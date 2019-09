La UD Tacuense y el filial de la UDG Tenerife Egatesa debutan con el derbi tinerfeño de la liga Reto Iberdrola

La UD Tacuense arranca un nuevo curso en la categoría de plata del fútbol femenino nacional ante la UDG Tenerife B, en un derbi tinerfeño que para su entrenador, Jorge Pérez “será bonito de ver” y en el que lucharán “por la victoria”, en un encuentro previsto para este domingo a partir de las 12.00 horas en el Municipal de La Salud.



La temporada es ilusionante para un equipo que comienza “con sensaciones muy buenas y con muchas ganas”, aseveró Jorge Pérez. “Afrontamos este partido como un derbi más, aunque sabemos de la importancia de empezar ganando en la nueva categoría y eso le da más alicientes al encuentro. Lucharemos por la victoria”, aseguró.



El partido ante la UDG Tenerife B llega en la primera jornada, con tan solo un mes de rodaje pero para el técnico no supone un problema porque “siempre jugar un derbi nos da un plus de motivación. Nunca es pronto para disfrutar de un partido así”.



La pretemporada asegura que ha sido positiva y satisfactoria donde “la adaptación de las nuevas incorporaciones ha sido inmejorable. Vienen a sumar, la competencia para entrar en el once es fuerte y eso nos hace mejor equipo”.



En esta línea, asegura que no tiene decidido el once y “jugarán las que mejor estén. Todas han hecho un esfuerzo enorme en pretemporada y podría jugar cualquiera. Tienen muchas ganas y están listas para ayudar al grupo”, en un encuentro que se antoja complicado ante un rival “muy rápido. Intentaremos evitar darles espacios y nosotros llegar con muchas jugadoras al área rival, será un bonito partido”, aseguró.

Por su parte, las jugadoras de la UDG Tenerife B cuentan con buenos recuerdos de sus enfrentamientos con la UD Tacuense, la pasada temporada ya consiguieron imponerse (0-3 y 2-0) en los duelos que disputaron durante la temporada regular.

Enrique Castro se mostró conforme con el rendimiento de las suyas: “Creo que las chicas han hecho un trabajo importante a nivel físico y creo que están preparadas para el comienzo de la liga”.