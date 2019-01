Las Palmas, si asciende, deberá pagar 150.000 euros al Córdoba por Aythami

La UD Las Palmas deberá pagar 150.000 euros al Córdoba CF por el fichaje de Aythami Artiles si al final de esta temporada el equipo amarillo logra el ascenso a Primera División, según ha confirmado este martes Toni Otero, secretario técnico del club, en la presentación del futbolista.



Aythami iniciará su tercera etapa en el conjunto grancanario, solo un año después de haber rescindido su contrato, en enero de 2018, para marcharse al cuadro blanquiverde en busca de minutos.



El defensa de Arguineguín ha reconocido este martes en rueda de prensa que ha tenido que perdonar tres mensualidades y primas pendientes para poder rescindir su vínculo contractual con el Córdoba, y firmar con Las Palmas por lo que resta de campaña y dos años más, hasta junio de 2021.



Sin embargo, el citado acuerdo entre clubes contempla el pago de 150.000 euros en el caso de que la Unión Deportiva logre su objetivo de regresar al término de este curso 2018-2019 a LaLiga Santander, categoría que perdió la pasada campaña después de tres años consecutivos entre los grandes del fútbol español.



Por otra parte, Toni Otero ha reconocido que la Unión Deportiva busca un jugador para completar la plantilla que pueda actuar en dos posiciones. El entrenador, Paco Herrera, reveló la semana pasada que sería para actuar como extremo derecho y centrocampista.



"Hasta el último día de mercado -próximo jueves- estamos viendo una posibilidad, y si podemos, la haremos", ha manifestado al respecto el dirigente gallego.



Otero no ha querido confirmar si el futbolista al que pretende el conjunto grancanario es Slavoljub Srnic, del Estrella Roja de Belgrado, como aseguran diarios digitales de Serbia.



"No me gusta hablar de nombres, pero quedan tres días, es una negociación bastante complicada, y el esfuerzo se va a hacer", ha dicho.