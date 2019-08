Samuel García y Darwin Echeverry vestirán la roja

Los internacionales del Tenerife CajaCanarias Samuel García Cabrera y Darwin Echeverry han sido convocados por la Real Federación Española de Atletismo para formar parte de la selección nacional en el Campeonato de Europa de Selecciones Nacionales, que se disputará entre el 9 y el 11 de agosto, en la localidad polaca de Bydgoszcz. Samuel demostrará su buen estado de forma en los 200 metros lisos, mientras que Darwin entregará el testigo en el relevo 4x400.

Vestirán la roja 49 atletas en total, más cuatro reservas, que lucharán por dejar a España en lo más alto en este encuentro continental, enfrentándose a las selecciones de Polonia, la República Checa, Finlandia, Francia, Alemania, Gran Bretaña, Grecia, Italia, Suiza, Suecia y Ucrania, indica el CajaCanarias en una nota de prensa.

El velocista Samuel García Cabrera llega a Polonia con las mejores sensaciones. “Estoy realmente muy contento de viajar con la selección, a pesar de que las competiciones no están saliendo como me gustarían”. El atleta natural de La Palma se postula también como reserva del relevo 4x400. “Entregar el testigo sería muy ilusionante ya que llevamos dos años haciéndolo muy bien, de hecho, en la anterior Copa de Europa ganamos esta prueba”, concluye.

Por su parte, Darwin Echeverry marcha en el mejor estado de forma para enfrentarse al relevo 4x400. “Estoy muy contento por esta oportunidad, no me lo esperaba. Han confiado en mí a pesar de que no he estado en mis marcas, pero sé que en cuanto me ponga la ropa de la Selección, el chip cambia, y tengo ganas de estar ahí y demostrar una vez más que lo puedo hacer bien”, apunta.

“Este es de los objetivos más importantes de la temporada”, así define el presidente de la Real Federación Española de Atletismo, Raúl Chapado, la participación española en el Campeonato de Europa de Selecciones Nacionales. Sin duda es una de las competiciones más atractivas del calendario continental y “donde realmente se testea el verdadero nivel del atletismo español a nivel global en el ámbito europeo”.

En mujeres la lista está compuesta por Jael Bestué (100ml), Paula Sevilla (200ml) y Aauri Lorena Bokesa (400ml) en las pruebas de velocidad. El medio fondo será para Esther Guerrero (800ml) y Marta Pérez (1.500ml), mientras que en las pruebas de largo aliento tomarán parte Solange Andreia Pereira (3.000ml), Maitane Melero (5.000ml) e Irene Sánchez-Escribano (3.000m obstáculos). Las vallas serán para Caridad Jerez (100mv) y la joven Sara Gallego (400mv). En los cuatro saltos figuran Saleta Fernández (altura), Miren Bartolomé (pértiga), Fátima Diame (longitud) y Ana Peleteiro (triple), mientras los lanzamientos participarán Úrsula Ruiz (peso), June Kintana (disco), Berta Castells (martillo) y Arantza Moreno (jabalina).

En las pruebas de relevos figuran inscritas Cristina Lara y María Isabel Pérez además de las ya mencionadas Paula Sevilla y Jael Bestué para 4x100, y para el 4x400 Carmen Avilés, Andrea Jiménez, Carmen Sánchez y Salma Celeste Paralluelo además de Sara Gallego y Aauri Lorena Bokesa. De estos nombres saldrán dos equipos de cuatro integrantes cada uno.

En hombres la lista también es de mucho nivel. En las pruebas de velocidad estarán presentes sobre la pista polaca Javier Martín (100ml), Samuel García (200ml) y Óscar Husillos (400ml). El medio fondo lo defenderán Álvaro de Arriba (800ml) y Kevin López (1.500ml) mientras que las pruebas más largas las disputarán Adel Mechaal (3.000ml), Sergio Jiménez (5.000ml) y el nuevo plusmarquista nacional Fernando Carro (3.000m obstáculos). En vallas no se perderán la cita Orlando Ortega (110mv) ni Sergio Fernández (400mv), como tampoco los saltadores Miguel Ángel Sancho (altura), Adrián Vallés (pértiga), Héctor Santos (longitud) y Pablo Torrijos (triple). En lanzamientos viajan a Polonia Carlos Tobalina (peso), Lois Maikel Martínez (disco), Javier Cienfuegos (martillo) y Manu Quijera (jabalina).

En las pruebas de relevos, para los 4x100 al ya mencionado Javier Martín se suman Pol Retamal, Daniel Rodríguez, Mauro Triana y Ángel David Rodríguez. Para los 4x400 las opciones son Darwin Andrés Echeverry, Bernat Erta y Bruno Hortelano además de los ya mencionados Sergio Fernández, Samuel García y Óscar Husillos.

A todos estos nombres se suman los de María Vicente, Jorge Ureña, Adrián Ben y Marta García que viajarán con la expedición como reservas.