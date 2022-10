Un mando de la Policía Nacional, en un acto de Vox: “La práctica totalidad de delincuentes son extranjeros”

El inspector jefe al mando de la comisaría del distrito centro de Valencia, Ricardo Ferris, aseguró el pasado viernes en un acto público que “la práctica totalidad de los detenidos que hace la Policía y la Guardia Civil son extranjeros”, en clara contradicción con los datos del Registro Central de Penados, que establece una proporción de un extranjero por cada tres españoles condenados.

El acto había sido organizado por el Grupo Parlamentario de Vox en el Parlamento valenciano y la organización Denaes (Defensa de la Nación Española) y al mismo se anunció la asistencia del vicepresidente del partido ultraderechista, Javier Ortega-Smith. El inspector jefe Ferris fue anunciada en el panel de intervinientes.

“No se dejen engañar por la indumentaria, yo soy un policía de calle a pesar del currículum que se ha destacado aquí. Yo llevo cinco años en la comisaría de Centro –aquí hay algún policía que trabaja allí– y desde hace cinco años no trabajamos con delincuentes nacionales. Yo hago siempre la misma broma, cuando hago un detenido, les puedo asegurar, aquí tengo algún policía de mi comisaría, cuando hacemos un detenido nacional digo que en lugar de comisaría le vamos a pasar al centro de especies protegidas de El Saler”, dice el mando policial en activo provocando las risas del público asistente.

El mando policial, al frente la comisaría más importante de Valencia, continúa disertando sobre el delincuente de nacionalidad española: “No existe. Ya no existe. Y vamos, en otras comisaría exactamente igual. Yo cuando oigo esos porcenajees, el 30, el 40, el 50… Me parece absurdo, no tiene absolutamente nada que ver con la realidad porque desgraciadamente a día de hoy, la práctica totalidad de los detenidos que hace la policía y la guardia civcil, son extranjeros, gente que viene de fuera, en el sentido de la palabra más amplio del que puedan imaginar”.

En 2021 hubo 410.842 personas condenadas en España por cualquier tipo de delito. Eran españoles 308.969 y el resto (101.873) extranjeros. De esos extranjeros, son de origen africano 32.696, una menor proporción que los procedentes de Latinoamérica.

La segunda afirmación del policía que choca con la realidad de los migrantes que arriesgan, a veces durante años, su vida para alcanzar Europa a través de las costas españolas habla del origen de estas personas. “Todos los que vienen en pateras son expresidiarios, acaban de salir de la cárcel y están llegando aquí y no nos explicamos cómo. No solo están legando a España delincuentes y expresideiarios por parte de Argelia”, asegura Ferris.

Por si hubiera alguna duda del motivo de su intervención en el acto político, el inspector jefe Ferris asegura: “Yo lo que quiero es que la gente se entere. Mi madre decía que la única forma que tenemos de que el perro no cague en casa es meterle el morro en la mierda en la mierda y eso es lo que yo quiero: meterles a ustedes el morro en la situación actual y que empiecen a actuar”.

El acto contó con dos mesas. Ferris participó en la segunda, sobre seguridad ciudadana, junto al vicepresidente de otra organización policial conocida por sus posicionamientos radicales, Policía para el Siglo XXI, José Manuel Vallejo, y un diputado de Vox en el Congreso que integra la comisión de Seguridad Nacional, Julio Utrilla.

En la mesa anterior participaron, entre otros, un catedrático de Derecho Constitucional, Rubén Pulido, y un ex jefe de la Brigada de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional, Miguel Antonio Navarro. Esta mesa versó sobre inmigración.