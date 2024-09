El Gobierno se desvincula del documento firmado por Edmundo González para salir de Venezuela y pide al PP que respete su decisión

“España no tiene absolutamente nada que ver con ninguna negociación ni con ningún documento”. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha negado que el Gobierno o el embajador español en Caracas participaran en ningún tipo de “negociación política” con el Gobierno de Nicolás Maduro para que permitiera la salida del opositor Edmundo González de Venezuela. El jefe de la diplomacia ha asegurado que el candidato de la Plataforma Unitaria podría haberse quedado en la residencia del embajador español el tiempo que fuera necesario y ha exigido al PP que respete su “decisión” al mismo tiempo que ha pedido a Alberto Núñez Feijóo que “desautorice” al eurodiputado Esteban González Pons por “calumnia e injuriar” a España.

“El Gobierno no ha participado en ningún tipo de negociación entre Edmundo González y el Gobierno de Venezuela. No ha participado en la redacción, concepción, elaboración de ningún tipo documento que se haya podido establecer entre Edmundo González y el Gobierno. El Gobierno no ha participado en ninguna negociación política”, ha dicho el ministro en declaraciones a los periodistas en Bruselas sobre el documento que firmó el candidato opositor en la residencia del embajador en presencia de la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez.

“Nadie ha solicitado al Gobierno de España, ni nosotros lo hubiéramos aceptado, ninguna contrapartida para que Edmundo González pudiera estar felizmente (...) hoy en España libre”, ha rematado Albares, que no ha aclarado cuándo conoció el Gobierno la existencia de ese documento al mismo tiempo que ha explicado que el embajador estaba presente porque estaban en un “mismo espacio” al haber un único salón.

Lo que ha sugerido el ministro es que la reunión de Edmundo González con los miembros del Gobierno de Nicolás Maduro se produjeron por su propia voluntad ante la denuncia de la oposición venezolana de que firmó el documento “coaccionado”.

“El embajador de España tenía instrucciones precisas de no inmiscuirse en la libertad de Edmundo González para poder hablar, gestionar y tener encuentro con quien él considerara. Nuestro objetivo es que la decisión que tomara fuera la que él quisiera”, ha explicado Albares, que ha afirmado que se aseguró personalmente en conversaciones telefónicas con el candidato opositor.

“Me insistió en que quería venir a España”, ha aseverado Albares, que ha dicho que las labores de la diplomacia española se limitaron “conseguir que la aeronave de las Fuerzas Aéreas aterrizara en Caracas y que hubiera garantías de seguridad para que el coche del embajador pudiera llegar con toda seguridad al aeropuerto”.

Albares ha acusado al PP de “calumniar e injuriar” a España y a su “intachable e irreprochable” Servicio Exterior. También ha exigido a Feijóo que “desautorice” a González Pons, que ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de estar “implicado en el golpe de Estado que se ha producido en Venezuela”. “Respeten la decisión que tomó Edmundo González y que comprendan las circunstancias tan difíciles en las que tuvo que tomarlas”, le ha pedido al PP.