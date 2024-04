La Plataforma por la Escuela Pública denuncia las “fugas monetarias para financiar la matriculación en centros privados”

La Plataforma por la Escuela Pública de La Rioja, compuesta por Alternativa Universitaria, CCOO, FAPA-Rioja, IU, PSOE, STAR, STE-Rioja y UGT, manifiesta su “firme rechazo al cheque de bachillerato anunciado por el consejero de Educación del Gobierno regional, Alberto Galiana”. Y es que aseguran que con este cheque “se busca financiar los estudios de Bachillerato al alumnado en empresas educativas donde este nivel no es gratuito por no estar concertado y para la esta Plataforma no es de recibo que se derive a centros privados la financiación necesaria para la Enseñanza Pública riojana”.

De hecho considera que “ese dinero podría emplearse a otras partidas como a la bajada de ratios o a la mejora de los comedores escolares, peticiones rechazadas por la Consejería de Educación bajo el pretexto de que no hay dinero para afrontarlas”. Así aseveran que “defienden a ultranza los derechos de todos los estudiantes a recibir la mejor educación dentro del sistema público riojano, y rechaza que se deriven fondos necesarios para la red pública a empresas privadas”.

Por ello exigen que “se potencie la enseñanza pública y se apueste por cualquier etapa educativa, incluido el Bachillerato, en los centros públicos de la región, invirtiendo el dinero en instalaciones, bajadas de ratio, atención a la diversidad y otras muchas necesidades con las que lidian día a día los centros educativos públicos riojanos”. Y concluyen mostrando su sorpresa porque “no se atienda la petición de bajar las ratios en primaria, no se amplíe la escolarización de 0 a 3 años a todos los centros públicos o no se mejoren servicios como el comedor escolar, mientras nos encontramos con fugas monetarias para financiar la matriculación en centros privados, en un nivel educativo que lo que necesita es garantía de ser cubierto por la red pública”.