El Iberostar Tenerife sella su billete para la Copa del Rey

Ficha técnica: 96. Iberostar Tenerife (27+13+24+32). San Miguel (7), White (8), Beirán (16), Abromaitis (10), Iverson (14) –inicial-, Brussino (2), Bassas (9), Saiz (-), McFadden (12), Niang (7) y Gillet (11).



65. Montakit Fuenlabrada (23+13+11+18). Popovic (13), Cruz (7), Eyenga (-), Clark (8), Kravtsov (9) –inicial-, Akognon (9), Rupnik (4), Bellas (3), García (8), Kemp (2), Llorca (2) y González (-).



Árbitros: Pérez Pizarro, Serrano y Sánchez Sixto.



Incidencias: Encuentro disputado en el Pabellón de Deportes Santiago Martín, ante 5.054 espectadores, según datos facilitados por el club.

El Iberostar Tenerife cumplió con su objetivo de ganar al Montakit Fuenlabrada (96-65) y ahora está a la espera de lo que haga Unicaja en Santiago para conocer su clasificación final al término de la primera vuelta y saber si entra mañana, lunes, en el sorteo de la Copa del Rey como cabeza de serie.



El equipo de Txus Vidorreta sacó de la pista al equipo madrileño después de un tercer cuarto sensacional y tras un parcial de 24-11 logró alcanzar una ventaja de 23 puntos (63-40).



Pero no fue tan fácil llegar al tercer cuarto y superar al Montakit Fuenlabrada. Los madrileños salieron muy enchufados y Popovic se mostraba como una gran amenaza. El escolta del Fuenlabrada llevaba 11 puntos de los 15 anotados por su equipo transcurrido cinco minutos de partido.



Lo cierto es que el partido fue de mucha calidad y muy bonito de ver con dos conjuntos bien en el ataque y sin que lograran distanciarse en el electrónico.



No cambio el segundo cuarto. Ninguno de los dos equipos cedía terreno y si por un lado los de Vidorreta estaban acertados desde el perímetro, los madrileños se mantenían en el partido con un buen Kravtsov en el interior y con Paco Cruz y Rupnik intentando controlar el partido.



Un parcial de 0-7 para el Montakit Fuenlabrada logran ponerlo por delante (33-34), pero el Iberostar reaccionó con otro de 0-5 para llegar al descanso con un 40-36.



El inicio del tercer cuarto fue determinante. Parcial de 16-0 que se amplió al 21-2 para los tinerfeños, y de ese 40-36 del descanso se pasó al 59-38 (min.27). Ni los cambios ni los tiempos muertos pudieron parar a este activo conjunto lagunero con acciones de mucho mérito de los exteriores como de los interiores. Fue, sin duda, una reacción coral de los tinerfeños ante la imposibilidad de su rival de romper esta racha.



Con 63-40 se llegó al último minuto del tercer cuarto y ya casi todo decidido.



El último cuarto fue un querer y no poder por parte del cuadro madrileño ante un equipo tinerfeño que se mantenía firme en el trabajo defensivo y manteniendo las diferencias en el marcador hasta el final.