Interior cesa al policía del bulo sobre los inmigrantes en un acto de Vox de su puesto al frente de una comisaría de Valencia

La Dirección General de la Policía ha ordenado el cese inmediato del Rafael Ferris al frente de la comisaría del distrito Centro de Valencia después de que difundiera varios bulos sobre los inmigrantes y la delincuencia en un acto público organizado por Vox, han adelantado a elDiario.es fuentes del Ministerio del Inteiror. Ferris, que es inspector jefe, ocupaba el cargo en comisión de servicio, esto es, que no era su plaza por oposición y estaba ahí destinado por decisión administrativa.

Además, Ferris es objeto de una información reservada, previa a la posible apertura de un expediente disciplinario. Se trata de una investigación preliminar para determinar si hay indicios de falta reglamentaria. De ser así, Régimen Disciplinario designa a un instructor y un secretario que abre el expediente y concluyen, tras meses de pesquisas, en una propuesta de archivo o de sanción por falta leve, grave o muy grave.

El inspector jefe al mando de la comisaría de Policía Nacional aseguró el pasado viernes en el citado acto que “la práctica totalidad de los detenidos que hace la Policía y la Guardia Civil son extranjeros”, en clara contradicción con los datos del Registro Central de Penados, que establece una proporción de un extranjero por cada tres españoles condenados.

En 2021 se cometieron 410.842 delitos en España, según el Registro Central de Penados. Un total de 308.969 fueron cometidos por españoles y el resto (101.873) por extranjeros. De esos extranjeros, son de origen africano 32.696, una menor proporción que los procedentes de Latinoamérica. En total, según estos mismos datos, hubo 282.210 personas condenadas de las cuales 212.259 eran de nacionalidad española y 69.951 eran extranjeras.

Pese a ello, y frente a un auditorio de acceso público, Ferris dijo en Valencia: “La práctica totalidad de los detenidos que hace la Policía y la Guardia Civil son extranjeros”. Sobre los más de 300.000 españoles que fueron detenidos por cometer un delito, Ferris dijo: No existe. Ya no existe. Y vamos, en otras comisarías exactamente igual. Yo cuando oigo esos porcentajes, el 30, el 40, el 50… Me parece absurdo, no tiene absolutamente nada que ver con la realidad porque desgraciadamente a día de hoy, la práctica totalidad de los detenidos que hace la Policía y la Guardia Civil, son extranjeros, gente que viene de fuera, en el sentido de la palabra más amplio del que puedan imaginar“.

La segunda afirmación del policía que choca con la realidad de los migrantes que arriesgan, a veces durante años, su vida para alcanzar Europa a través de las costas españolas habla del origen de estas personas. “Todos los que vienen en pateras son expresidiarios, acaban de salir de la cárcel y están llegando aquí y no nos explicamos cómo. No solo están legando a España delincuentes y expresidiarios por parte de Argelia”, aseguró.