La UD Las Palmas tiñe de rosa el Estadio de Gran Canaria en busca de una nueva victoria

UD Las Palmas y Deportivo de La Coruña cerrarán este domingo en el Estadio de Gran Canaria la undécima jornada de LaLiga SmartBank en un partido marcado por el estreno de Luis César Sampedro en el banquillo visitante y por las numerosas bajas que tendrán ambos equipos.



El conjunto isleño llega a la cita en su mejor momento de la temporada, con tres victorias consecutivas -dos de ellas a domicilio-, impulsado por Jonathan Viera y Pedri en estado efervescente, y la posibilidad de encadenar un cuarto triunfo que le metería de lleno en la zona de 'play-off' de ascenso.



Los de Pepe Mel tendrán diez bajas, algunas de larga duración, pero tres de ellas importantes, de habituales titulares, como el guardameta Josep Martínez, el centrocampista Ruiz de Galarreta y el colombiano Juanjo Narváez.



La ausencia de Josep, convocado con la selección española sub'21, y la de Raúl Fernández, aún convaleciente, motivará el estreno bajo los palos del sevillano Álvaro Valles, quien ha estado trabajando con el primer equipo desde la pretemporada, y la consiguiente citación de Álex Domínguez, del filial, para estar en el banquillo.



Por su parte, la baja de Ruiz de Galarreta por acumulación de tarjetas amarillas podría ser suplida en el centro del campo por Kirian Rodríguez, mientras que el puesto de Narváez, lesionado en el entrenamiento del viernes, lo cubrirá el checo Tomas Pekhart.



El buen ambiente y la confianza que dan tres triunfos seguidos quedaron ensombrecidos esta semana con la grave lesión del costamarfileño Drolé, al fracturarse la tibia y el peroné de la pierna izquierda durante un entrenamiento, y a quien sus compañeros quieren dedicar la victoria.



El extremo africano, baja para los próximos cuatro meses, se suma a la larga lista de inquilinos de la enfermería local: Raúl Fernández, Sergio Araujo, Rubén Castro, Mauricio Lemos, Juanjo Narváez, Maikel Mesa y Benito Ramírez, aunque los dos últimos afrontan la recta final de su recuperación.



Las Palmas cambiará su habitual indumentaria amarilla y azul por camisetas de color rosa, en apoyo a la campaña solidaria "Está en tus manos" para la prevención y detección del cáncer de mama.



El equipo amarillo luchará por romper la estadística particular ante el Deportivo, que ha puntuado en sus siete últimas visitas ligueras a Gran Canaria, entre Primera y Segunda División -cinco victorias y dos empates-, y donde no pierde desde 2001.



El Deportivo tendrá que sacar fuerzas de flaqueza este domingo en Las Palmas, adonde llega inmerso en una grave crisis de resultados que le mantiene en las posiciones de descenso, con solo catorce jugadores de la primera plantilla disponibles, y con el aire fresco que ha supuesto el cambio de entrenador y que ahora debe confirmarse en el césped.



Los blanquiazules, ahora con Luis César Sampedro al frente, han puntuado en sus siete últimas visitas en Liga (Primera y Segunda División) a la UD Las Palmas, pero al técnico no se le dan nada bien los debuts: dos victorias, un empate y seis derrotas en sus estrenos con los equipos a los que ha dirigido en Primera, Segunda y Segunda B.



El nuevo preparador deportivista pretende un equipo rocoso (lleva 17 goles en contra) que domine todas las fases del juego y para eso ha inculcado a sus jugadores las nociones básicas de su fútbol para enfrentarse a un rival al que ha visto en directo en las victorias que logró en los campos de la Ponferradina y el Lugo en las dos últimas jornadas.



Luis César ha pedido amnesia a los jugadores, que olviden el pasado, dejen atrás el pesimismo y las malas sensaciones y sean positivos porque tienen aún tiempo para enmendar su pésimo inicio de curso.



En su primer partido tendrá que hacer una labor de ingeniería para confeccionar el once: cuenta con ocho bajas entre lesiones y convocatorias de selecciones y solo dispone de 14 jugadores del primer equipo, uno de ellos con molestias, el serbio Jovanovic, lo que le ha obligado a citar a cinco del filial.



De ellos, el que más opciones tiene de jugar, en función de la evolución de Jovanovic, es el lateral derecho Jorge Valín, ya que inicialmente estaba previsto que el serbio fuera titular en el interior y Borja Galán retrasara su posición para jugar en el flanco diestro de la defensa.



Ese puesto lo deja libre Eneko Bóveda, que pasa al centro de la defensa junto a Peru Nolaskoain, mientras que en el centro del campo estará el exjugador de Las Palmas Vicente Gómez.