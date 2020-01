Txus Vidorreta: "Estamos en condiciones de estirar el buen momento"

El entrenador del Iberostar Tenerife, Txus Vidorreta, ha declarado este viernes impresiones previas al partido que enfrentará a su equipo y al Barça este domingo en el Santiago Martín, un rival al que vencer es “difícil, pero tenemos capacidad para ello".



Tras una buena racha y una gran temporada en la que se ha conseguido un 75 por ciento de triunfos, Vidorreta ha destacado que el equipo “está en condiciones de estirar este buen momento”.



“Tenemos que jugar bien en defensa porque tienen muchos focos de anotación”, entre los que el técnico ha destacado a Delaney y Kuric y a interiores como Mirotic, quien es duda tras sufrir una lesión el pasado jueves en el encuentro de Euroliga entre el Barça y el Zenit de San Petersburgo.



“Nosotros preparamos el partido como si él fuera a jugar”, ha insistido el entrenador, que a su vez ha considerado que la ausencia del montenegrino-español “no condiciona al Iberostar Tenerife”.



Juegue o no Mirotic, el equipo tinerfeño tendrá que “hacer un trabajo colectivo en defensa muy bueno y atacar bien” de forma que los errores de los aurinegros no permitan correr al rival porque “en contraataque este tipo de equipos te mata”.



Un triunfo contra el Barça mejoraría la moral del equipo de cara a los próximos retos, pero para Vidorreta lo importante es que una derrota no haga que el grupo caiga “en depresión” pues eso sí afectaría al rendimiento en la Copa Intercontinental y la Copa del Rey que tendrán lugar en febrero.



Vidorreta ha reconocido la trayectoria de los suyos durante esta temporada y ha resaltado la “reacción extraordinaria en Zaragoza, el dominio en Burgos” y haber tenido los mejores resultados de la historia del club en la Liga de Campeones FIBA.



“El equipo ha crecido, si el Barça nos gana será porque lo hace muy bien y porque es mejor que nosotros pero no porque nosotros hagamos las cosas mal porque vamos a estar muy motivados”, ha dicho.



Las incorporaciones de White y Bogris han sido según Vidorreta, “fundamentales” para que el grupo alcance estas buenas sensaciones.



Desde que llegó Giorgios Bogris el Iberostar Tenerife ha cerrado una racha de 10 victorias y 2 derrotas debido a que permite “rotar a Gio” y aporta “defensa y rebote”, pero sobre todo ha ayudado a “crear buena química” en lo personal.



Por esto, Vidorreta ha considerado al griego como “la clave de las buena racha de estos últimos meses”, mientras que a Aaron White, si bien ha aportado desde su llegada, aún le faltan más entrenamientos para terminar su adaptación.



También confía en llegar en buen estado físico a las citas de este domingo ante el Barça y a la del martes ante el Bamberg (Liga de Campeones), a la espera de la mejora del jugador Dani Díez que “arrastra unas molestias en la espalda” que le han impedido ejercitarse con normalidad.



“Creo que el que haya siempre un partido con 48 horas es lo que los entrenadores más tememos, a la larga debería protegerse la salud de los jugadores no programado partidos si no son con tres noches de descanso” ha apuntado el técnico sobre el calendario del equipo.