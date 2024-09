La Eurocámara reconoce a Edmundo González como presidente de Venezuela con los votos del PPE y los ultras

El Parlamento Europeo ha aprobado el reconocimiento del candidato opositor Edmundo González como presidente electo de Venezuela promovido por el Partido Popular y los grupos de ultraderecha de la Eurocámara. El grupo de los liberales (Renew Europe) no ha participado en la votación como gesto simbólico del cordón sanitario a la extrema derecha porque los populares negociaron la resolución con ECR (el grupo de los Fratelli d'Italia, entre otros) y Patriotas por Europa (que engloba a Vox, Marine Le Pen, Viktor Orbán...). La resolución ha salido adelante con 309 votos a favor, 201 en contra y 12 abstenciones. Casi 200 parlamentarios no han participado en la votación.

El texto lo han secundado el PPE y las fuerzas de la extrema derecha (Patriotas por Europa, ECR y la mayoría de Soberanistas, entre ellos los ultraderechistas de Alternativa por Alemania, que no habían firmado la resolución). Los tres representantes de Se Acabó la Fiesta que lidera el agitador Alvise Pérez también han votado a favor. Los socialdemócratas han votado en contra, salvo cinco eurodiputados portugueses que lo han hecho a favor. También lo han rechazado Los Verdes/ALE (Compromís, Jaume Asens, BNG y ERC) y La Izquierda (Podemos, Sumar y Bildu).

“En una postura simbólica contra el grupo de extrema derecha Patriotas en el Parlamento Europeo, los eurodiputados de Renew Europe no votarán un texto sobre la situación política en Venezuela, del que es coautor el grupo Patriotas. Patriotas no tiene en cuenta los intereses de la oposición venezolana. Renew Europe no tomará parte en esta jugada de la extrema derecha”, señalan los liberales en un comunicado ilustrado con el rostro del candidato y eurodiputado de la Agrupación Nacional, Jordan Bardella, con un “¡Nunca!” escrito en mayúsculas sobre un fondo rojo. Sólo el eurodiputado lituano Dainius Žalimas ha participado votando a favor.

El PPE negocia con los ultras

En las negociaciones de las resoluciones del Parlamento Europeo, que no tienen valor jurídico, se intenta buscar una posición conjunta, sobre todo de los 'grupos centrales' que sustentan la mayoría de las instituciones de la UE (populares, socialistas y liberales), pero en esta ocasión el Partido Popular Europeo puso el reconocimiento de Edmundo González como “línea roja”.

Socialistas y liberales no compartían esa parte del texto ya que ningún país de la UE ha dado ese paso. Tampoco Estados Unidos está en esa posición, que sólo han reconocido la Argentina de Javier Milei, Ecuador y Panamá. Lo que querían esos grupos es que se dejara en los términos en los que hasta ahora se ha pronunciado la UE en la línea de exigir la publicación de las actas y apuntar a que, con las que se han conocido, todo apunta a que Edmundo González fue el ganador de las elecciones del 28 de julio.

El Partido Popular Europeo optó entonces por negociar con las fuerzas de la extrema derecha y presentó una resolución conjunta con Patriotas por Europa (con la firma de Hermann Tertsch en nombre del grupo que comparte Vox con formaciones ultraderechistas como las de Marine Le Pen o Viktor Orbán) y ECR (que engloba a los Fratelli d'Italia de Giorgia Meloni o a los ultranacionalistas polacos de Ley y Justicia).

“El Parlamento Europeo reconoce a Edmundo González Urrutia como el legítimo y democráticamente electo presidente de Venezuela y también reconoce a María Corina Machado como líder de las fuerzas democráticas en Venzuela, porque fue elegida por primarias de la Plataforma Unitaria en 2023 con un 92,35% de los votos”, reza la resolución aprobada. Lo que no ha salido adelante es el siguiente punto en el que se pedía a los estados miembros, que al final son los que tienen las competencias en política exterior, a llevar a cabo el reconocimiento de González.

Cruce de acusaciones

Venezuela se ha vuelto a convertir en un arma arrojadiza de la política nacional española trasladada a Estrasburgo. “El PPE ha decidido construir un acuerdo sobre Venezuela con Meloni, Orban y Le Pen, y con el apoyo de la extrema derecha alemana, en lugar de hacerlo con los partidos europeístas”, señala el eurodiputado socialista Javi López: “Los socialistas exigimos el fin de la represión en Venezuela y el respeto a la voluntad expresada en las urnas. Al igual que el Gobierno de España, tenemos que trabajar para que la democracia vuelva. Un reconocimiento precipitado de Edmundo González como ganador de las elecciones es poco útil teniendo en cuenta los precedentes”.

La resolución inicial planteaba a la UE la solicitud de una orden internacional de arrestro contra Nicolás Maduro, pero el texto final se ha rebajado con la aprobación de una enmienda que aboga por pedir a la Corte Penal Internacional “incluya las violaciones de los derechos humanos y las detenciones arbitrarias en curso en sus investigaciones sobre los presuntos crímenes contra la humanidad cometidos por el régimen de Maduro y que exija que rindan cuentas los responsables”.

“Los socialistas españoles [la posición la ha secundado por abrumadora mayoría el grupo socialidemócrata] han preferido, una vez más, ponerse del lado del dictador Maduro, al frente de un régimen tirano que atemoriza, intimida, tortura y somete a sus ciudadanos. Ante las dictaduras no valen las equidistancias ni las medias tintas”, señalan desde el PP de Feijóo.

La votación ha coincidido con la subida de decibelios por parte del PP de Alberto Núñez Feijóo contra el Gobierno de Pedro Sánchez, al que ha acusado de estar “implicado en el golpe de Estado que se ha producido en Venezuela” después de que el líder opositor haya dicho que fue “coaccionado” para firmar una carta que reconocía a Nicolás Maduro como ganador de las elecciones de julio. Nada más llegar a España, Edmundo González se mostró agradecido: “He decidido salir de Venezuela y trasladarme a España a cuyo gobierno agradezco profundamente que me haya acogido y me dé protección en estos momentos”.

Durante el debate, el PP español volvió a usar Venezuela como arma arrojadiza contra Sánchez en la Eurocámara. La portavoz, Dolors Montserrat, acusó al presidente de tener “doble moral” al llamar “héroe” al opositor venezolano al que España ha concedido asilo político y “24 horas después le niega su condición de presidente”. La eurodiputada del PP también aprovechó para atacar al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que tuvo un papel clave en la negociación que permitió la salida de González. Montserrat acusó a Zapatero de ser un “blanqueador de dictadores” y le afeó que permanezca “callado y escondido ante el mayor fraude de la historia venezolana”. “Quién sabe por qué oscuros intereses”, insinuó.

Las críticas del PP se produjeron el mismo día que el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, recibió a González. También lo hizo el propio Sánchez en Moncloa poco después de que el candidato opositor llegara a Madrid en un avión de las Fuerzas Armadas españolas.