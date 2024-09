El Consell de Mallorca emet un informe desfavorable contra macrogranja de Sineu

La polèmica macrogranja de gallines que l'empresa Avícola Son Perot ha plantejat aixecar a Sineu (Mallorca) s'enfronta a un nou obstacle: el Consell de Mallorca ha decidit emetre un informe desfavorable sobre aquest projecte, que ha generat un fort rebuig entre veïns, el Consistori de Sineu i les associacions animalistes i ecologistes. La institució insular posa pegues a la iniciativa per, entre altres motius, no fer referència a certes normatives municipals i autonòmiques que són de compliment obligat.

La companyia vol construir fins a deu naus en les quals s'amuntegaran 750.000 gallines per a produir uns 156 milions d'ous a l'any. Segons ha denunciat Greenpeace, serà la macrogranja més contaminant de tot el territori espanyol: “Si comparem amb altres explotacions avícoles industrials en funcionament, només pel que fa a les emissions d'amoníac, un gas tòxic amb nefastos efectes sobre el medi ambient i la salut de les persones, aquesta explotació industrial es convertiria en la macrogranja d'aus de corral més contaminant del país”.

A més, segons l'organització ecologista, la instal·lació consumirà més de 61.000 m3/any d'aigua —l'equivalent a unes 25 piscines olímpiques, una tercera part del consum estimat per al poble de Sineu— en un municipi que, per si mateix, pateix una greu pressió sobre els seus recursos hídrics. “És un despropòsit i una aberració, no podem consumir aigua pròpia des de fa més de deu anys i ens plantaran unes instal·lacions que ens generaran encara més problemes”, lamenten els veïns en aquest reportatge d'elDiario.es.

Arguments en contra del Consell Insular

La institució insular considera que el projecte presentat no “fa cap referència al planejament municipal vigent”, ni al “procediment de les activitats subjectes a autorització ambiental integrada (AAI), ni a la documentació requerida per l'avaluació d'impacte ambiental (AIA)” . Alhora, ha recalcat a l'empresa que cal fer “referència directa” a les normes urbanístiques de Sineu i “justificar el compliment de les condicions que no són objecte d'exoneració”.

En aquest sentit, li demana que s'atingui la normativa que regula la protecció de l'arbrat, les excavacions a cel obert -ja que es projecta en zona d'interès miner- o els abocaments de fems, perquè “no s'admet que aquests afectin terrenys agrícoles, ramaders, forestals ni que se situïn en llits de corrents d'aigües, paisatges pintorescos i àrees de població o turístiques”. També reclama la protecció de les possessions rústiques pintoresques o cenyir-se a la legislació d'emmagatzematge d'aigües pluvials.

A més, l'informe del Consell de Mallorca observa que, juntament amb el projecte tècnic, s'aporten una sèrie de plànols d'informació que “no se n'indica la procedència” i “tampoc no es justifica ni s'analitza, a la memòria del projecte tècnic, si aquests suposen condicionants o limitacions per al projecte”.

En tot cas, ha recalcat que el projecte haurà de sol·licitar un informe a la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural perquè aquesta defineixi si es tracta d'una zona de gran interès agrícola o perquè autoritzi activitats i usos del sector primari i indústries de transformació agrària del sector secundari.

Pel que fa a l'aspecte urbanístic, ha assenyalat que “manca justificació del compliment del planejament vigent de Sineu”. Sobre l'autorització ambiental integrada, ha incidit que ha d'anar acompanyada de l'informe urbanístic municipal on s'acrediti que el projecte s'adequa al planejament urbanístic vigent i tenir en compte que, una vegada atorgada l'autorització ambiental integrada, s'haurà de tramitar i disposar de la llicència urbanística municipal.