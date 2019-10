El CDF Spar Gran Canaria sobresale entre los representantes canarios de la liga Reto Iberdrola

El CDF Spar Gran Canaria venció este domingo por 1-2 al CD Santa Teresa, en Badajoz, y el CD Juan Grande perdió en su visita al Valencia Féminas B (2-1), en la quinta jornada de la Liga Reto Iberdrola de fútbol femenino.

Por su parte, en La Salud, el filial del UDG Tenerife se vio superado frente al Fundación Albacete (0-3), mientras que el Tacuense dejó escapar el triunfo frente al Collerense en tierras baleares (4-4).



El Femarguín Spar Gran Canaria, en su primera visita a la Península esta temporada, consiguió un meritorio triunfo ante un rival que estaba invicto en la competición, al que sorprendió en su feudo de El Vivero.



Las chicas entrenadas por Migdalia Rodríguez inauguraron el marcador poco antes del descanso, en el minuto 44, con un gol de Zaira Medina.



El choque se decidió en los minutos finales, porque justo después del empate local, marcado por Mireya García en el 82, llegó el tanto de la definitiva victoria isleña, anotado por Evelyn Acosta.



El Femarguín Spar Gran Canaria logra así su tercer triunfo del curso y, con nueve puntos, empieza a asomarse a los puestos de privilegio en la tabla clasificatoria.



Por su parte, el Juan Grande cayó por la mínima ante el Valencia Féminas B (2-1), que se adelantó con un gol en los minutos de prolongación del primer periodo, anotado por Claudia Jiménez.



El equipo grancanario se sobrepuso al duro golpe recibido justo antes del descanso, y en la reanudación, en el minuto 51, consiguió el empate por mediación de Cristina Perdomo.



Sin embargo, Claudia Jiménez fue protagonista de nuevo para el equipo local al anotar el definitivo 2-1 en el minuto 75.



Tras esta nueva derrota, la tercera consecutiva, el Juan Grande sigue en el penúltimo puesto de la clasificación, con tres puntos.

El campo de La Salud era testigo del partido entre el filial del Granarilla y el Fundación Albacete, un candidato al ascenso a la Liga Iberdrola, el resultado final (0-3) así lo atestigua, en un partido que las jugadores tinerfeñas lo intentaron, pero no pudieron con el poderío de las manchegas, que en todo momento supieron controlar el partido y llevarse los puntos.



La primera parte fue más igualada que la primera, y el equipo visitante se iba al descanso con un solitario tanto en el tiempo de prolongación, para dar paso a una segunda, en el que la intención local no fue suficiente para poner en peligro el tanto visitante, que aprovechó el desorden tinerfeño, buscando el empate, para cerrar el marcador y el partido con dos tantos más.



La UD Tacuense se iba a Mallorca donde le esperaba la Unión Deportiva Collerense, y pese a que las jugadoras de Jorge Pérez se iban al descanso por delante en el marcador (1-3), y comenzaban la segunda parte anotando un nuevo tanto (1-4), que parecía ser suficiente para llevarse el triunfo, las laguneras se quedaban con la miel en los labios, con el resultado final del partido (4-4).



No fueron suficientes los tantos de Selene, Ari, de penalti, Yazmi y Reichel, éste último en el minuto 49, para traerse de Baleares una victoria, y el bajón mostrado por las laguneras en esos últimos cuarenta minutos de partido, les fue dejando en evidencia, que supieron aprovechar las mallorquinas para empatar el partido en el último minuto del tiempo reglamentario.