio y contará con el acompañamiento de informadores turísticos (tanto la exposición, como la planta baja del edificio), a través de un recorrido de unos 40 minutos.

Lugar: Palacio de Carta

Horario: lunes-domingo, 9.00-14.00

Precio: entrada libre

‘Plantas’, de Brigitte Fassin

Para crear las obras que componen esta exposición la artista ha utilizado diferentes técnicas, desde acrílicos y óleos hasta técnicas mixtas, con la intención de captar la esencia de las plantas sin intención de acercarse a una representación científica. Brigitte Fassin utiliza el motivo de las plantas como punto de partida para expresarse artísticamente, centrándose, especialmente, en el esquema interno, el entrelazado y el color.

Lugar: sala de arte del parque García Sanabria

Horario: martes-sábado, 11.00-13.00 y 18.00-21.00; domingos y festivos, 10.00-15.00

Precio: entrada gratuita

Exposición ‘Los ocho chicharritos ’

Los ocho chicharritos, que hasta hace bien poco han estado expuestos en la conocida como rambla de Las Tinajas, en las Ramblas de Santa Cruz, ahora se pueden visitar, hasta el 30 de junio, en la Centro de Arte de La Recova. Al mismo tiempo, esa exposición al aire libre, auspiciada por el Ayuntamiento de Santa Cruz, en colaboración con la Fundación CEPSA, permitió a quienes lo desearon votar por una de las esculturas hasta el 15 de junio.

Lugar: Centro de Arte La Recova

Horario: martes-sábado, 11.00-13.00 y 17.00-20.00; domingos y festivos, 11.00-14.00

Precio: entrada libre

Exposición sobre el grupo folclórico Verode

Exposición homenaje a los 40 años de trayectoria del grupo folclórico Verode. Nació en Santa Cruz de Tenerife en 1977 con el objetivo esencial de recuperar y difundir la música tradicional y popular de las islas Canarias. Hasta la fecha, tiene en su haber 14 trabajos discográficos de larga duración. Lo componen un total de 29 músicos.

Lugar: Centro de Arte Gráfico de La Recova

Horario: lunes-sábado, 11.00-13.00 y 18.00-21.00

Precio: entrada libre

‘Bandera’ en Tenerife

Con ese sencillo título se inaugura una nueva exposición en el Museo Histórico Militar de Canarias. La muestra, que se podrá visitar hasta el 30 de junio, pretende exponer al público una visión diferente sobre el origen de la bandera.

Lugar: Museo Histórico Militar de Tenerife. Fuerte de Almeyda

Horario: martes-viernes, 9.00-15.00; sábados y domingos, 10.00-14.00

Precio: entrada libre y aparcamiento gratuito

Exposición de Alejandro Tosco

Este viernes se inaugura esta exposición del artista Alejandro Tosco. La muestra se compone de unas 40 obras con diversas técnicas (acrílicos, óleos y mixtas) sobre papel, madera, lienzo y cartón en diferentes formatos.

Lugar: Museo de Bellas Artes

Horario: 20.00

Precio: entrada libre hasta completar aforo

‘Miradas transversales...’

La muestra Miradas transversales. UnaIMG_3860aproximación desde la Academia, en la que participan 19 artistas, acoge 21 obras entre pinturas, esculturas, maquetas de proyectos arquitectónicos y un dibujo. Se podrá visitar hasta el 31 de julio. En esta exposición participan 17 académicos y se ha montado la escultura de María Belén Morales que formó parte de esta entidad desde 1997 hasta su fallecimiento el año pasado. También aparece la arquitecta Evelyn Alonso, autora de la maqueta para un hotel en Gambia junto a José Antonio Sosa.

Lugar: sala 3 de la Real Academia de las Bellas Artes

Horario: lunes-viernes, de 11.00-13.00; miércoles y jueves, también 17.00-19.00

Precio: entrada libre

‘Colours and Rock’n’Roll’, de Pablo Roma

Se trata de una exposición de pintura de Pablo Roma, que se mostrará hasta el 24 de junio y está inspirada en la música. Desde Elvis Presley hasta Nirvana, desde Freddie Mercury hasta Bowie, pasando por Angus Young y Bob Dylan, entre otros. Veinte cuadros de cantantes y músicos en acrílico de estilo moderno, con pinceladas que recuerdan al Pop Art. Un paseo por las leyendas del rock & roll con una armonía de color. Pablo Roma es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. Trabaja como contable y profesor para desempleados.

Lugar: Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés

Horario: 10.00-22.00

Precio: entrada libre

‘Las frases que nunca escribiré… Colección Los Bragales’

TEA presenta esta exposición, que ofrece una selección de obras de la Colección de Jaime Sordo, quien en la década de los ochenta inició su actividad como coleccionista de arte, impulsando la creación de la Asociación de Coleccionistas 9915, que actualmente preside, y estableciendo distintos acuerdos de colaboración con museos. La muestra, que cuenta con el patrocinio de JTI, se podrá visitar en ese espacio hasta el 17 de septiembre.

Lugar: TEA

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: siete euros

‘Impropio’ y ‘Arquitexturas’

Impropio, en la Sala Westerdahl 1, reúne a nueve artistas plásticos: Andrés Delgado, Caridad Fernández, Fernando Carballa, Eva Hiernaux, Carmen Isasi, David Ortega, Alejandra Tarantino, Román Hernández y Paco Rossique, unidos por la idea de que el arte, desde la palabra a la piedra, en regresión, inconscientemente, hoy, no es otra cosa que admitir la locura de haber separado de nuestras pasiones el pensar. La mayoría de los artistas de Impropio “pertenecen a la asociación cultural sin ánimo de lucro Tres en suma. Por su parte, Arquitexturas, en la Sala Westerdahl 2, afronta una muestra de los nuevos fotógrafos que comparten un acercamiento estético y expresivo al acto fotográfico, alejándose del enfoque documental y de la fotografía de estudio, social e ideológica, explica Alberto González, uno de los artistas que participan en la muestra. Lo acompañan Ángel Baute, Axu Peña, Eliseo Álamo, Pepe Arbelo y Ana Baute Lynch. Podrán visitarse hasta el 17 de junio.

Lugar: Círculo de Bellas Artes

Horario: lunes-viernes, 10.00-14.00 y 17.30-20.30. Sábados, 11.00-14.00

Precio: entrada gratuita

‘Imaginario al andar’

TEA presenta esta exposición de Juan José Valencia y Lena Peñate Spicer. La muestra ofrece una poética de la mirada en localizaciones situadas en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife. Podrá visitarse hasta el 23 de julio.

Lugar: TEA (Espacio Puente)

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: entrada libre

‘La experiencia continua’

Desde el 7 de abril hasta el 25 de junio, TEA acoge la exposición La experiencia continua, con obras de la Colección Ordóñez Falcón de Fotografía. La muestra se inauguró el 7 de abril, a partir de las 20.00.

Lugar: TEA

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

‘The witch and the bitch’

TEA presenta hasta el 3 de septiembre una nueva exposición en Área 60, The witch and the bitch, de Mariokissme y Mariana Echeverri y comisariada por Raisa Maudit.

Lugar: TEA

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: entrada libre

‘Aves rapaces de Canarias’

El Museo de la Naturaleza y el Hombre alberga hasta el 2 de julio la exposición itinerante Aves rapaces de Canarias, que enseña al público aves tan emblemáticas como el guirre, el águila pescadora o el halcón de eleonora. La exposición y el libro incluyen fotografías de vuelos, cortejos y ataques, mostrando a las aves en interacción con su entorno: bosques, acantilados y, en ocasiones, los islotes más aislados de Canarias. La muestra, realizada por Ediciones Turquesa, está acompañada por textos de expertos en ornitología.

Lugar: Museo de la Naturaleza y el Hombre

Horario: horario habitual del museo