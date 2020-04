Salvamento Marítimo localiza una patera rumbo a Fuerteventura con un bebé nacido a bordo

Salvamento Marítimo ha interceptado al sureste de Fuerteventura una lancha neumática con entre 35 y 40 personas a bordo, entre ellas un bebé nacido hace solo unas horas, durante la travesía, según han confirmado fuentes de este servicio público.



La patera había sido avistada a unas diez millas náuticas (18 kilómetros) al sureste de Fuerteventura por el avión de Salvamento Sasemar 103, que durante toda la tarde ha rastreado las aguas al sur de Canarias en busca de una patera que partió la pasada madrugada con 35 personas a bordo desde El Aaiún.



Por el momento, no se ha confirmado si la neumática localizada es la misma embarcación de la alerta que reportó a las autoridades españolas la ONG Caminando Fronteras.



Sin embargo, coinciden el tipo de embarcación (neumática), el número de ocupantes (35 frente a 35/40, aún no concretado) y el detalle de la parturienta: a bordo de la patera que salió de El Aaiún iba una mujer embarazada.



La necesidad de prestar atención al recién nacido y a su madre, que en principio se encuentran bien, ha cambiado los planes de desembarco y la Salvamar Mízar ya no se dirige con los inmigrantes al muelle de Gran Tarajal, sino al de Puerto del Rosario.



En los dos últimos días, han llegado dos embarcaciones con migrantes a Canarias: un cayuco el domingo con 49 personas de origen subsahariano y una patera el lunes con tres ocupantes de origen magrebí.



Esta es la segunda ocasión en lo que va de 2020 que un bebé nace a bordo de una patera rumbo a las Islas. El 8 de enero, otro niño nació y murió en una patera con 45 personas a bordo antes de llegar a Lanzarote.

