Al Herbalife se le da ganar lejos del Gran Canaria Arena

El Herbalife Gran Canaria se está acostumbrando a ganar lejos del Gran Canaria Arena, y en esta ocasión, sumó su cuarta victoria del curso en Miribilla (90-97). El equipo de Fotis Katsikaris se sobrepuso a la inesperada baja del pívot griego Bourousis, que tuvo que trasladarse a su país por el fallecimiento de su padre, venciendo a todo un RETAbet Bilbao Basket.

Omar Cook (16 puntos, 9 asistencias y 30 de valoración) y John Shurna (19, 8 rebotes y 23) lideraron un meritorio triunfo del Herbalife Gran Canaria en un encuentro en el que los de amarillo acabaron imponiéndose al empuje del RETAbet Bilbao Basket y la tremenda presión de las gradas de Miribilla.



Fue un encuentro de gran anotación por parte de los dos equipos -hasta poco del final la progresión de los ambos era de llegar a los 100 puntos- que acabó decidiéndose en los minutos finales tras una jugada en la que los aficionados locales se ilusionaron con el 83-83 con un posible 2+1 de Ben Lammers.



Pero que, con técnica al banquillo local de por medio, se transformó en pocos minutos en una escapada isleña (82-91) tras ser sancionado el estadounidense con dobles bajo la canasta visitante.



No obstante, no se pueden poner muchos peros a la victoria canaria, lanzada por un Cook imparable para los bases locales Jonathan Rouselle y Thomas Schreiner -los dos acabaron con cuatro faltas-, continuada por Shurna entre el tercer y el último cuartos y ratificada por los acertados Javier Beirán (14 y 17) y Beqa Burjanadze (17 y 14) en el tramo definitivo.



Aunque fue un triple de Matt Costello, a 16 segundos del final (90-96), el que decidió el encuentro antes del 90-97 definitivo.



En el Bilbao Basket fue destacable los minutos con los que Alex Mumbrú se jugó su suerte con la segunda unidad antes de dar entrada en el tramo definitivo a Ondrej Balvin y Axel Bouteille, sin duda los dos mejores de un equipo en el que también tuvieron sus momentos Jaylon Brown, Rafa Martínez y Ben Lammers.



Arrancó mejor el conjunto local de la mano de Balvin en la zona (10-7) y remontaron los triples del Gran Canaria al final del primer cuarto (17-24).



Entre Brown y Bouteille voltearon también el marcador hasta del descanso (49-46) con la única oposición de Cook.



En la segunda mitad, los del otra vez aplaudido en Miribilla Fotis Katsikaris igualaron para el final de un frenético tercer cuarto.



Y entre Shurna, Beirán y Burjanadze fueron minando la resistencia de 'los hombres de negro' camino de un final que sentenció Matt Costello con un triple a 16 segundos de la conclusión (90-96) que ya no pudieron contestar los locales.



RETABET BILBAO BASKET (90) (17+32+25+16): Rousselle (6), Rafa Martínez (8), Bouteille (20), Kulboka (10) y Balvin (16) -cinco inicial-; Schreiner, Jaylon Brown (14), Sergio Rodríguez (3), Sulejmanovic (2), Lammers (3), Cruz (6) y Rigo (2).



HERBALIFE GRAN CANARIA (97) (24+22+28+23): Cook (16), Harper (6), Okoye (5), Shurna (19) y Costello (11) -cinco inicial-; Radicevic (5), Paulí (4), Beirán (14), Burjanadze (17) y Balcerowski.



ÁRBITROS: Miguel Ángel Pérez Pérez, José Ramón García Ortiz y Roberto Lucas Martínez. Sin eliminados.



INCIDENCIAS: Partido de la octava jornada de la Liga Endesa jugado en el Bilbao Arena de Miribilla ante 8.063 espectadores. En los prolegómenos fue homenajeado el atleta bilbaíno Mikel García 'La bala de Irala', triple medalla de oro en los recientes Mundiales de Atletismo INAS (Federación Internacional de Deportes para Personas con Discapacidad) disputados en Australia.