Una sentencia obliga a hacer interino a un médico tras cinco años de contratos fraudulentos

Un juzgado de lo contencioso administrativo de Santa Cruz de Tenerife ha emitido una sentencia por la cual el Servicio Canario de la Salud tiene que hacer estatutario interino a un médico de Neurología del Hospital de La Candelaria tras cinco años de contratos "fraudulentos eventuales".



La sentencia ha sido recurrida por el Servicio Canario de la Salud, han dicho este martes en rueda de prensa dirigentes del Colegio y del Sindicatos de Médicos de Tenerife, quienes han criticado que se recurra la sentencia después de que el consejero de Sanidad, José Manuel Baltar, dijese que en octubre se comenzaría a pasar a interinos a médicos que lleven más de tres años en esa situación.



Los representantes médicos no descartan realizar una huelga en diciembre y, tras comentar que en la situación de ese médico hay unos 8.000 en Canarias, han explicado que no se trata solo de un problema económico sino también de que se perjudica a los ciudadanos con la poca estabilidad del personal.



El asesor jurídico del Sindicato Médico de Tenerife, Eugenio de León, se ha mostrado convencido de que el recurso no prosperará y ha señalado que se trata de la primera sentencia que afecta a un médico.



El presidente del Colegio de Médicos de Tenerife, Rodrigo Martín, ha criticado que si bien el consejero de Sanidad, José Manuel Baltar, ha manifestado que el principal problema de la sanidad es la gran cantidad de trabajadores temporales, no tiene sentido recurrir esta sentencia y gastar dinero en pagarla en lugar de destinar ese dinero al sistema sanitario.



Rodrigo Martín ha señalado que en situación similar está el personal de enfermería y ha insistido en que esta sentencia es producto de una reivindicación laboral pero también afecta a la calidad del servicio, pues con tantos cambios de médico ni tienen tiempo para conocer la historia clínica de sus pacientes.



Y en hospitales se da el caso de que te "ve un médico, te opera otro" y no se sabe cuál es el de referencia, ha criticado Rodrigo Martín, quien preguntado si los galenos tienen la "culpa" de estas situaciones, respondió que "sí y no, porque un temporal que no admita estas situaciones se va a la calle" en cuanto termine el contrato.



Rodrigo Martín ha declarado asimismo que médicos hay en toda España pero los servicios de salud no los contratan o les ofrecen contratos de meses, y también ha denunciado que en los hospitales comarcales de las islas menores hay un porcentaje muy elevado de contratados que no tienen la especialidad reconocida en España.



La vicepresidenta del Sindicato Médico de Tenerife, Natacha Sujanani, ha reiterado que la contratación de los médicos se hace en fraude de ley, y ha manifestado que entre el 45% y el 50% de los médicos tienen contratos temporales, mientras que interinos son entre el 20% y el 30%, y el resto tienen plaza fija.



Natacha Sujanani ha explicado que esta situación afecta a los derechos de los trabajadores y "sobre todo, con más dureza" a las personas que necesitan aplicar medidas de conciliación con la vida familiar.



Ha añadido que aproximadamente el 75% de las personas que trabajan en el Servicio Canario de la Salud son mujeres, y en el caso de médicos muchas en edad reproductiva y el hecho de firmar contratos cada tres meses "impide quedar embarazada, poder conciliar, estar con tus hijos y continuar trabajando".



Eso se debe a que "en cuanto tienes una baja maternal o un factor de riesgo del embarazo y se te vence el trabajo simplemente no se te renueva", ha afirmado la vicepresidenta del Sindicato Médico de Tenerife, quien ha asegurado que hay "fugas" a otras comunidades y a la sanidad privada porque reciben ofertas de contratos indefinidos y mejores condiciones profesionales.



Natacha Sujanani ha denunciado asimismo que hay profesionales médicos que desde 2002 han encadenado contratos eventuales para plazas creadas por un aumento puntual de la actividad asistencial.



El secretario del Sindicato Médico de Tenerife, Levy Cabrera, ha opinado que lo justo sería que los profesionales que llevan más de un año con contratos temporales pasen a interinos, hasta que haya la próxima oferta de empleo público.