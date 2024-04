EH Bildu pide repetir el primer juicio de corrupción en Alonsotegi que dejó absueltos a todos los implicados

EH Bildu, que es la formación política que lidera ahora el Ayuntamiento de la localidad vizcaína de Alonsotegi y que denunció las irregularidades en la gestión de tres alcaldes consecutivos del PNV, Gabino Martínez de Arenaza (1999-2007), Aitor Santisteban (2007-2011) y José Luis Erezuma (2011-2015), quiere que se repita el primero de los juicios celebrados y que acabó con una sentencia absolutoria por los implicados. Se trata del caso en que se revisa la etapa de Erezuma, ya fallecido.

Sin mencionar que la declaración de inocencia llegó después de que los encausados -y Erezuma antes de morir- habían reconocido los delitos, es decir, que falsearon documentación de unas obras que no se realizaron para cobrar una subvención de la Diputación de Bizkaia que luego revirtió en la constructora Laneder, entiende que la Audiencia Provincial de Bizkaia no ha valorado las pruebas clamorosas que existen y que muestran que los trabajos no se realizaron efectivamente y que se produjo un quebranto económico de unos 680.000 euros más intereses. El segundo juicio está también a punto de celebrarse. Es relativo a la etapa de Santisteban pero el 'modus operandi' es idéntico: simular obras para cobrar subvenciones que acaban en empresas contratistas (Laneder y Campezo). Ya se ha solicitado una fianza de dos millones, algo menos del quebranto estimado en esta segunda pieza.

El abogado de EH Bildu, Iñigo Santxo, ha registrado este jueves un largo escrito de 46 páginas en el que reconoce que el fallo de primera instancia les pareció “sorpresivo y sorprendente”. Manifiestan “con el debido respeto a la sala” -“porque la compone una terna de los mejores juristas de Bilbao, nuestra pequeña plaza”- que la absolución ha llegado con una “falta de justificación” y con “omisión en la sentencia de elementos probatorios” que muestran claramente que “las posibilidades de condena son abrumadoras”. Desea, por lo tanto, que se dicte una resolución para “anular” el primer fallo y “proceder a un nuevo enjuiciamiento”.

De aceptarse, supondría un nuevo giro a un caso que ha seguido una compleja tramitación en los tribunales, aunque a la vez es el primero de los tres de corrupción en Alonsotegi que ha llegado a esta fase. De hecho, la vista se fue posponiendo en varias ocasiones y, en esa espera, llegó a fallecer Erezuma. Uno de los motivos de los retrasos fue, precisamente, que el exalcalde y el resto de implicados (Alberto Zulueta, Marta Novo, Francisco Javier Bediaga y Eduardo Ibarra) alcanzaron un acuerdo para evitar la cárcel a cambio de devolver 900.000 euros y admitir su culpabilidad. Bediaga e Ibarra, de la empresa Laneder, también confesaron los hechos en la fase de instrucción y en el propio juicio.

El escrito de EH Bildu orilla las confesiones y enumera una larga lista de pruebas e informes que muestran que se falsearon certificaciones de obras que nunca existieron para que Alonsotegi cobrara un dinero de la Diputación y, después, lo desviara a las contratistas. Se usó la excusa de unas inundaciones acaecidas a finales de 2011 para activar un procedimiento de urgencia que permitió obtener la ayuda foral y luego adjudicar un contrato 'a dedo' con Laneder. En el recurso se recuerda que el alcalde se saltó informes de reparo, que Novo firmó documentos justificativos de cosas inexistentes y que Zulueta al mismo tiempo facturaba a la Administración y a las empresas.

Respecto al quebranto económico, se ha explicado que Alonsotegi tenía una deuda con Laneder por otros trabajos previos y que se orquestó este sistema para poder terminar de abonarle las cantidades pendientes. EH Bildu, sin embargo, insiste en que eso no implica que no existiera un perjuicio para las arcas públicas. Se apoya en que una economista, en el juicio, ya explicó que los 600.000 euros de la Diputación eran finalistas, es decir, “que con ese dinero no se podía hacer otra cosa que no fueran las obras”. “Las obras que no se hicieron”, recalcan. De hecho, entienden también que “no existe documento alguno que acredite” que efectivamente ese dinero obtenido por un lado se destinó a saldar la otra deuda.

EH Bildu afea también al tribunal que le eche en cara sus intereses “políticos” en este asunto cuando la trama política está precisamente en los delitos cometidos. Citan, por ejemplo, un correo electrónico en el que se habla de empresas de confianza del “partido”, en referencia al PNV. De hecho, critican que se mencione como acusación a “Sortu” y no a “EH Bildu” cuando los ediles de Alonsotegi lo son de la coalición y no de uno de sus partidos. El recurso llega a incorporar una fotografía de la discusión de Imanol Pradales y Pello Otxandiano, candidatos a lehendakari de esos partidos en las recientes autonómicas, porque en la campaña también el PNV asimiló a EH Bildu con Sortu. “La referencia pudiera ser involuntaria, pero no podemos obviar que acabamos de celebrar unas elecciones autonómicas y que, en las mismas, se ha evidenciado que esa sinécdoque, esa denominación del todo por la parte, no es cuestión baladí. [...] Denominar a las y los concejales de EH Bildu concejales de Sortu es ofensivo para los cargos públicos de esta formación”, sostienen.