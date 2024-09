Una entitat animalista adverteix que la macrogranja de Sineu tindrà amuntegades a nou gallines per metre quadrat

La Federació d'Associacions de Protecció animal de Balears (Baldea) ha alertat aquest dijous del grau d'amuntegament que experimentaran les gallines a la macrogranja projectada a Sineu i nega que les condicions dels animals es puguin considerar defensa del benestar animal, com afirma l'empresa avícola.

En un comunicat, Baldea ha assegurat que la macrogranja projectada a Sineu, com l'actual que la companyia té a Llucmajor, té unes ràtios d'amuntegament de nou gallines/m2, tancades 24 hores. “Dir que és benestar animal és mentir el consumidor i ells mateixos”, han afirmat.

L'associació ha recordat que l'empresa ha estat sancionada per la Conselleria d'Agricultura amb 180.000 euros per no complir la legislació ambiental i l'obligació que les gallines camperes surtin a l'exterior.

L'entitat animalista també ha posat en dubte que el producte d'aquesta macrogranja es pugui considerar de quilòmetre zero, preguntant-se d'on vindran els animals per a recria, d'on procediran les milers de tones de pinso que consumiran les 750.000 gallines i on se sacrificaran.

Han assegurat que aquestes qüestions no estan explicades al projecte.