El PP acusa al Gobierno de golpista en Venezuela mientras Edmundo González agradece “profundamente” ser “acogido” en España

“El Gobierno de España está implicado en el golpe de Estado que se ha producido en Venezuela”. Así ha señalado el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, al Ejecutivo de Pedro Sánchez por sus gestiones para dar asilo político en España al líder opositor venezolano Edmundo González. En declaraciones a esRadio, el dirigente del PP, uno de los más próximos a Alberto Núñez Feijóo, ha dicho que “Para la salida del presidente electo, su coacción y su envío al exilio el Gobierno de España ha sido cooperador necesario”. Edmundo González ha dado las gracias al Gobierno por haber intermediado para lograr su salida del país latinoamericano.

En las últimas horas el Gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana se han enzarzado en un cruce de declaraciones sobre el exilio de Edmundo González. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, ha hecho pública una carta firmada por González en la que acata la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de su país de validar el triunfo de Maduro en las elecciones del 28 de julio.

La misiva se habría firmado en las instalaciones de la Embajada española en Caracas como condición previa a permitir a González abandonar el país, algo que él mismo había solicitado.

El líder opositor no ha negado la veracidad de la carta, pero ha asegurado que la firmó solo bajo coacciones y como única fórmula para salir de Venezuela, donde la Fiscalía había dictado una orden de detención contra él. González pidió ayuda a España y la intermediación del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para salir del país.

El Gobierno de Maduro permitió finalmente que aterrizara un avión militar español en Venezuela, al que se subió González para aterrizar en España, donde ha recibido asilo a la espera de que se resuelva el conflicto institucional abierto tras las presidenciales de julio. La mayoría de los países del entorno de Venezuela, así como EE UU y España, han solicitado a Maduro que haga públicas las actas electorales ante las dudas de la limpieza del proceso.

Tras su llegada a Madrid, González agradeció al Gobierno español su labor mediadora. “He decidido salir de Venezuela y trasladarme a España a cuyo gobierno agradezco profundamente que me haya acogido y me dé protección en estos momentos, igualmente agradezco a la Embajada de los Países Bajos en Venezuela. Tal decisión la he tomado pensando en Venezuela y en que nuestro destino como país no puede, no debe ser, el de un conflicto de dolor y sufrimiento”, dijo en un comunicado oficial difundido en Twitter.

A finales de agosto, la Fiscalía citó al exdiplomático a declarar como investigado por delitos de conspiración, usurpación de funciones e instigación a la desobediencia. La negativa a presentarse en dependencias judiciales en las tres convocatorias hizo que la Fiscalía solicitara una orden de detención el pasado 3 de septiembre.

Para entonces los contactos con altos mandos del Gobierno de Maduro para facilitar el exilio del candidato opositor ya habían comenzado con la intermediación de Zapatero, después de que la oposición venezolana recurriese al expresidente español para evitar un proceso contra González que tenía como destino más probable su encarcelación.

Reacción del PP

El PP reaccionó en un primer momento con un ataque contra el propio Edmundo González. El más beligerante fue Esteban González Pons, quien llegó a insinuar que el candidato opositor se había “vendido” al compararlo con la otra líder contraria a Maduro, María Corina Machado: “Este es el momento de recordar que la candidata del pueblo venezolano es Corina Machado, que si no encabezó la candidatura fue porque el régimen la inhabilitó para que no ganase y que ella sigue hasta el final, ni se vende ni se rinde ante la dictadura”.

El principal partido de la oposición española, con Pons y Cayetana Álvarez de Toledo a la cabeza, ha arremetido desde entonces contra el Gobierno por su supuesta connivencia con el Gobierno de Maduro. Pese a la ruptura de relaciones diplomáticas y la retirada del embajador venezolano en Madrid después de que el Congreso y el Senado hayan reconocido a González como presidente electo de Venezuela.

Tras el nuevo cruce de acusaciones entre oficialistas y opositores en el país Latinoamericano, el PP ha redoblado sus ataques al Gobierno de Sánchez. Además de las acusaciones de “golpista” de Pons, varios dirigentes han usado sus redes sociales para lanzar mensajes contra el Ejecutivo.

“La embajada española usada por la dictadura venezolana como piso franco para coaccionar, chantajear y presionar al presidente electo de Venezuela”, ha escrito el portavoz parlamentario, Miguel Tellado. “Es extremadamente grave incluso para un Gobierno sumido en la indigencia moral como el de Sánchez”, ha añadido.

Su homóloga en el Senado, Alicia García, no se ha quedado atrás: “Que Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez se personaran en la Embajada de España para coaccionar al presidente legítimo es un acto descarado de sumisión al chavismo. Solo falta uno: Rodríguez Zapatero. El Gobierno de España no puede estar conchavado con el chavismo”.

El PSOE pide el cese de Pons

El PSOE ha exigido la dimisión de Pons tras sus acusaciones contra el Gobierno. “Es intolerable que el encargado de las relaciones internacionales del PP sea un 'hooligan' cuyo único problema es la frustración de no haberse enterado de que Edmundo González estaba refugiado en la Embajada de España en Venezuela y sería acogido en nuestro país”, asegura el partido de Sánchez en un comunicado. “ Si este señor llegase algún día a encabezar las relaciones exteriores de España acabaríamos en el extrarradio de la política internacional”, añaden. “Dudamos que sea consciente de lo que está diciendo”, continúan, para concluir: “Exigimos la dimisión inmediata de Esteban González Pons”.

Corina Machado: “Edmundo no quería irse”

“Todo el mundo sabe que los hermanos Rodríguez [Delcy y Jorge, principales operadores políticos del presidente de Venezuela] estuvieron en la negociación. El régimen quería que se fuera, lo obligaron; él no quería irse”, ha afirmado la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, en una entrevista en El País.

Refiriéndose a las labores diplomáticas del ex presidente español José Luis Rodríguez Zapatero, Machado agrega: “Fue una operación que incluye además otros actores que se disfrazan de oposición. Gente de buenos oficios que vienen a ofrecer salvoconductos, pero en el fondo son operadores del propio régimen. Todo el mundo sabe de quién estoy hablando”.

González Urrutia se puso en contacto tanto con el Gobierno español como con el venezolano, con mediación de Zapatero para gestionar su salida de Venezuela: España recibió esa petición, que aceptó. Y, en paralelo, el Gobierno de Maduro dio el salvoconducto. Por medio, está la carta firmada en dependencias diplomáticas españolas entre el líder opositor, la vicepresidenta de Venezuela y el presidente de la Asamblea.

Fuentes del Ministerio de Exteriores español afirman que “González Urrutia tenía libertad para recibir y concertar reuniones con quien él quisiera, la embajada no intervino en nada”.