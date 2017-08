El alquiler vacacional, con más peso en Tenerife, ya alcanza el 12% de la oferta de camas turísticas

La isla de Tenerife cerró el primer semestre de 2017 con solo el 2,2% más de turistas extranjeros alojados en establecimientos tradicionales -hoteles y apartamentos- que en el mismo periodo del año pasado, lo que supuso un total de 2,7 millones de visitantes que optaron por descansar en esos recintos.

Ese aumento de enero a junio de 2017 no es tan alto, según explicó este lunes el Cabildo de Tenerife a través de su responsable de Turismo, Alberto Bernabé, debido a que los alemanes alojados en hoteles o apartamentos descendieron el 5,5% (308.830 alojados menos en hoteles y apartamentos) en el mismo periodo, lo que no implica que hayan dejado de venir a Tenerife a pasar sus vacaciones, sino que eligieron estancias alternativas, esto es, ofertas dentro del segmento de alquiler vacacional.

Esa modalidad solo cuenta en Canarias con el 10% de sus plazas legalizadas, según datos del Gobierno de Canarias, y el decreto territorial que regula tal actividad, aún en vigor (pese a ser cuestionado por varios fallos judiciales que han sido recurridos por el Gobierno de Canarias), prohíbe su comercialización en espacios de uso turístico, lo que conduce a pensar que gran parte de la comercialización que hoy en día se hace de esas plazas está al margen de la legalidad.

En declaraciones realizadas a la agencia Europa Press, el consejero insular Alberto Bernabé dejó claro que parte de la culpa de esa caída la tiene el alquiler vacacional, que "ha cogido fuerza y hoy en día representa en torno al 12% de la oferta de camas turísticas en Tenerife".

Bernabé advirtió que el turista alemán está optando más por el alquiler vacacional y no tanto por los alojamientos tradicionales. Por esta razón, los alojados en la nueva oferta, sobre los que no hay control porque muchos de ellos son ilegales, no aparecen en las Estadísticas de Turismo Receptivo del Cabildo, lo que "puede producir un efecto óptico de que hay menos alojados, cuando la realidad es que se han distribuido de manera distinta".

El Cabildo de Tenerife ya estudia a fondo este fenómeno para ver en qué magnitud afecta a la principal actividad económica de la isla, aunque "a priori creemos que una parte de la justificación de este extraño comportamiento del mercado alemán tiene que ver no tanto con que hayan dejado de venir a Tenerife, sino con que están utilizando nuevas plataformas de alojamiento, como es el caso del alquiler vacacional", subrayó el también responsable de la empresa pública Turismo de Tenerife.

El consejero insular no ve las otras preferencias en destinos de los alemanes como un gran problema, sino que lo concibe como un comportamiento habitual del consumidor germano, que, a pesar de querer descubrir nuevos destinos, el año pasado, por ejemplo, creció a un buen ritmo en Tenerife. Además, los turoperadores, y esta es una noticia en la buena línea, dicen que sigue habiendo un gran volumen de alemanes que apuestan por la estabilidad climática y por los producto turísticos que oferta la isla.

Bernabé trasladó confianza en este capítulo: "Creemos que no vamos a pinchar en ese mercado, aunque se trata de una demanda dinámica y cambiante, pero no tanto como para pensar que progresivamente va a ir dándole la espalda al destino Tenerife".

Una actividad que no deja de crecer

Tal y como se recoge en el último informe sobre alquiler vacacional que ha presentado la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias, estructurado en torno a la demanda, el canal y la oferta, el archipiélago contaba, a fecha de noviembre de 2015, con 28.188 viviendas vacacionales, con una media de 4,32 camas por inmueble.

Todas esas viviendas vacacionales suman 121.847 camas, de las que 3.488 se ofrecen en vivienda compartida (solo el 2,76%) y 58.645 están situadas en microdestinos turísticos, casi la mitad del total de este tipo de alojamiento para turistas.

La oferta total de alojamiento en Canarias (la suma del tradicional y de las nuevas fórmulas) es de 545.393 camas, con un peso relativo de las viviendas vacacionales sobre esa cifra del 22,34%. Respecto a los alquileres vacacionales por islas, destaca Tenerife, con el 40,1% del total regional; seguida de Lanzarote, con el 23,03%; Gran Canaria, con el 18,71%; Fuerteventura, con el 11,93%; La Palma, con el 4,09%; La Gomera, con el 1,52%, y El Hierro, con el 0,70%.