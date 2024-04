Primer 25 d'abril amb la ultradreta presidint les Corts Valencianes: una crida a defensar Espanya i contra l'“obsessió reguladora”

Guerra de successió espanyola, “la nostra pàtria comuna, Espanya”, el procés “unificador” dels Reis Catòlics, “aquest bell lloc d'Espanya”, “oferir noves glòries a Espanya”... Sense comptar l'himne valencià, que ha sonat amb la veu del cantant Francisco, les mencions a la pàtria han omplert el parlament de la presidenta de les Corts Valencianes, Llanos Massó, en el breu discurs institucional pel 25 d'abril. La lloa a la nació, que per a la dirigent de Vox es troba en perill, ha estat una constant en el primer acte del Parlament presidit per la ultradreta.

Per acord de PP i Vox, la Cambra ha eliminat el premi Guillem Agullò, una distinció a les entitats que lluiten contra els delictes d'odi, i s'ha limitat a les distincions de les Corts Valencianes Francesc de Vinatea, aquest any per als professionals que van assistir les víctimes de l'incendi de Campanar. En senyal de protesta, PSPV i Compromís han fet un homenatge previ al jove antifeixista assassinat per un neonazi el 1993 i han retret al PP que cedisca a la pressió de la ultradreta, esborrant aquest distintiu que va ser un acord parlamentari el 2016.

En el seu discurs, íntegrament en castellà, la presidenta de les Corts ha definit la Comunitat Valenciana com “una part essencial d'aquesta nació històrica i política la unificació de la qual van culminar els Reis Catòlics 250 anys després, amb la presa de Granada”, amb recurrents mencions a la unitat nacional. Massó, que ha cridat expressament diverses vegades a “oferir glòries a Espanya”, ha insistit que les institucions valencianes i els ciutadans tenen “el deure evitar disgregar la unitat, hem de ser garants d'una unitat que no ens pertany i que hem de protegir com a llegat”.

La presidenta de les Corts insta a “repensar” l'activitat parlamentària per tal de ser “com més útils millor” i a fomentar una “sana competència en comptes d'una competició” en el debat públic. “Hui podria ser un bon moment per repensar la nostra activitat i si veritablement fem el que és adequat per tal de ser el més útils possible als ciutadans”, ha asseverat Massó, que considera que els parlamentaris de vegades s'han vist “saturats per una voràgine legislativa, per una obsessió reguladora”. De moment, vorejant l'any de legislatura, els grups del Consell només han presentat cinc lleis i ho han fet el mateix dia.

“Quantes lleis són suficients per assegurar un bon govern?”, ha preguntat la presidenta, que creu que “potser és una reflexió que s'han de fer els legisladors” per a “identificar la quantitat òptima de regulació que permeta un bon funcionament de la nostra societat” . Per recolzar el seu plantejament, Massó ha citat el pensador Tomás Moro, que va deixar escrit a Utopia (1516): “Aplaudisc les institucions dels utòpics a qui tan poques lleis són suficients per assegurar tan excel·lent govern, davant d'aquelles on sempre s'estan dictant lleis perquè estiguen ben administrats i malgrat això mai no ho estan bastant”.

L'oposició ha destacat la incongruència que siga la representant d'un partit contrari a l'autogovern qui pronuncie el discurs. A les protestes per eliminar el guardó contra els delictes d'odi, s'hi ha sumat la incredulitat.

Els efectius que van participar en l'extinció de l'incendi de Campanar i en l'assistència a les víctimes i a les seues famílies han estat distingits amb l'alta distinció Francesc de Vinatea en l'acte de la diada del 25 d'abril. “Les víctimes d'aquella terrible nit i les seues famílies estan en un lloc molt especial de l'ànima de tots els bombers”, ha manifestat l'inspector en cap del Consorci Provincial de Bombers de València, José Miguel Basset, un dels guardonats. Al costat dels bombers, s'ha homenatjat la Policia Nacional, la Unitat Adscrita a la Generalitat Valenciana, la Policia Local, el cos de bombers de València, els voluntaris civils, la Unitat Militar d'Emergències, el 122, Protecció Civil, el servei d'emergències sanitàries, l'Institut de Medicina Legal i l'oficina d'assistència a les víctimes del delicte.