Mel dice que Rubén Castro está disponible, “aunque lógicamente no al cien por cien”

El entrenador de la UD Las Palmas, Pepe Mel, aseguró este sábado que su equipo “competirá” este domingo ante la SD Huesca en el inicio de la Liga SmartBank, pese a las dificultades de su equipo, que solo tiene doce fichas profesionales para afrontar el choque en el Estadio de Gran Canaria.

Las bajas por lesión, unidas a la del sancionado Álvaro Lemos y otros futbolistas que no han podido ser inscritos, dejan al entrenador madrileño muy condicionado a la hora de confeccionar el equipo, en el que debe tener siempre a siete profesionales sobre el campo para no incurrir en alineación indebida.

“Es una experiencia nueva a la que nos tenemos que acostumbrar todos los entrenadores. Tenemos doce profesionales disponibles, utilizaremos seis chicos con ficha B para completar la convocatoria, y estaremos muy pendientes de no equivocarnos y tener siempre a siete profesionales en el campo”, explicó en una rueda de prensa.

Mel indicó que Rubén Castro está disponible, “aunque lógicamente no al cien por cien” tras no haber podido disputar ni un solo minuto durante toda la pretemporada por una lesión, pese a lo cual “ha dado muestras de poder ayudar” durante esta última semana de entrenamientos.

“Estoy seguro de que vamos a competir y a hacerlo muy bien. No es negociable la intensidad, el equipo no se puede partir, tiene que correr junto hacia delante y hacia detrás”, aseguró el técnico de la Unión Deportiva.

A su juicio, es “un enorme error” que el mercado esté abierto hasta el próximo 2 de septiembre “mientras se juega la Liga”, algo que “no es lógico y solo favorece a los equipos grandes”.

Respecto al primer rival, el Huesca, Mel recordó que todo su actual cuerpo técnico, encabezado por Míchel Sánchez, fueron jugadores suyos cuando dirigía al Rayo Vallecano. “Míchel fue capitán del Rayo conmigo durante cuatro temporadas, fue un magnífico futbolista y me conoce, pero yo voy a competir con la tranquilidad que me dan los chicos jóvenes que hemos incorporado, porque aportan un plus de ilusión, ganas e intensidad".

Mel profundizó en el estilo del equipo oscense y dijo que “quiere la pelota, tiene una idea de fútbol magnífica, ha hecho una buena pretemporada y en el último amistoso contra el Girona dejó muy buena imagen”.

El técnico madrileño también se refirió al anuncio de la UD Las Palmas de conceder la insignia de oro y brillantes a David García, jugador con más partidos oficiales (474) en el club, pero al que la entidad ha dejado sin ficha este verano. “Es una insignia merecida, David García es un estandarte de este club, en el fútbol de hoy es muy difícil estar toda la vida en un mismo club como ha hecho él, y por eso merece este reconocimiento”, dijo.