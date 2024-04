La coalición de PNV y PSE-EE, la fórmula preferida de Gobierno de los vascos después de las elecciones

La fórmula de Gobierno preferida por la ciudadanía vasca conocidos los resultados electorales del 21 de abril es la repetición de la coalición del PNV con el PSE-EE, aunque ahora con Imanol Pradales a la cabeza. Más del doble apoya esa fórmula (35%) que una alternativa de PNV con EH Bildu (17%). La tercera opción, la de EH Bildu con el PSE-EE es la predilecta para apenas un 10%. Estos datos aparecen en un Sociómetro poselectoral elaborado con base a 900 entrevistas por la empresa Gizaker este lunes y este martes para la Presidencia vasca y dado a conocer este viernes.

En detalle, son los votantes socialistas los que más secundan este modelo, en un 86%. Es algo coincidente con la propuesta de Eneko Andueza de descartar alianzas con la izquierda abertzale. Un 70% de los simpatizantes del PNV también menciona esta coalición como preferida. Incluso casi la mitad de los votantes del PP y de Sumar (47% y 49%) la ve razonable.

Por el contrario, el 96% de los que apoyaron a EH Bildu no la considera. En la base de la coalición es más apoyada la suma con el PNV (35%) que la alternativa de izquierdas (27%). Solamente un 7% de los socialistas vería factible un modelo de este tipo. Entre los abstencionistas tampoco cala la idea de cambiar el modelo actual y su opción más apoyada es la de repetición de la entente entre nacionalistas y socialistas.

El sondeo revela que quienes votaron a PP y Vox son los más quejosos con los resultados finales. También que un 20% de la población no conoce quién ganó los comicios en votos, que fue el PNV. Se ofrece igualmente una radiografía de los abstencionistas: un 31% está desengañado, a un 17% no le convence ningún partido, un 10% sostiene que “no sirve de nada” ir a votar y un 7% no se sentía interpelado en unas autonómicas. Un 15%, por el contrario, se arrepiente de no haberlo hecho a la luz de los resultados.

Un 1%, el equivalente a unas 10.000 personas, admite que se equivocó de partido. Así, el PNV podría haber sumado 3.500 votos más, EH Bildu 2.400, el PSE-EE 1.100, Sumar 1.000 y el PP 100. Podrían haberse cambiado los últimos escaños. Claro que apenas un 65% dijo ir convencido a su colegio: el 23% apoyó a la opción “menos mala” y el 15% votó “con ciertas dudas”. Los más convencidos claramente son los de EH Bildu y los que más dudas tuvieron los seguidores de Sumar, según estos datos.