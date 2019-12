104K Cruza Tenerife

David Ledesma afrontará el próximo 31 de diciembre uno de los retos más duros, y a la vez más enriquecedores, de su carrera como atleta aficionado. Una acción solidaria a beneficio de la asociación Pequeño Valiente le llevará a recorrer 104 kilómetros, con salida en Santiago del Teide y meta en San Cristóbal de La Laguna, pasando por el Parque Nacional del Teide.

El atleta, a tres semanas para el reto, ha empezado los entrenamientos en el Teide, mientras sigue recibiendo el apoyo y el ánimo de numerosas personas, entidades e instituciones, entre ellas del Ayuntamiento de La Laguna a través de su Organismo Autónomo de Deportes (OAD).

Ledesma saldrá desde el municipio más alejado de La Laguna, el de Santiago del Teide, a las 00.00 horas del 31 de diciembre, el último día del año, para recorrer la Isla de sur a norte, estando prevista su llegada coincidiendo con la disputa de la San Silvestre, la clásica pedestre que discurre por las calles del centro histórico de Aguere.

Puesta a punto.- David Ledesma ya ha comenzado a entrenar en las inmediaciones del Parque Nacional del Teide, en su tiempo libre, para ir probando su condición física y las exigencias del terreno. Asimismo, participó en la K42 Anaga Maratón del pasado domingo 8 de diciembre. El corredor tinerfeño hizo los 44'8 kilómetros de los que constó la prueba a modo de entrenamiento y no de competición, para así guardar fuerzas y no forzar su estado físico de cara al reto del 31 de diciembre. Ledesma llegó a meta tras 6 horas y 40 minutos, y aprovechó la ocasión para invitar a los asistentes a participar en la San Silvestre lagunera y hacer mención de su reto solidario. Además, cruzó la meta luciendo la bandera de La Laguna, tal y como había prometido recientemente al alcalde, Luis Yeray Gutiérrez.

Respecto al trabajo y la preparación psicológica, Ledesma aprovecha sus primeras sesiones preparatorias en el Teide para entrenar en altura, con el fin de llevar al máximo tanto al cuerpo como a la mente. "Suelo ver vídeos motivacionales, sobre todo durante las dos semanas previas a una carrera", admite. "Eso me ayuda, al contar con ejemplos y referencias de éxito que poder y querer seguir".

"Otra de las cosas que me ayuda a preparar la mente es tener en cuenta todas aquellas veces que me han dicho que no lo lograría, que no iba a poder hacerlo", apunta Ledesma, "y eso me permite superarme y demostrar que se equivocaban". Pero, sin duda alguna, la motivación más fuerte es el carácter solidario de este reto, que busca recaudar fondos para Pequeño Valiente.

La parte logística que se encarga del avituallamiento corre a cargo del patrocinador principal de este reto, North Trail. "La empresa me proporcionará la comida y la suplementación que necesite durante todo el recorrido", señala David Ledesma, "mientras que el suministro de frutas estoy intentando cerrarlo con una frutería de comercio local".

17 horas y 104 kilómetros por delante.- Los retos, si son en compañía, se llevan mucho mejor. El también corredor aficionado Samuel Rizó irá junto a Ledesma durante los primeros 18 kilómetros de recorrido, que comienza en Santiago del Teide a las 00:00 del día 31 de diciembre. David Ledesma agradece tener esa compañía, "sobre todo de noche, pues psicológicamente supone un esfuerzo muy grande, y más en la fase de ascenso". Después de que se retire Rizo, otros dos compañeros de Ledesma continuarán el recorrido con él.

La estrategia a seguir por el atleta santacrucero se basará en empezar a correr de manera suave los primeros 18 kilómetros, para llegar con suficiente fuerza para afrontar el tramo entre los 18 y 30 kilómetros. "Hay aproximadamente 2.600 metros de nivel positivo (en ascenso), y tengo que llegar bien a ese tramo", puntualiza. Será la parte más dura del trayecto al tratarse de terreno montañoso, característica orográfica del 90% de la distancia a recorrer.

El paso por el Parque Nacional también abarcará el ascenso hasta La Rambleta (3.500 m), punto que Ledesma alcanzará, de acuerdo con sus predicciones, sobre las 06:00 horas de la mañana. Ledesma considera que el resto de la ruta la hará "en función de mis sensaciones. Dependerá del cansancio que lleve acumulado y lo duras que hayan sido las distancias anteriores". La parte del reto que pasa por La Esperanza se basará en asfalto hasta entrar en La Laguna.

En total, el corredor tinerfeño recorrerá 104 kilómetros y pasará por 11 municipios: Santiago del Teide, El Tanque, Icod de Los Vinos, La Guancha, Los Realejos, La Orotava, Santa Úrsula, La Victoria, La Matanza, Tacoronte y San Cristóbal de La Laguna, municipio que espera alcanzar sobre las 17:00 horas para llegar a la línea de salida de la San Silvestre.

David Ledesma, abrumado con la acogida.- El reto #104KCruzTenerife se ha convertido en la etiqueta que emplea David Ledesma en redes sociales para mostrar el apoyo por parte de personas, empresas e instituciones que está recibiendo. Sin ir más lejos, el campeón del mundo de la Skyrunner World Series, el gomero Cristofer Clemente, envió un vídeo de apoyo a Ledesma de cara al cumplimiento de este reto.

También el atleta teldense Marcos Yánez, que llevó a cabo el reto #RunForLeucemia en Alaska de 300 kilómetros en cinco etapas, con el fin de recaudar 3.000 nuevos donantes de médula ósea entre España y Estados Unidos, ha contactado con Ledesma para darle ánimos y aliento.

"Nunca llegué a pensar que tanta gente se fuera a involucrar tanto con en el reto", responde Ledesma, "estoy impresionado con la acogida que está teniendo la iniciativa". David Ledesma se ha visto sobrepasado con la implicación ciudadana, recibiendo numerosas peticiones para acompañarlo en alguno de los tramos de los 104 kilómetros: "Ya me he reunido con varios clubes y corredores que han mostrado su interés por acompañarme. Han sido muchísimos, pero debe haber un número acotado de acompañantes para garantizar la seguridad durante la ruta".

Asimismo, habrá ciertas zonas en las que aquellos que lo deseen pueden ir a ver el paso de David Ledesma y apoyarle: “Habrá cinco puntos de avituallamientos, siendo los más sencillos El Portillo, la Caldera de La Orotava y La Esperanza”, señala Ledesma. El atleta comenta que “según entre por la ciudad de La Laguna, por la carretera de Los Baldíos, a la altura del Colegio Nuryana y hasta mi entrada por La Concepción, hay sitio suficiente para que todas aquellas personas que quieran verme y apoyarme lo hagan, ya que cruzaré el puente de piedra y me dirigiré a La Concepción por la antigua estación de guaguas de San Benito”.

David Ledesma también ha visto amparado su proyecto por los ayuntamientos de Santiago del Teide y San Cristóbal de La Laguna, puntos de salida y llegada del reto, respectivamente. "Incluso la concejala de Deportes del consistorio lagunero, Idaira Afonso, me ha mostrado su apoyo y su ayuda en todo lo que necesite para el reto", señala Ledesma.

Cómo ayudar en el reto.- "Ahora mismo hay tres vías a través de las cuales cada persona puede aportar su granito de arena", informa Ledesma. Una de ellas es con un donativo, mediante transferencia bancaria, al número de cuenta certificado por la asociación Pequeño Valiente (ES87 2100 6724 5102 0022 8958, concepto 104KSolidario).

Otra opción es participar en el sorteo a través de redes sociales que David Ledesma organiza con Fred Olsen Express: "Se sortea un billete de barco, de ida y vuelta para dos personas y un turismo, a una de las líneas directas de la naviera", añade. También se puede ayudar mediante la adquisición de pulseras bajo pedido que tanto el corredor como su mujer elaboran.

Ledesma hace un llamamiento y espera "la máxima solidaridad por parte de la sociedad con aquellos niños que, por desgracia, sufren esta enfermedad que los convierte en héroes".