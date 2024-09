Carta abierta a Moreno Bonilla

Sr. presidente de la Junta de Andalucía,

Este viernes va a tener usted la anunciada reunión con el presidente del Gobierno, el Sr. Pedro Sánchez. Muchas personas en Andalucía vamos a estar muy pendientes del desarrollo de la misma dada la extraordinaria importancia de los temas que se van a tratar.

Como secretaria general de Podemos Andalucía, me he decidido a escribirle para hacerle llegar las preocupaciones e inquietudes de buena parte de la sociedad andaluza que somos progresistas y estamos muy orgullosas de nuestra identidad como pueblo.

Como bien sabe, el abordaje de la reforma del sistema de financiación autonómica es de crucial importancia para Andalucía, pues nos encontramos entre las comunidades más penalizadas por un modelo caduco que lleva esperando una reforma desde 2014. Con el actual sistema, Andalucía está infrafinanciada y esta realidad no es discutible. Estudios recientes sitúan una brecha desfavorable de 5,4 puntos sobre 100 en la financiación efectiva por habitante.

Señor Moreno Bonilla, coincidirá conmigo en que aprovechar este necesario debate sobre la reforma del sistema de financiación autonómica para lanzar mensajes incendiarios buscando el enfrentamiento de unos territorios contra otros es un acto demagógico y un ejercicio inútil de la acción política. En consecuencia, muchas andaluzas y andaluces esperamos que usted tenga altura de miras y sea capaz de aprovechar esta oportunidad en beneficio de nuestra tierra, obteniendo más recursos y situando a Andalucía como la nacionalidad histórica que reconoce nuestro Estatuto de Autonomía.

Parece usted más preocupado por situarse en la carrera de la sucesión en el liderazgo del PP, compitiendo con la señora Ayuso a ver quién coloca en los medios la mayor barbaridad, que en estar centrado en sus tareas y funciones como gobernante

No es el momento de disputas partidistas ni de cortoplacismos electoralistas. Como primer representante de Andalucía, su obligación es defender a nuestro pueblo y atender sus necesidades. Es por ello que me llama poderosamente la atención su especial buceo por un mar de profundas contradicciones. Exigir más dinero al Estado y aumentar en Andalucía los privilegios y beneficios fiscales al 1% más rico constituye una disparatada incongruencia. Hablar de solidaridad e “igualdad entre españoles” mientras se desmantela lo público y se derivan fondos hacia el sector privado es una estafa a la ciudadanía.

Y quiero recordarle, Sr. Moreno, que usted representa a todos los andaluces y andaluzas y no sólo a los que le han votado. Quiero recordarle que, como presidente de la Junta de Andalucía, debe lealtad a nuestra comunidad antes que a los intereses de su partido. Le digo esto porque parece usted más preocupado por situarse en la carrera de la sucesión en el liderazgo del PP, compitiendo con la señora Ayuso a ver quién coloca en los medios la mayor barbaridad, que en estar centrado en sus tareas y funciones como gobernante.

Su papel nunca debería ser alentar la catalanofobia ni intentar enfrentar a unos pueblos contra otros, esto no va de eso, Sr. Moreno Bonilla. Esto no va contra nadie, va de defender Andalucía. Y si hay alguien que nos maltrata son los fondos buitres que echan a la gente de sus casas, que cierran empresas o esquilman nuestros recursos naturales. Va de unas élites que sólo piensan en llenar sus bolsillos y agrandar su cartera a costa de los de abajo.

Usted dice renunciar a la bilateralidad cuando nuestro propio Estatuto de Autonomía consagra ese mecanismo. Para no hacer enfadar a la señora Ayuso y ganar posiciones en su partido, usted renuncia a que Andalucía pueda hablar de tú a tú con el gobierno de España para defender sus intereses, sus competencias y sus necesidades. Y por consiguiente, usted va a Madrid debilitado. Por no salirse de la foto, usted ha decidido renunciar a todos los instrumentos de presión y de acción política que el Estatuto le otorga.

Usted dice que quiere lo mismo que Cataluña. Cómo se nota que no conoce su propio Estatuto de Autonomía, que como todo el mundo sabe mantiene el más alto techo competencial, aunque usted no haya querido desarrollarlo ni aplicarlo. La financiación singular para Andalucía y la bilateralidad ya existen en el Estatuto andaluz. Sr. Moreno Bonilla, léase el articulo 184 que establece:

“La Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Comunidad Autónoma es el órgano bilateral de relación entre el Estado y la Comunidad Autónoma en el ámbito de la financiación autonómica. Le corresponde la concreción, aprobación, actualización y el seguimiento del sistema de financiación, así como la canalización del conjunto de relaciones fiscales y financieras de la Comunidad Autónoma y el Estado, y ejercerá sus funciones sin perjuicio de los acuerdos suscritos por la Junta de Andalucía en esta materia en instituciones y organismos de carácter multilateral”.

¿Con qué legitimidad va a reivindicar usted lo que nos corresponde por derecho si acaba de anunciar la séptima bajada de impuestos?. Esto se vuelve a traducir, y lo sabe usted perfectamente, en más aulas públicas cerradas, más listas de espera en sanidad o una mayor degradación en la dependencia

No me puedo contener ante esta pregunta que asalta mis pensamientos: Sr. Moreno Bonilla, ¿por qué no ha utilizado los instrumentos de los cuales dispone Andalucía para hacer valer nuestros intereses y nuestros derechos?.

Ganaría usted mucha credibilidad si derogara las reformas fiscales regresivas, que hacen más ricos a los muy ricos y que son lesivas para la mayoría de la población. Sabe usted de sobra que su enorme incapacidad en ejecutar inversiones y fondos y sus políticas antisociales que están transfiriendo recursos públicos a empresas privadas, mientras nuestra sanidad y educación pública se caen literalmente a pedazos, le roba la legitimidad necesaria para estar al frente de nuestra comunidad.

¿Con qué legitimidad va a reivindicar usted lo que nos corresponde por derecho si acaba de anunciar la séptima bajada de impuestos?. Esto se vuelve a traducir, y lo sabe usted perfectamente, en más aulas públicas cerradas, más listas de espera en sanidad o una mayor degradación en la dependencia. Usted es capaz, en el mayor ejercicio de cinismo nunca visto en Andalucía, de ponerse el traje reivindicativo y acabar devolviendo 112 millones que venían para la educación infantil y que se han repartido otras comunidades autónomas. ¿Así es cómo defiende usted a Andalucía?.

Sea valiente Sr. Moreno Bonilla y rebélese contra un partido, el suyo, que lo tiene maniatado en una huida ultraderechista hacia la nada que perjudica a Andalucía. Sea capaz de poner en marcha la reforma fiscal progresista en profundidad que necesitamos, acepte la quita de la deuda andaluza por muy furiosos que se pongan Feijóo y Ayuso. Usted se debe antes a Andalucía que al PP, no lo olvide. No alimente el conflicto entre territorios, deje de ser el monaguillo de intereses partidistas.

Sr. Moreno Bonilla, abandone esta penosa batallita por el relato y cumpla con sus obligaciones y sus responsabilidades. Altura de miras, por Andalucía.