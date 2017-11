Las contrataciones denunciadas en el HUC y su supuesta conexión con el apoyo político al PSOE oficial en La Laguna

Otra vez el Hospital Universitario de Canarias (HUC), en La Laguna; otra vez en entredicho las contrataciones laborales en este centro sanitario de atención especializada que otrora fuera gestionado por el Cabildo de Tenerife (hoy bajo las riendas del Servicio Canario de la Salud); otra vez las siglas del PSOE, y otra vez muy presente el nombre de Pedro Ramos, empleado del HUC, militante de ese partido y una de las personas que más apoyó en Canarias la candidatura reciente de Pedro Sánchez a la secretaría general del PSOE. También un gran defensor del pacto CC-PSOE en La Laguna, el que mantiene en la alcaldía a José Alberto Díaz y bloquea la moción de censura desde la izquierda en la ciudad de Aguere.

Pedro Ramos, tras ser el escudero de Sánchez en las islas, luego hizo lo propio con la candidatura de Ángel Víctor Torres, el hoy secretario regional de los socialistas en el archipiélago, y ahora, con la de Gloria Gutiérrez, esta en disputa con Pedro Martín en el proceso de primarias abierto en Tenerife. El ganador de esta batalla electoral se conocerá el 12 de noviembre y, por ahora, según los avales presentados y ya admitidos, toma la delantera el también alcalde de Guía de Isora.

Esta vez el asunto estrella en el HUC no tiene mucho que ver con la gestión sanitaria, sino que va sobre las contrataciones de personal estatutario (el funcionario que se rige por un marco propio) en el HUC, que, según ha adelantado el rotativo tinerfeño Diario de Avisos, se encuentran bajo sospecha, hasta el punto de que está previsto que el sindicado UGT denuncie el modo de actuar en ese capítulo ante la Fiscalía Anticorrupción de la provincia tinerfeña.

Tal y como ha recogido el decano de Canarias, "la investigación [iniciada por el sindicato UGT sobre esa misma cuestión] no está aún cerrada, pero acudiremos a la Fiscalía una vez contrastada toda la documentación, ante la sospecha de que en la contratación de funcionarios del HUC se han podido producir casos de prevaricación y tráfico de influencias, un escándalo en el que pueden caer un sindicato [parece que se apunta a Intersindical Canaria] y un partido político”, dijo al citado periódico el secretario general de la Federación de Trabajadores de los Servicios Públicos de UGT en Canarias, Francisco Bautista.

Atendiendo a lo planteado por UGT, la segunda fuerza sindical en la sanidad pública de las islas, durante el último decenio "se ha podido transgredir la norma legal en las contrataciones del citado hospital al aplicar un mecanismo excepcional que data de hace casi diez años y que, a estas alturas, ya resulta escandaloso, arbitrario y posiblemente delictivo”, indicó Bautista.

Este dirigente sindical se refirió a que en el comité de selección de personal intervienen miembros que prohíbe la legislación, como cargos directivos o electos, cuya praxis se basa en la citación de currículos "al voleo, sin ninguna transparencia, con absoluto oscurantismo y reincidencia", aseguró Bautista a Diario de Avisos.

Bautista, que es miembro de la junta de personal del Área de Salud de Tenerife y cuyas sospechas más relevantes apuntan de alguna manera al PSOE en La Laguna, afirma que ha puesto esas "graves irregularidades" en conocimiento de la dirección del Servicio Canario de la Salud. "La Administración pública ya está alertada, y le hemos dicho al director general que no admitimos más reinos de taifas en la sanidad pública, y que si no se normaliza la situación antes de 15 días puede que incluyamos en la denuncia ante la Fiscalía a la propia administración".

En este supuesto escándalo, la figura de Pedro Ramos, el histórico exdirector de Recursos Humanos del HUC y en la actualidad responsable del departamento de selección de Personal, se convierte, según señala Bautista, en "un fijo en el comité de selección de centenares y centenares de plazas de funcionarios a lo largo de los últimos años; junto a él, llama mucho la atención que otro de los habituales sea un familiar directo", recoge el citado rotativo.

Pedro Ramos, en una imagen de archivo

La supuesta ilegalidad, que puede haberse practicado desde 2009, radica en que el HUC contrata desde entonces al personal estatutario (funcionarios) con las reglas establecidas en un convenio colectivo prorrogado anualmente desde 2011 y que solo tiene aplicación para el personal laboral. Esto lo hace en vez de regirse por las correspondientes normas incluidas en el Estatuto Básico del Empleado Público, de rango superior y, por lo tanto, no sustituible o anulable por un convenio.

Pero la supuesta irregularidad va mucho más allá debido a que las reglas del mencionado convenio permiten al HUC contratar sin concurso público, además de facilitar la injerencia política y sindical en los procesos de selección. De forma reiterada, en los contratos aparece la rúbrica de Pedro Ramos, que controla el sector del PSOE lagunero afín a Coalición Canaria desde los tiempos en que fundó Masca para restar votos al entonces candidato socialista a la alcaldía de la Ciudad de los Adelantados, Santiago Pérez, hoy concejal de Nueva Canarias-Por Tenerife. Este no logró hacerse con el bastón de mando en 2003 ante Ana Oramas (CC), después de imponerse en número de votos en 1999 y obtener más concejales que los nacionalistas.

Si se cumpliera la ley, subraya la información de Diario de Avisos, Ramos no podría participar en los procesos de selección, como tampoco estarían presentes el director médico ni representantes sindicales.

El dirigente de UGT Francisco Bautista fue el mismo que denunció en su día el caso acaecido con las urgencias pediátricas del llamado Hospital del Norte. Tras anunciarse a bombo y platillo la inauguración de ese servicio a mediados del pasado julio, no habían pasado tres meses cuando tuvo que suspenderse por falta de personal.

El lógico escándalo que suscitó en la opinión pública semejante ejemplo de improvisación por parte de las autoridades sanitarias motivó que el HUC organizara de urgencia un proceso selectivo para cubrir la plaza de pediatra. Resultó un fracaso, ya que el único candidato apenas obtuvo un 2,5 sobre 10, a pesar de que se trataba de un profesional que hace guardias como adjunto en las urgencias pediátricas del propio HUC.

Como demuestra Bautista, tal proceso selectivo se llevó a cabo como si se tratara de personal laboral, cuando en realidad la plaza es para personal estatutario. El sindicalista denuncia que en ese caso, que fue declarado desierto, "no hubo ni temario ni presentación de solicitudes, sino que se avisó telefónicamente a un grupo de profesionales para que presentaran sus currículos". "Toda convocatoria pública de empleo -recordó- debe notificarse a la mesa sectorial y seguir unos pasos hasta publicarse en el Boletín Oficial de Canarias, pero en este caso se procedió a un anuncio situado en una esquina de un tablón".

La opinión de Recursos Humanos del SCS

La Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Canario de la Salud, a través de su titular, Antonia María Pérez, indicó acerca de este caso que "las contrataciones para el hospital [HUC] en concreto han sido hasta ahora las que están establecidas en ese convenio colectivo, en el artículo 27, y se ha hecho extensivo al personal también estatutario". Pérez explicó que el personal del HUC no pudo "entrar en la oferta pública de empleo de 2007" y, por lo tanto, "se entendió que transitoriamente" esa situación se prolongaría "para que pudieran seguir contratando mediante las propias listas del HUC en las distintas categorías".

El sindicalista Bautista en cambio aclara que esa fue una medida excepcional, que se ha excedido en el tiempo y que a todas luces es irregular en la actualidad, una vez se ha consumado la integración del HUC en el SCS y se han celebrado elecciones sindicales.

Según sostiene Antonia María Pérez, "no es nada ilegal", pues lo que se ha hecho "se ampara en el convenio y la intención es lograr cambiar la situación a partir de ahora". No obstante, el artículo 27 del convenio al que alude la directora de Recursos Humanos del Servicio Canario de la Salud es muy claro respecto a su ámbito de actuación: solo puede aplicarse a la "selección del personal laboral fijo" y a la "selección del personal laboral temporal". Cualquier jurista sabe que un convenio colectivo no puede contradecir una norma como el Estatuto Básico del Empleado Público.

El exdirector de Recursos Humanos del HUC y hoy responsable del área de selección de personal, según las fuentes consultadas a este respecto, es fijo en los procesos de contratación en el HUC, lo que prohíbe una ley que ahora mismo no se cumple en el hospital. Pedro Ramos, del PSOE lagunero, es además una de las personas que más empeño ha puesto en sostener a CC en el poder municipal, en este caso con el apoyo parcial de un PSOE local dividido, el que lidera Mónica Martín, la presidenta de la Gestora lagunera y primera teniente de alcalde en el municipio.