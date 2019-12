La cantera del atletismo tinerfeño, partícipe de la última prueba deportiva del año en Canarias

La cantera del atletismo tinerfeño tendrá ocasión de tomar parte de la última prueba deportiva del año en Canarias. La San Silvestre Infantil, que alcanza su séptima edición, hará de prólogo de la carrera de adultos. Ambas se celebrarán en la tarde el 31 de diciembre por las calles del casco histórico de Aguere.

Idaira Afonso, en la rueda de prensa de presentación de la carrera celebrada el pasado viernes, aprovechó para animar a los niños y las niñas que así lo deseen a apuntarse y “ser partícipes de esta prueba y así divertirnos todos juntos. No veo mejor manera de despedir el año”.

El plazo de inscripción se cerrará a las 20.00 horas del próximo 21 de diciembre. Los interesados e interesadas en cumplimentar dicha inscripción pueden formalizar el trámite a través de la web www.deportelagunero.com, rellenando debidamente el formulario y realizando el pago a través de la plataforma web. También se pueden apuntar de forma presencial en la sede del OAD.

La prueba se celebrará a partir de las 16.30 horas y se llevará cabo en un circuito urbano por el centro histórico de Aguere. Se contará con cinco categorías: Sub 8, Sub 10, Sub 12, Sub 14 y Sub 16, tanto masculino como femenino. Al igual que la carrera de adultos, la de los niños y niñas tendrá su salida y meta en la plaza de la Concepción.

Esta cita está organizada por el Organismo Autónomo de Deportes (OAD) del Ayuntamiento de La Laguna y cuenta con el patrocinio de Volkswagen Canarias, De La Laguna, Intersport, Fred Olsen y Coca Cola.

La San Silvestre Infantil se puso en marcha hace casi diez años por la demanda de muchos jóvenes atletas en contribuir a esta fiesta del atletismo lagunero.