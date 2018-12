El Iberostar Tenerife inicia la segunda vuelta de la Liga de Campeones FIBA frente al Telekom Basket Bonn

Tras afrontar en Barcelona su encuentro de la Liga ACB, el Iberostar Tenerife viajó desde Cataluña hacia Alemania donde este martes (19.00 horas) se medirá al Telekom Basket Bonn, en una nueva jornada de la Liga de Campeones FIBA. El equipo de Vidorreta viajó con las ideas muy claras y dispuestos a conseguir un triunfo que los mantenga firmes en el primer puesto de esta competición.

Los insulares cayeron este pasado domingo frente al Barcelona (77-73), pero dejaron claro que pueden competir al máximo nivel ante cualquier rival, aunque esto es una demostración que deben hacer en cada jornada, y este martes tendrán que hacerlo contra el equipo alemán, que ocupa la sexta posición de la clasificación con tres triunfos de los siete partidos disputados.

Este es el primer partido de la segunda vuelta y hay que recordar que en el encuentro de la primera, el Iberostar Tenerife ganó por un contundente 87-68, un partido muy controlado por los hombres de Txus Vidorreta aquel 9 de octubre. Pero puede ser una historia diferente. El Telekom Basket juega en casa, viene de ganar muy fácil al Opava por 114-77 y sabe que se juega mucho si quiere seguir con opciones de estar en la segunda fase de esta competición.

Charles Jackson y Ra´Shad James, con 19 y 18 puntos, respectivamente, fueron los jugadores más destacados del equipo alemán en ese partido frente al Opava, aunque también hay que destacar los 11 puntos y nueve rebotes de de Martin Breunig, así como las nueve asistencias que se repartieron Yorman Bartolo y Joshua Mayo.

Está claro que el Iberostar Tenerife sale como favorito en esta cita, aunque debe tener clara la importancia de salir al máximo nivel y mantener la intensidad plena para controlar el choque desde los primeros instantes. Vidorreta no podrá contar con Gillet, que estará de baja algunas semanas más, mientras que se espera que Nico Richotti, que sigue en ese proceso de adaptación y coger ritmo tras su larga lesión, pueda estar algunos minutos en cancha.

Staiger advierte del potencial del Telekom en su cancha

Lucca Staiger, alero alemán del Iberostar Tenerife, ha destacado, en referencia al partido que su equipo jugará mañana en Bonn ante el Telekom Basket, que "ellos tienen una fuerte ventaja al jugar en su cancha". El jugador del equipo tinerfeño avisó de que se van a medir a un rival "muy talentoso, con grandes jugadores y con una afición muy metida siempre en los partidos" por lo que entiende que su equipo debe salir desde el inicio del partido "muy concentrados y con intensidad para intentar sacar la victoria".

Comentó que ya se ha enfrentado en varias ocasiones a ellos y que conoce a muchos de sus jugadores, aunque matizó que "siempre hay alguno de ellos que da un paso hacia adelante y la verdad es que no podemos centrarnos en uno de ellos sino en todos".

Destacó a Joshua Mayo "un jugador con mucho talento, especialmente hace muy buenos encuentros en su cancha y anota desde cualquier posición, pero en general debemos hacer una buena defensa de equipo para poder conseguir la victoria".

Con el encuentro ante el Telekom Basket Bonn, el Iberostar Tenerife iniciará la segunda vuelta de la competición en la que, por ahora, lidera. "Creo que hicimos un buen trabajo en la primera vuelta de la competición, aunque desafortunadamente en el último encuentro no lo hicimos tan bien y perdimos", dijo Lucca Staiger, quien añadió que "aunque creo que eso puede ser bueno para no confiarnos y ser conscientes de que en cada partido tenemos que salir al cien por cien porque si no cualquier equipo te puede ganar".

"Debemos aprender de ese último partido para afrontar la segunda vuelta", agregó.