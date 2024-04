La Fiscalia de València sol·licita tres anys de presó per diversos delictes d'odi per a l'excomissari de la Policia Nacional Ricardo Ferris, que en un acte organitzat per Vox a l'Ateneu Mercantil de València el 14 d'octubre de 2022, va incitar als “espanyols ” a deixar de ser pacífics després d'haver-hi equiparat la immigració amb la delinqüència, segons consta a l'escrit del Ministeri Públic.

Una trentena d'organitzacions de persones migrants i de defensa dels seus drets van interposar una denúncia a la Fiscalia de València per aquests fets. La Fiscalia va obrir diligències i dues de les organitzacions denunciants –València Acull i CIM Burkina– exerceixen l'acusació popular. En els pròxims dies, les dues entitats presentaran escrits d'acusació i sol·licitaran l'obertura de judici oral.

L'escrit de la Fiscalia, al qual ha tingut accés elDiario.es, explica que Ferris, en un acte organitzat per Vox l'octubre del 2022 a l'Ateneu Mercantil de València sota el títol 'Jornada sobre immigración y seguridad ciudadana', va atribuir al col·lectiu immigrant “la pràctica totalitat de la comissió de delictes, missatges aquests encaminats a propagar el rebuig, el menyspreu, l'hostilitat i l'animadversió cap als mateixos i en què, a més, es fan constatar dades falses per a l'esmentat propòsit” .

El Ministeri Públic recull algunes de les frases llançades per l'excomissari, que va ser cessat pel Ministeri de l'Interior arran d'aquests fets, que cita literalment referenciant l'enllaç de Youtube on es pot reproduir la xerrada i el minutatge en què es produeixen aquestes afirmacions. Entre elles, destaca: “Ja fa gairebé cinc anys que no treballem amb delinqüents nacionals (...) Quan faig un detingut espanyol, sempre faig la mateixa broma: aquest en comptes del jutjat el passarem al centre d'espècies reservades de El Saler, perquè és que ja no existeix”.

També apunta que l'excomandament policial va afirmar: “Tots els fenòmens delinqüencials estan protagonitzats, com dic, pràcticament íntegrament per estrangers (...). Els delictes contra la propietat, a més cadascun té la seva pròpia especialitat, els robatoris amb violència, intimidació, matalleons, els que donen una pallissa pel carrer, sempre són els mateixos: o són algerians, marroquins o sud-americans; el tema dels furts, doncs també algerians, marroquins i també hi ha un munt de bandes aquí a València , de l'Est, gitanes búlgares, gitanes bosnianes (...). Absolutament totes les violacions que s'estan cometent a Espanya estan sent comeses per gent que ve de fora, i això ho dic i ho afirme perquè és així”.

Ferris també incitava els “espanyols” a “actuar i tirar-li nassos a l'assumpte i deixar de mantindre'ns al marge de l'assumpte perquè la Policia resolga tots els problemes. I ja vos dic, la seguretat ciutadana és cosa de tots, així que aneu preparant...”.

En un altre moment, assegurava que és cert que “no tots els immigrants són delinqüents”, però puntualitzava “tots els delinqüents són immigrants almenys a Espanya i això és un problema que hem d'abordar necessàriament”. Així mateix, ha insistit que, “després de quatre anys d'una lluita a sang i foc, aconseguim recuperar el barri [de Russafa, a València]. Si aconseguim recuperar un barri, es pot recuperar una ciutat, es pot recuperar una comunitat, es pot recuperar un país”.

El Ministeri Públic sosté que Ferris va realitzar aquestes afirmacions “coneguent” que les dades a què al·ludia eren falses ja que, segons la informació subministrada pel TSJCV, el nombre d'infraccions comeses a la Comunitat Valenciana per persones de nacionalitat espanyola el 2022 va ser de 38.872 davant de les 19.766 perpetrades per persones d'altres nacionalitats, i quant als delictes contra la llibertat sexual constaven 86 comesos per espanyols davant de 40 per estrangers.

La Fiscalia atribueix a Ferris un delicte d'odi i sol·licita una pena de tres anys de presó i una multa de dotze mesos amb una quota diària de deu euros i sis mesos de responsabilitat personal subsidiària, així com la pena d'inhabilitació especial per a professió o ofici educatiu a l'àmbit docent, esportiu i de temps lliure per un període de sis anys.