El Clarinos emprenderá acciones legales por las acusaciones contra su técnico Claudio García

El presidente del Clarinos Ciudad de La Laguna, Claudio García del Castillo, ha anunciado este jueves que emprenderá acciones legales ante las "graves acusaciones vertidas contra el entrenador y el propio club" por varias exjugadoras del equipo de baloncesto.

Varias jugadoras que formaron parte del Clarinos Ciudad de La Laguna han acusado al entrenador, Claudio García Morales, de haber tenido un trato vejatorio hacia ellas.

Claudio García del Castillo, presidente de la entidad, ha ofrecido una rueda de prensa acompañado por el entrenador del equipo, Claudio García Morales; el abogado, Jesús León Arencibia; y el director deportivo, Foncho Afonso.

"Quiero dejar claro que desde que este club se creó en el 2014 siempre ha luchado no solo para defender el baloncesto femenino, sino también por defender los derechos de la mujer en todos los ámbitos de la vida", ha afirmado el presidente del club.

Tras hacer un recorrido por la historia de la entidad y el trabajo que han hecho para potenciar el baloncesto femenino en Tenerife, especialmente con la cantera, García del Castillo ha dicho que no entiende que cinco o seis años después de que supuestamente ocurriesen las presuntas vejaciones ahora salgan a la luz.

Y ha sido claro al decir que "el club niega de manera expresa y enérgica la acusación vertida contra el entrenador y el propio club".

Ha resaltado que la entidad que el preside "se caracteriza entre otras cosas, por estar siempre en contacto con las jugadoras y equipo técnico" y ha añadido que "nunca" han recibido "quejas de maltrato ni vejaciones de ningún tipo, pues de haber sido así se hubiesen tomado las medidas necesarias para esclarecer y atajar la situación desde el primer momento".

El presidente de la entidad ha indicado que, al tener conocimiento de las "graves acusaciones vertidas contra el entrenador y el propio club", la entidad deportiva puso en marcha "las averiguaciones pertinentes para esclarecer los hechos comprobando que los mismos son totalmente inciertos, motivo por el cual emprenderá las acciones pertinentes".

Y ha terminado anunciado que el equipo el lunes empieza la pretemporada, con Claudio García Morales de nuevo como entrenador

Presente también en la rueda de prensa, el técnico ha reconocido estar "muy afectado, cabreado y molesto con la situación actual" y ha señalado que quería "poner las cosa sobre la mesa".

"Estoy seguro que todos los entrenadores en algún momento hemos usado palabras malsonantes o inapropiadas, tanto en entrenamientos como en partidos, pero también estoy seguro que siempre utilizándolas de forma positiva para motivar a sus jugadoras y conseguir el máximo rendimiento del equipo", ha alegado Claudio García Morales.

El preparador del equipo tinerfeño ha hablado de su experiencia con el baloncesto profesional: "Puedo decir que he entrenado a más de cien jugadoras en dinámica de equipo profesional o semiprofesional de baloncesto femenino en Tenerife y, por lo tanto, es lógico que habrá un porcentaje de ellas a las que no les guste, no les caiga bien o no les agrade mi forma de entrenar, pero les puedo asegurar que jamás les he faltado al respeto, ni insultado de ninguna manera para querer herirlas o hacerles sentir vejadas ni nada parecido".

El club ha reconocido que hasta el momento no ha habido denuncias, solo las declaraciones de jugadoras en redes sociales, entre ellas Sara Djiassi y Graciela Díaz, pero la misma entidad ya ha puesto este asunto en manos de sus abogados para esclarecer, lo antes posible, esta situación.