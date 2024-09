El director d'IB3 nega pressions del PP per fitxar el director balear d'OKDiario a la ràdio pública

El director general d'IB3, Albert Salas, ha negat aquest dijous pressions del Govern balear del PP per configurar les tertúlies polítiques a l'ens públic i introduir canvis a la programació. La ràdio pública ha fitxat recentment Miguel Ángel Ariza, director d'OKDiario a les Illes, perquè lideri un programa els divendres a la tarda, i a l'analista i metge Javier Alarcón, perquè tingui una secció fixa al programa 'Al Dia'.

Salas ha negat influències polítiques en aquests moviments. Ha estat durant la comissió de control d'IB3 al Parlament, després que els diputats del PSIB-PSOE hagin alertat de la “greu pèrdua de pluralitat política” de l'ens en els darrers mesos, després que, a més, el debat setmanal amb els portaveus parlamentaris s'hagi eliminat de la televisió i només es mantingui a la ràdio.

“Els criteris per canviar la programació han estat només periodístics o també polítics?”, ha preguntat el diputat socialista Ares Fernández, afegint la sospita que “hi ha directrius directes del Consolat de Mar”, en referència al Govern balear.

El diputat del PSIB ha criticat especialment el fitxatge del comunicador Miguel Ángel Ariza, director d'OKDiario a les Illes. En paraules de Fernández, és “conegut per les seves polèmiques”, i sent presentador a IB3 va arribar a demanar en directe el vot per al PP fa nou anys. El diputat Carles Bona Casas ha afegit que, per part seva, Alarcón només critica l'oposició del PP.

Salas, sobre Ariza, ha posat èmfasi que allò va passar fa nou anys i que ara “ningú a IB3 demanarà el vot per a cap partit”, encara que ha admès que “hi havia por” respecte al fitxatge d'Ariza. “En el moment en què es falti el respecte a algú a qualsevol programa, no continuarà”, ha advertit.

Sobre les tertúlies i els opinadors, el director de l'ens públic ha assenyalat que l'objectiu és continuar ampliant la nòmina de tertulians amb la vista posada a “confrontar punts de vista i afavorir la pluralitat”. Pel que fa a la ràdio, Albert Salas ha defensat que no creu en un model d'IB3 per legislatures, sinó continuista, i ha reivindicat que només s'han introduït dos canvis a la graella.