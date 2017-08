Sweet home Chicago. Un viaje a la mítica ciudad del viento

Come on; Oh baby don't you wanna go . Eclipsada por vecinas con mayor lustre publicitario como Nueva York , Miami o Los Ángeles son pocos los viajeros y viajeras que se dejan caer por las orillas del Lago Michigan para descubrir una de las ciudades más vibrantes de los siempre contradictorios Estados Unidos . Come on; Oh baby don't you wanna go. Y eso que ya quedaron atrás aquellos años violentos que la auparon a la cima del crimen organizado y lo que antes era un territorio marcado a fuego por la mafia se ha convertido en una de las grandes mecas culturales del país. Pero aún así no se rinde el turismo masivo a sus atractivos. Back to that same old place. Tampoco parece pesar en la ecuación su abundante y buena arquitectura; ni que, aún atesorando la que dicen es la mejor pizza de todo el país, se haya convertido en una de las colecciones más rutilantes de Estrellas Michelín de la nueva gastronomía. Ni con esas. Pero para nosotros es una verdadera joya. Sweet home Chicago.

Nosotros la descubrimos casi por casualidad cuando andábamos detrás de otro mito viajero: la Ruta 66 . Y tuvimos que pasar por aquí porque es precisamente aquí, en la confluencia de la Avenida Michigan y East Adam Street (justo detrás del Instituto de Arte de Chicago) dónde se encuentra el cartel que indica el inicio de la Mother Road o la Main Street de Norteamérica . Ese mito de más de 3.900 kilómetros que atraviesan el corazón del país conectando la América profunda y esa California que parece otro planeta. Pues aquí se inicia, como decíamos. Y por eso fuimos. Y nos llevamos la sorpresa de nuestras vidas. Porque Chicago es, de lejos, la ciudad de los Estados Unidos que más nos gusta. Porque tiene un poquito de todo. Y si, como otros muchos, vienes de paso, intenta que la estancia sea de al menos tres o cuatro días. Porque merece la pena. Y mucho. Sweet home Chicago.

Rascacielos reflejados en The Bean, el símbolo de Millenium Park. Giuseppe Milo

No somos demasiado originales pero hay que empezar la visita bajo superficie pulida de The Bean, el nuevo icono de Millenium Park. En realidad, esta escultura de perfiles redondeados y bruñidos se llama The Cloud Gate (Puerta de Nube) pero todo el mundo la conoce como la judía (bean). Pasear con la cámara de fotos junto a la judía es toda una experiencia. En ella se reflejan los rascacielos deformados en curiosas curvas. Es toda una metáfora de lo que es esta ciudad. Una ciudad que, desde sus inicios, apostó por la innovación y la ultra modernidad. Chicago es la ciudad de los rascacielos y toda una meca para los amantes de la arquitectura. Y tras el ladrillo de diseño llegó el arte, la vanguardia, el mejor blues y jazz de Estados Unidos y, desde hace algunas décadas, la gastronomía de altos vuelos.

Chicago River, una de las 'calles' más animadas de Chicago. John Walker

A cielo abierto, la mejor manera de continuar, es recorrer el Millenium Park echando la vista atrás un par de veces para ver emerger los enormes edificios de entre las copas de los árboles hasta llegar a las orillas del Lago Míchigan a través del BP Bridge. De ahí no es mala idea avanzar hacia el norte por la costa para tomar alguno de los ‘ cruceros arquitectónicos’ que se internan por el Río Chicago entre torres de cemento y cristal en lo que es una de las `calles’ más bonitas y animadas de la ciudad. Una verdadera pasada que te hará olvidar de inmediato a Nueva York. Ya te lo decíamos. Esta visita te va a romper un poco los esquemas. Desde el barco alucinarás con la preciosa arquitectura local y, de paso, te servirá para aprender un poquito antes de iniciar la incursión a pie por el impresionante down town de la ciudad.

Fachada del Marshall Field’s Building. Ken Lund

The Loop

Dicen que The Loop es la segunda capital financiera del país después de Manhattan . ‘El lazo’ recibe s nombre del famoso tren elevado que la recorre rodeando al barrio en toda su extensión y que es, también, una buena forma de tener el primer contacto con esta parte de la ciudad antes de empezar a explorar los edificios más interesantes. Toda esta parte de Chicago es una consecuencia directa del fuego. Un enorme incendio acaecido en 1871 y que duró tres días obligó a reconstruir la ciudad y el proceso culminó con una auténtica revolución arquitectónica y urbanística que tuvo a The Loop como epicentro. El Marshall Field’s Building (Dirección: North State Street, 111) es un buen ejemplo. Imponente por fuera e impresionante por dentro, estos grandes almacenes fueron declarados monumento nacional en los 70. Pero hay muchos más. Como The Rookery (South LaSalle Street, 209), que es el rascacielos más antiguo de la ciudad y una especie de nexo entre la vieja y la contemporánea arquitectura o el Marquette Biulding (Dirección: South Dearborn Street, 140), una joya de la arquitectura Art Decó dónde se encuentra uno de los más famosos mosaicos de Tiffany. La cuenta de edificios notables es inmensa. Otro hito importante del Loop es la Torre Willis (Dirección: South Wacker Drive, 233), segundo edificio más alto de Estados Unidos que cuenta con una excelente terraza mirador (Skydeck).

La Torre Willis sobresale entre los edificios de The Loop. Arleixtus

Para mitómanos del arte The Loop también es una verdadera meca. Aquí se encuentra el Chicago Cultural Center (Dirección: East Washington Street, 78; Tel: (+1) 31 2744 3316; E-mail: dcase@cityofchicago.org), un activo centro cultural instalado en un edificio sencillamente maravilloso o el Instituto de Arte de Chicago (Dirección: South Michigan Avenue, 111; Tel: (+1) 31 2443 3600), uno de los centros de arte más prestigiosos del mundo –con colecciones arqueológicas muy interesantes y una sala dedicada al arte estadounidense anterior al siglo XX qye nos encantó-. Y muros afuera, la ciudad presume de una envidiable colección de arte callejero con nombres de la talla de Picasso (Plaza Richard J. Daley), Chantall (Con un imponente mosaico mural en la First National Plaza) o la interactiva y divertida Fuente Crown, en el Millenuim Park ( en esta página hay un listado bastante completo de arte público de la ciudad ).

Casas del Old Town de Chicago. Whitney

The North Side y el Lago Michigan

DuSable Bridge cruza el Rio Chicago y nos da paso hacia el norte de la ciudad a través de la Avenida Michigan. A partir de aquí, esta vía toma el nombre oficioso de Magnificent Mile y concentra una de las mayores densidades de lujo, grandes marcas y pijos del mundo. Estamos en la Quinta Avenida de Chicago y también en el mejor y más directo camino hacia los barrios de Golden Coast y Old Town. Aquí la imagen típica de grandes torres es sustituida por calles de pequeñas casas de estilo inglés que nos recuerda a Chelsea, en Nueva York, o Boston. Es un buen lugar para pasear y, si estamos en verano, punto de paso obligado para los que quieran refrescarse en la Playa de North Avenue. En la zona también se encuentra el Museo de Historia de Chicago (Dirección: North Clark Street, 1601). No te podemos decir nada porque no fuimos; pero hay una sección dedicada a los peores años de la ciudad, cuando los mafiosos controlaban la ciudad.

Noria del Navy Pier. Serge Melki

De lo que sí te podemos hablar es de la rivera del Lago Míchigan y del famoso Navy Pier, una de las más conocidas atracciones de la ciudad. No es más que un viejo muelle reconvertido en parque de atracciones, pero tiene su aquel. En verano, las tardes noches en este lugar son geniales y si te gustan las norias, aquí está una de las más famosas de los Estados Unidos. Nosotros nos subimos y nos gustó. También muy cerca de aquí se encuentra el Chicago 360 un mirador circular situado en el piso 94 del John Hancock Building (Dirección: North Michigan Avenue, 875) que aúna impresionantes vistas sobre la ciudad y sobre el lago –a nosotros nos gustó mucho más que la terraza de la Willis Tower-. Hacia el sur de The Loop, lo más destacable es el campus de la Universidad de Chicago y el Barrio Chino, que se cuenta entre los más activos y mejor ambientados de Estados Unidos.

Deep Pizza en Giordano's. A Gude

Hot dog al estilo Chicago y Deep Pizza.- En los últimos tiempos, la ciudad se ha sumado a la ola de la nueva cocina y Chicago se ha convertido en un polo gastronómico de primer nivel con 26 locales que, al menos, cuentan con una prestigiosa estrella –en 2017 Chicago era la novena ciudad del mundo en número de galardones-. Pero más allá de los fogones de alta cocina, si vas a Chicago tienes que probar dos especialidades locales de la cocina popular. El Hot Dog estilo Chicago y la famosísima Deep Pizza. En cuanto a la primera de estas dos especialidades el chile picante, el tomate natural y los pepinillos dulces son los ingredientes de un platillo rápido y muy sabroso. La revista local Eater Chicago te ofrece un completo listado con los mejores de la ciudad. Los de Byron's Hot Dogs (Dirección: West Lawrence Ave, 1701 y West Irving Park, 1017) fueron los que más nos gustaron. En cuanto a la Deep Pizza hay dos nombres propios: Gino´s East y Giordano’s. Probamos las dos y nos encantó.

Actuación en The Green Mill, uno de los mejores locales de Jazz de Estados Unidos. The Green Mill

Ciudad de Blues y Jazz.- Chicago es uno de los mejores lugares de los Estados Unidos para escuchar música en directo. Que nosotros te digamos cuáles son los mejores lugares sería una estafa, ya que sólo estuvimos tres noches y sólo en dos de ellas fuimos a escuchar buena música. El listado de 10best te puede ayudar a tomar una decisión. Nosotros visitamos el mítico Andy’s Jazz Club (Dirección: East Hubbard Street, 11; Tel: (+1) 31 2642 6805) y el no menos famoso The Green Mill (4802 North Broadway Avenue, 4802; E-mail: greenmill@comcast.net), uno de los mejores clubes de música en directo del mundo.

The Untouchable Tour, un paseo por la Chicago de la Ley Seca. Who Cantibe.

Explorar el pasado violento de la Chicago de los años de la Ley Seca.- En la ciudad no hay ninguna referencia turística o histórica a los tortuosos años 20. Hasta es difícil encontrar información sobre lugares como el antiguo garaje que estaba situado en el 2122 de North Clark Street, dónde tuvo lugar la matanza del Día de San Valentín el 14 de febrero de 1929 ordenada, según se dice, por el mismísimo Al Capone. La ciudad quiere sacarse de encima la mancha que supusieron los Roaring Twenties, los tiempos de la Ley Seca y de los más famosos gangsters como el propio Capone, Dellinger, Dion O'Bannion o George Bugs Moran. Hay varios tours que recorren los lugares en los que se produjeron algunos de los acontecimientos más destacados de aquella época tumultuosa. Nosotros lo hicimos con Untouchable Tours.

Fotos bajo licencia CC: Giuseppe Milo , John Walker , The Green Mill; A Gude; Ken Lund; Arleixtus; Whitney; Serge Melki; Carl Wycoff; Who Cantibe.