El Marino incrementa su ventaja al frente de la Tercera División

El grupo canario de la Tercera División continúa avanzando y lo sigue haciendo con la igualdad como nota dominante. Y es que una semana más ha quedado plasmado que cualquier equipo puede puntuar ante cualquier rival, algo que llena de emoción a la categoría.



Entre todos los conjuntos destaca la labor del Marino. El cuadro tinerfeño sigue imparable en la primera posición de la tabla y ha logrado, ante el Ibarra, su octavo triunfo de la temporada. Mayor valor se le otorga a este resultado cuando sus dos máximos perseguidores no pudieron pasar del empate: Gran Tarajal y Atlético Paso.



La sorpresa de la jornada la tuvimos en el Silvestre Carrillo, donde el Mensajero sufrió una sonrojante goleada por parte del San Mateo; equipo que le endosó una 'manita' a los palmeros.



El Marino continúa con paso firme. Los pupilos de Kiko de Diego no fallaron a su cita con la victoria y se impusieron, por la mínima, al Ibarra. Los visitantes vencieron merced a un solitario tanto de Jaime; el cual les impulsa en la tabla clasificatoria y les mete presión a sus adversarios.



En el enfrentamiento entre recién ascendidos de esta décima jornada, el TNK Vera y el Gran Tarajal se repartieron los puntos en el Salvador Ledesma (1-1). Nada más arrancar la contienda, el cuadro de Francis Díaz tomó el mando al partido con un tanto de Sergio Simón. Se tuvo que esperar a la recta final de la contienda para ver el empate del Gran Tarajal, con una desafortunada acción en la que el portuense Edu introdujo el esférico en su propia portería.



Doloroso. Así podría definirse el empate cosechado por el Atlético Paso ante Las Palmas C. Los palmeros, que dominaron el encuentro de principio a fin, vieron como sus rivales les remontaban una renta de dos goles en los instantes finales del juego. Todo ello gracias a la gran actuación individual de Aday, quien anotaba un doblete tras salir del banquillo.



Una auténtica exhibición. Así podría definirse el partido realizado por el San Fernando en Maspalomas. Los grancanarios continúan con su velocidad de crucero y su escalada a los puestos altos del grupo canario de la Tercera División. Todo ello después de vencer, por cinco tantos a cero, a un mermado Buzanada.



El Panadería Pulido San Mateo dio una de las sorpresas de esta décima jornada del grupo canario de la Tercera División al conquistar, con holgura, el Silvestre Carrillo (0-5). Braulio adelantó a los pupilos de Juan Carlos Socorro en la primera mitad. Tras la reanudación, la expulsión de Guzmán condicionó a unos rojinegros, que encajaron cuatro nuevos goles, obra de Nano, Felipe, Armiche y Raúl. Con este resultado, la entidad de la Vega de San Mateo se mete en la pugna por los puestos de privilegio.



Asdrúbal Padrón continúa erigiéndose como el salvador del Tamaraceite. En esta ocasión, el futbolista grancanario se destapó con un doblete, el segundo de ellos al materializar una pena máxima, para rescatar un empate para el cuadro de Chus Trujillo. Todo ello, después de que la escuadra del Juan Guedes se viera con dos tantos en contra, merced a sendas acciones de los tinerfeños Brian Martín y Elliot. Ambas escuadras disfrutaron de oportunidades para asegurarse los tres puntos.



La igualdad fue la nota dominante en el choque disputado en el Municipal de Los Olivos. Sobre el césped se daban cita dos equipos necesitados de puntos, el Santa Brígida y el Santa Úrsula. Ambos, situados en la zona de descenso a la categoría de Preferente, buscaron sumar de tres; pero su falta de puntería impidió que esto sucediera, por lo que el empate (1-1) fue el signo definitivo.