Francia echa a Estados Unidos de la Copa del Mundo y Australia se cita con España

En la primera semana del campeonato Turquía apretó a Estados Unidos y cerca estuvo de endosarle la primera derrota la segunda vez que el equipo americano pisó el Oriental Sport Center de Shanghái. Lo visto en ese encuentro presagiaba que el equipo dirigido por Popovich no era tan temible como en otras ocasiones y que cualquier equipo FIBA de los que lucharían por las medallas podría ganarle. Los americanos salvaron dignamente los partidos ante Grecia y Brasil en la segunda ronda, pero en la primera eliminatoria directa han sido eliminados. La Francia de Fournier, Gobert y De Colo dio la campanada, porque aunque fuera posible, una derrota de Estados Unidos siempre es una sorpresa, y ganó a los americanos por 79-89.

Desde el campeonato del 2002, celebrado en Estados Unidos (en el que España ganó al cuadro americano), la selección yanki no estaban fuera de la lucha por las medallas en este torneo internacional. Para recordar la última derrota norteamericana habría que volver al año 2006, cuando en la Copa del Mundo de Japón ganada por España, la otra finalista, Grecia, echó del torneo al equipo dirigido por Mike Krzyzewski. En el encuentro de este miércoles celebrado en Dongguan, los de Popovich pecaron de individualidades frente a una Francia que desplegó un juego coral.

Así, los 29 puntos de Donovan Mitchell fueron insuficientes para doblegar a un cuadro galo comandado por Rudy Gobert (21 puntos, 16 rebotes y dos asistencias), Evan Fournier (22 puntos, cuatro asistencias y tres rebotes) y Nando De Colo (18 puntos). Al descanso, por primera vez en el torneo, Estados Unidos iba por debajo en el marcador (39-45) y la desventaja llegó hasta los 10 puntos a la vuelta del mismo. Pero apareció Mitchell para intentar salvar a su equipo y volver a ponerlo por delante. Espejismo, porque los franceses supieron reaccionar cuando la estrella de los Jazs puso el 66-63 y lograron darle la vuelta al marcador para llegar, por segundo torneo mundial consecutivo, a las semifinales. Ahora Estados Unidos luchará contra Polonia, República Checa y Serbia (esta última ante la que se presumía que iba a ser la final) por ser quinta.

En la otra semifinal, disputada en Shanghái, Australia eliminó a la que, con permiso de Polonia, ha sido la selección revelación del torneo: República Checa. Con el triunfo de los oceánicos, España, su rival en semifinales, ha sellado la clasificación para los Juegos Olímpicos de Tokio puesto que ha logrado junto a Francia las dos plazas directas para las selecciones europeas.

República Checa volvió a Shanghái, ciudad en la que había estado en la primera fase. Seguramente si antes de iniciarse el torneo alguien decía que los checos alcanzarían la segunda fase en un grupo en el que, además de Estados Unidos, estaba Turquía, a esa persona la tacharían de loca. No solo eso, si encima al llegar a la segunda fase, donde se vio las caras con Grecia y Brasil, ese alguien decía que los centroeuropeos llegarían a cuartos, seguramente lo encerrarían en el manicomio. Los checos llegaron a esta eliminatoria frente a Australia, una de las selecciones más fuertes. Y ya que estaban aquí, soñaron con, por qué no, llegar a las semifinales. En la primera parte parecía posible, y de hecho, el marcador reflejaba un igualado 33-30 al descanso. Pero a la vuelta del vestuario, tras llegar los dos equipos al 43-43, Australia despegó y se separó en el marcador hasta el 63-48 con el que se entró en el último periodo. El equipo entrenado por Andrej Lemanis consiguó la máxima diferencia del partido (+14) con 5 minutos para llegar al final. República Checa no se rindió, pero la distancia fue insalvable para la selección debutante, que terminó cayendo por el 82-70 definitivo. Patty Mills, con 24 puntos, cuatro rebotes y seis asistencias fue el mejor de los ganadores, mientras que del lado europeo destacó Patrik Auda con 21 puntos y tres rebotes.

Este viernes tendrán lugar en Pekín las dos semifinales del torneo. La primera será la de España, a partir de las 09.00 horas de Canarias, contra Australia. El ganador se enfrentará al que venza el encuentro entre Argentina y Francia, que se disputará también en la capital china pero a partir de las 13.00 horas de Canarias. Visto lo visto, y sin las temibles Serbia y Estados Unidos, en China se le ha presentado una ocasión inigualable a las cuatro selecciones semifinalistas para alzarse con el cetro intercontinental.